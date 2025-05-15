شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من ارتفاع معدلات السرطان تحت عمر الخمسين.. نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

حذرت دراسة أمريكية من زيادة معدل الإصابة ببعض أنواع السرطان، تحت عمر الخمسين عاما، وأوضحت الدراسة، التى نشرها موقع "abc news" نقلا عن في مجلة Cancer Discovery، التابعة للجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان، أن أكبر الزيادات كانت في سرطان الثدي، والقولون والمستقيم، والكلى، والرحم، وذلك وفقا لبيانات شملت أكثر من مليوني حالة سرطان شخصت لدى أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عامًا.

ووفقا للدراسة فإنه من بين 33 نوعًا من السرطان، ازدادت معدلات الإصابة بـ 14 نوعًا في فئة عمرية أصغر على الأقل، وبلغت نسبة النساء المصابات بالسرطان في مرحلة مبكرة حوالي 63%.

وشكل سرطان الثدي النسبة الأكبر من حالات السرطان الزائدة، بحوالي 4800 حالة إضافية، وزادت حالات سرطان القولون والمستقيم بمقدار 2000 حالة مقارنةً بما كان متوقعًا بناءً على معدلات عام 2010، كما زاد عدد حالات سرطان الكلى بمقدار 1800 حالة، وسرطان الرحم بمقدار 1200 حالة.

ومن المطمئن أن معدلات الوفيات لم ترتفع بالنسبة لمعظم أنواع السرطان في الفئات العمرية من الشباب، على الرغم من ملاحظة ارتفاع معدلات الوفيات بالنسبة لسرطان القولون والمستقيم وسرطان الرحم وسرطان الخصية.

ومن المعروف أن العديد من أنواع السرطان هذه مرتبطة بزيادة الوزن في الجسم، وبالتالي فإن إحدى الفرضيات القوية لهذه المعدلات المرتفعة، هي زيادة معدلات السمنة، وقد يكون التقدم في الكشف عن السرطان والتغييرات في إرشادات الفحص سبباً في بعض التشخيصات المبكرة، وبالنسبة لسرطان الثدي، يعد ميل النساء لإنجاب طفلهن الأول في سن متقدمة تفسيرًا محتملًا، لأنه من المعروف أن الحمل والرضاعة الطبيعية يقللان من خطر الإصابة.

رغم ذلك تنخفض معدلات الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص دون سن الخمسين، لأكثر من اثني عشر نوعًا من السرطان، مع أكبر انخفاض في سرطان الرئة والبروستات، وذلك بسبب انخفاض معدل تدخين السجائر على مدى عقود من الزمن، وهو ما قد يكون السبب وراء انخفاض الإصابة بسرطان الرئة بين البالغين الأصغر سنا، ومن المرجح أن يكون الانخفاض في الإصابة بسرطان البروستاتا مرتبطًا بالمبادئ التوجيهية المحدثة، التي تثبط إجراء اختبار PSA الروتيني لدى الرجال الأصغر سنًا.

ووفقا لموقع "Canadian cancer society"، يمكن الوقاية من حوالي 4 من كل 10 حالات سرطان باتباع نمط حياة صحى، وذلك عن طريق اتباع نظام غذائى صحى، والحفاظ على وزن مناسب للجسم وتجنب السمنة، ووممارسة الرياضة والنشاط البدنى، حيث ينصح بممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط البدنى يوميا، والوقاية من أشعة الشمس الضارة، عن طريق وضع الكريمات الواقية من الشمس وإرتداء الملابس التى تغطى الجسم فى ساعات النهار، كذلك البعد عن السلوكيات الضارة على رأسها التدخين.