شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات توازن أملاح الصوديوم في الجسم والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على توازن الصوديوم في الجسم أمرٌ بالغ الأهمية للصحة العامة، إذ قد يؤدي ارتفاعه أو انخفاضه إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو الجفاف، وبينما يُنظّم الجسم مستويات الصوديوم بشكل طبيعي، يُمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تُساعد على استعادة التوازن.

ووفقًا لتقرير موقع " onlymyhealth"، فإن تناول الفواكه الغنية بالبوتاسيوم والمشروبات المُرطبة والأطعمة قليلة الصوديوم يُساعد على الحفاظ على مستويات مثالية من الإلكتروليتات في الجسم، ويعزز الصحة العامة.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

البوتاسيوم هو معدن يساعد على تقليل آثار الصوديوم عن طريق تعزيز إخراج الصوديوم من خلال البول والمساعدة في الحفاظ علي ضغط الدم الطبيعي.

تشمل الأطعمة الموز والبرتقال والبطاطا الحلوة والسبانخ والأفوكادو والطماطم والبطاطس والفاصوليا مثل الفاصوليا الحمراء والعدس والفاصوليا السوداء والشمام.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

المغنيسيوم معدنٌ آخر يُساعد على تنظيم توازن الصوديوم من خلال تنظيم مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الخلايا، مما يُساعد على الحفاظ على توازن السوائل ووظائف الأعصاب، كما يمنع تراكم الصوديوم والبوتاسيوم الزائد ويُقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم.

يُساعد المغنيسيوم على الحفاظ على استقرار ضغط الدم وحماية صحة القلب. تشمل الأطعمة المُغذية اللوز، وبذور اليقطين، والخضراوات الورقية الداكنة (مثل الكرنب والسبانخ)، والفاصوليا السوداء، والحبوب الكاملة (مثل الأرز البني والكينوا)، والأفوكادو.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

يُساعد الكالسيوم على تحسين وظائف الأوعية الدموية، ويُساعد في خفض ضغط الدم، مُقاومًا الآثار الضارة للصوديوم. تشمل الأطعمة المُدعمة بالكالسيوم منتجات الألبان قليلة الدسم (الحليب، والزبادي، والجبن)، والحليب النباتي المُدعّم (حليب اللوز، والصويا، والشوفان)، والخضراوات الورقية (مثل الباك تشوي، والكرنب، واللفت)، والتوفو، والحبوب المُدعّمة.

الأطعمة المرطبة

يمكن للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء أن تساعد في التخلص من السموم والصوديوم الزائد من جسمك عبر البول، من الضروري اختيار أطعمة مرطبة مثل الخيار، والبطيخ، والحمضيات (كالبرتقال والجريب فروت)، والطماطم، والخس.

الأعشاب والتوابل

بدلاً من الملح، يمكنك استخدام الأعشاب والتوابل لإضفاء نكهة مميزة على وجباتك مع الحفاظ على مستوى منخفض من الصوديوم ، من المكونات التي يمكنك إضافتها إلى طعامك اليومي الثوم والريحان والكزبرة والزعتر البري والكمون والكركم.

الحبوب الكاملة

لا تقتصر فوائد الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والشعير على توفير الألياف فحسب، بل تحتوي أيضًا على المغنيسيوم، الذي يُساعد على تنظيم مستويات الصوديوم من خلال دعم مضخة الصوديوم والبوتاسيوم، تضمن هذه العملية طرد الصوديوم الزائد من الخلايا، مما يمنع احتباس الماء وارتفاع ضغط الدم، كما يُرخي المغنيسيوم الأوعية الدموية، ويُحسّن الدورة الدموية ويُخفف الضغط على القلب، مما يُساعد في الحفاظ على توازن صحي للصوديوم.

البقوليات

تساعد البقوليات، مثل الفاصوليا والبازلاء والعدس، على توازن الصوديوم في الجسم بفضل غناها بالبوتاسيوم والألياف، يعمل البوتاسيوم على معادلة آثار الصوديوم من خلال تعزيز إخراجه عبر البول، مما يساعد على الحفاظ على ضغط دم طبيعي، في الوقت نفسه، تدعم الألياف صحة الأمعاء وتقلل من احتباس الماء، مما يمنع تراكم الصوديوم المفرط، تساعد هذه العناصر الغذائية مجتمعةً على تنظيم توازن السوائل ودعم صحة القلب بشكل عام.