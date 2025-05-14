لماذا نشعر بالزلزال بشكل أقوى عند الجلوس؟

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شهدت القاهرة صباح اليوم زلزال سجل ٦.٤ ريختر ، وفي ظل النشاط الزلزالي الذي تشهده بعض المناطق مؤخرًا، تداول الكثيرون شعورهم بالهزات الأرضية أثناء جلوسهم أو نومهم، بينما لم يشعر بها آخرون، المفاجأة أن هذه الملاحظة ليست مجرد انطباع شخصي، بل لها تفسير علمي وصحي بالغ الأهمية.

لماذا يكون الإحساس بالزلزال أقوى أثناء الجلوس؟

بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، فإن الزلازل الخفيفة عادةً ما تكون أكثر وضوحًا عندما يكون الشخص في وضعية ساكنة:

كما أوضحت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن الإحساس بالهزات الأرضية يتضخم عند السكون نتيجة ازدياد التركيز الحسي في الجسم.

الصحة النفسية: بين القلق والاستجابة الحسية

من منظور صحي، قد يرتبط الشعور القوي بالزلازل لدى البعض بما يسمى بـ"فرط اليقظة العصبية"، وهي حالة شائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من القلق أو التوتر. فالعقل في هذه الحالة يكون أكثر حساسية لأي تغير جسدي أو بيئي، ما يضخم الإحساس بأي اهتزاز.

لماذا يجب الانتباه لهذا الشعور؟

الإدراك السريع للهزات قد ينقذ حياتك.

الإحساس المبكر بالزلزال قد يمنحك ثوانٍ ثمينة للتحرك أو حماية نفسك، خاصة أثناء النوم لكن لا تبالغ في القلق.

ليس كل شعور باهتزاز يعني زلزالًا اضطرابات الأذن الداخلية، التوتر، أو حتى ضربات القلب القوية يمكن أن تُشعر البعض بشيء مشابه.

إذا شعرت باهتزاز وأنت في وضع الراحة، خذ الأمر بجدية لكن دون هلع تابع المصادر الرسمية كالهيئات الجيولوجية أو التطبيقات المختصة، وتأكد من تجهيز بيتك بخطط إخلاء وأماكن آمنة في حال حدوث زلازل حقيقية.