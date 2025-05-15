شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب صحية تجعلك تتناول الزبادى كامل الدسم والان مع تفاصيل الخبر

الزبادى من أكثر الأطعمة الخفيفة الغنية بالفوائد الصحية، وهناك أبحاث كثيرة تدعم التأثير الإيجابي لتناول الزبادي كامل الدسم على صحتك، بحسب موقع I paper.

قالت إميلي ليمينج، عالمة في أمراض الأمعاء وأخصائية التغذية البريطانية: أن "للزبادي فوائد صحية عديدة، بفضل كونه غذاءً مُخمّرًا، ومصدرًا غنيًا بالبروتين، وعناصر غذائية أخرى مثل الكالسيوم".

الكالسيوم ضروري لبناء عظامنا وأسناننا والحفاظ عليها، بالإضافة إلى العديد من الوظائف الأخرى، ويحتوي الزبادي أيضًا على فيتامينات ب (التي قد تحمي من أمراض القلب) والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم (ضرورية لعمليات مثل تنظيم ضغط الدم، والتمثيل الغذائي، وصحة العظام).

كما أن العديد من أنواع الزبادي مُدعّمة بفيتامين د، الذي يُعزز صحة العظام والجهاز المناعي.

ويُعدّ الزبادي المُصنّع من الألبان بروتينًا كاملًا - أي أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة اللازمة لبناء عضلاتنا ومفاصلنا والحفاظ عليها.

ورغم أن الخيارات النباتية ليست بروتينات كاملة، وستكون محتواها من البروتين أقل، إلا أنها لا تزال خيارًا جيدًا. وستظل هذه الآثار الصحية ملموسة بغض النظر عن نوع الزبادي الذي تتناوله.

قالت ليمينج: "عند اختيار الزبادي، يُفضّل اختيار الزبادي اليوناني العادي غير المُحلّى، لأنه غني بالبروتين حتى لو اخترتَ زبادي مُحلى فائق المعالجة، فقد وجدت الأبحاث التي تناولت مجموعات فرعية من الأطعمة فائقة المعالجة أنها لا تزال تتمتع بتأثير وقائي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى احتوائها على العديد من المكونات الصحية - مما يُظهر أن الأطعمة فائقة المعالجة ليست جميعها متساوية.

مع أن الزبادي "قليل الدسم" يبدو الخيار الأكثر صحة، إلا أنه غالبًا ما يكون غنيًا بالسكر والمواد المضافة الأخرى. كما أن الميكروبات الحية تُفقد عادةً أثناء المعالجة، لذا يُفضل اختيار الزبادي اليوناني أو الطبيعي."

أسباب تجعلك تتناول الزبادي كل يوم الزبادى مفيد للأمعاء

يُصنع الزبادي من خلال عملية تخمير تُنتج البروبيوتيك، بعض أنواع الزبادي تحتوي على بكتيريا حية (البروبيوتيك) عند بيعها، مما قد يُفيد صحة الجهاز الهضمي.

في حين أن العديد من أنواع الزبادي مُبسترة (مما قد يقضي على البكتيريا النافعة)، إلا أن هناك أنواعًا أخرى تحتوي على بكتيريا نشطة.

ويُعتبر نوع الزبادي مهمًا هنا: اللبن الرايب يحتوي على أكبر قدر من البروبيوتيك، ولكن الزبادي اليوناني والطبيعي غير المبستر قد يحتويان أيضًا على بعضٍ منه.

إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، فقد يبدو من غير المنطقي تناول المزيد من منتجات الألبان (التي قد تُسبب مشاكل هضمية) لكن أظهرت دراستان أن البروبيوتيك في الزبادي يُمكن أن يُخفف أعراض متلازمة القولون العصبي، كما وُجد أنه يُحتمل أن يحمي من الإسهال والإمساك المرتبطين بالمضادات الحيوية.

تناول الزبادي بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء - فقد وجدت إحدى الدراسات انخفاضًا في خطر الإصابة بنوع معين من سرطان القولون والمستقيم العدواني عند تناول حصتين أو أكثر من الزبادي أسبوعيًا. وفقاً لدراسة أخرى أجرتها جامعة أكسفورد، منتجات الألبان (مثل الزبادي) "تساعد في الحماية من سرطان القولون والمستقيم، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الكالسيوم الذي تحتويه.

الوقاية من السرطان

قد يساعد الكالسيوم في الحماية من السرطان عن طريق الارتباط بالأحماض الصفراوية والأحماض الدهنية في الأمعاء، مما يقلل من آثارها الضارة المحتملة".

يحمى من زيادة الوزن

يبدو أن الزبادي يحمي من زيادة الوزن قد يكون هذا لعدة أسباب الزبادي مصدر جيد للبروتين، الذي يدعم عملية الأيض لديك ويزيد من إنتاج الهرمونات التي تشير إلى الشعور بالشبع.

قد تُقلل بعض أنواع الزبادي (مثل الزبادي اليوناني) من الإصابة بالسمنة نظرًا لتأثيرها على الشعور بالشبع.

ووجدت دراسة شملت أكثر من 120,000 مجموعة لمدة تصل إلى 20 عامًا أن الزبادي يحمي من زيادة الوزن. ويشير الباحثون إلى أن "التغيرات في بكتيريا القولون الناتجة عن تناول الزبادي ربما أثرت على تغيرات الوزن".

كما يبدو أن للزبادي تأثيرًا محددًا على أمراض نمط الحياة المرتبطة بعملية الأيض. ويبدو أن الزبادي قادر على زيادة الكوليسترول الجيد وخفض ضغط الدم، ويمكن أن يحمي من أمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني. ويُعتقد أيضًا أن البكتيريا الموجودة في الزبادي قد تُقلل الالتهاب، أو تُحسّن عملية الأنسولين الطبيعية في الجسم.

تقليل الالتهاب والعدوى

ولقدرة الزبادي على تقليل الالتهاب آثار أوسع نطاقًا، حيث يرتبط الالتهاب بالعديد من الأمراض المزمنة. كما يُمكن لهذه البروبيوتيك الموجودة في الزبادي أن تُقوي جهاز المناعة وتُقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض المُعدية.

أظهرت إحدى الدراسات أن البروبيوتيك يمكن أن يساعد في تقليل حالات نزلات البرد ومدتها، ويعود ذلك إلى احتوائه على عناصر غذائية مثل المغنيسيوم والسيلينيوم والزنك (المعروفة بدورها في صحة جهاز المناعة).

إذا كان الزبادي مدعمًا بفيتامين د، فإن هذه الخصائص المعززة للمناعة تكون أكثر تأثيرًا.

يعتقد البعض أن الخصائص الوقائية للزبادي تمتد لتشمل الوقاية من سرطان الثدي.

يحتوي الزبادي الطبيعي على بكتيريا تُخمّر اللاكتوز، وهي مشابهة للبكتيريا الموجودة في ثدي الأمهات المرضعات. ومن المعروف أن هذه البكتيريا تُقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

يُحسّن المزاج

الزبادي يُمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة النفسية فقد فحص الباحثون ميكروبيوم الفئران المُجهدة ووجدوا أنها فقدت اللاكتوباسيلس، أحد أهم البروبيوتيكات الموجودة في الزبادي ولكن عندما تناولت اللاكتوباسيلس، تحسنت أعراضها المرتبطة بانخفاض المزاج.