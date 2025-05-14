شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: البلاستيك القابل للتحلل يحتوى على مواد سامة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة أن البلاستيك الحيوي، القابل للتحلل الحيوي والمستدام، قد يكون سامًا مثل البلاستيك القائم على البترول، ويمكن أن يسبب مشاكل صحية مماثلة.

ووفقا لصحيفة الجارديان، يتم الإشادة بالبلاستيك الحيوى، باعتباره مستقبل البلاستيك، لأنه يتحلل بشكل أسرع من البلاستيك المعتمد فى صناعته على البترول، وغالبًا ما يكون مصنوعًا من مواد نباتية مثل نشا الذرة أو نشا الأرز أو السكر.

وتُستخدم هذه المادة بكثرة في صناعة ملابس الموضة السريعة، والمناديل المبللة، والمصاصات، وأدوات المائدة، ومجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى، وقد كشفت الأبحاث الجديدة إى أن تلك المادة قد تسبب تغيرات في عملية الأيض، واختلالات في ميكروبات الأمعاء قد تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، وتغيرات في مستويات الجلوكوز، بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى.

وفي الدراسة الجديدة، قام الباحثون لمدة ثلاثة أشهر بإطعام عدة مجموعات من الفئران طعامًا وماءً ملوثًا بمستويات من البلاستيك الحيوي، ومجموعة ثالثة خالية من البلاستيك الحيوي، وقد وجد الباحثون العديد من المشاكل الصحية نفسها الناجمة عن التعرض للبلاستيك النباتي مثل البلاستيك البترولي، حيث تم العثور على المواد الكيميائية في أنسجة الفئران في أكبادها ومبيضها وأمعائها، حيث تسببت في حدوث آفات مجهرية.

وجد الباحثون أيضًا تشوهات في الكبد والمبايض، وبمستويات أعلى لدى المجموعة التي تناولت كميات أكبر من البلاستيك الحيوي، كما أثرت هذه المادة على المسارات الجينية واختلالات محددة في ميكروبات الأمعاء، مما يشير الباحثون إلى أنه قد يُغير الإيقاعات اليومية.

يشير الباحثون إلى الحاجة إلى مزيد من البحث، إلا أن النتائج تثير تساؤلات حول سلامة البلاستيك الحيوي الذي يُعدّ جزءًا من حياتنا اليومية، مع إقتراح باتخاذ خطوات للحد من التعرض للبلاستيك، في الأشياء اليومية مثل أدوات المطبخ أو الملابس، على الرغم من صعوبة ذلك.

ويعتبر البلاستيك مادة سامة معروفة ، ويمكن أن تحتوي على أكثر من 16,000 مادة كيميائية، يُعرف الكثير منها بضررها على صحة الإنسان أو البيئة، أو ليس لها أي سجل سمية عام، وتعد الملدنات الشائعة، مثل الفثالات والبيسفينول، من أكثر المواد المصنعة سمية، وترتبط بمشاكل صحية، من السرطان إلى اختلال الهرمونات.

في حين يروج للبلاستيك الحيوي كبديل أكثر أمانًا، فقد وجدت أبحاث سابقة أنه لا يتحلل بالسرعة المفترض حدوثها، في الوقت نفسه هناك ندرة في الأبحاث حول سمية هذه المادة، ومع ذلك، فقد ازداد إنتاجه بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث استخدم ما يقرب من 2.5 مليون طن متري العام الماضي، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة.