شكرا لقرائتكم خبر عن أكلة فى مطبخك تعزز صحة القلب وتنظم مستويات السكر والان مع تفاصيل الخبر

تُعد أوراق العنب، المكون الأساسي في عدة وهى أكثر من مجرد عنصر تقليدي في المطبخ. فهي تحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية التي تجعلها إضافة قيمة لأي نظام غذائي، وفقا لموقع HealthShots.

فوائد ورق العنب1. غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي أوراق العنب على مركبات الفلافونويد، الأحماض الفينولية، وفيتامين C، والتي تساهم في تحييد الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي، مما يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة.

2. دعم صحة العظام

تُعتبر أوراق العنب مصدرًا ممتازًا لفيتامين K، الضروري للحفاظ على كثافة العظام والوقاية من هشاشتها، خاصةً لدى النساء المعرضات لخطر الإصابة بهشاشة العظام.

3. تعزيز صحة العين

تحتوي أوراق العنب على فيتامين A والبيتا كاروتين، اللذين يدعمان وظائف الشبكية ويساهمان في الوقاية من العمى الليلي والتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

4. تحسين الهضم

بفضل محتواها العالي من الألياف الغذائية، تساعد أوراق العنب في تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، بالإضافة إلى دعم توازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

5. خصائص مضادة للالتهابات

تحتوي أوراق العنب على مركبات مثل حمض الكينيك، الكامبفيرول، والكيرسيتين، التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تقليل أعراض التهابات المفاصل وأمراض الأمعاء الالتهابية.

6. دعم صحة القلب

نظرًا لانخفاض محتواها من الدهون المشبعة والصوديوم، واحتوائها على البوتاسيوم والمغنيسيوم، تساهم أوراق العنب في تنظيم ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول، مما يعزز صحة القلب ويقلل من خطر السكتات الدماغية.

7. تنظيم مستويات السكر في الدم

تُظهر الدراسات أن أوراق العنب تحتوي على مركبات البوليفينول التي تحسن من حساسية الإنسولين وتقلل من ارتفاع مستويات السكر بعد الوجبات، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني.