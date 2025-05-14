شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يشعر البعض بهزات وهمية بعد انتهاء الزلزال؟ والان مع تفاصيل الخبر

شعر عدد كبير من سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، فجر اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، بـ زلزال اليوم، وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، هزة أرضية علي بعد 631 كيلومتر شمال رشيد بقوة 6.4 درجة علي مقياس ريختر، وبعد الزلازل يشعر البعض بهزة أرضية وهمية وغير حقيقية أحياناً في هذا التقرير نتعرف على التفسير النفسي لهذه الظاهرة، بحسب موقعى "الجارديان" و the961."

يشعر الكثير من الأشخاص بعد التعرض لأى زلزال ب "هزات أرضية وهمية وغير حقيقية"، رغم عدم تسجيل أي زلزال بواسطة أجهزة رصد الزلازل ، وهذه الظاهرة أطلق عليها العلماء اسم "هزة وهمية" أو phantom quakes مع أن هذه الظاهرة قد تكون مزعجة، إلا أنه من المهم فهمها.

الهزات الوهمية، في إشارة إلى الشعور بزلزال دون وجوده، ليست نتيجة زلازل بشرية بل غالبًا ما تكون نتيجة عوامل أخرى.

أحد التفسيرات المحتملة للهزات الوهمية هو القلق.

في أعقاب زلزال حقيقي، ليس من غير المألوف أن يشعر الناس بالقلق والتوتر، والذي قد يتجلى كإحساس جسدي بالاهتزاز ينطبق هذا بشكل خاص على الأفراد الذين عايشوا زلازل سابقة أو يخافون منها.

هناك تفسير آخر يتمثل في الوهم الإدراكي، حيث يسيء الدماغ تفسير المنبهات البيئية الطبيعية على أنها إحساس بالاهتزاز.

يمكن أن يحدث هذا عندما يكون الناس في حالة من الوعي المتزايد أو في بيئة غير مستقرة، مثل مبنى شاهق أو قارب يتمايل.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن الزلازل الوهمية قد تبدو حقيقية، إلا أنها ليست مثل الزلازل الفعلية، ولا تشكل أي تهديد مباشر.

ومع ذلك، إذا تعرضت لما تعتقد أنه زلزال وهمي، فمن المهم طلب الطمأنينة من مصدر موثوق، مثل أحد أفراد العائلة أو صديق أو متخصص.

يمكن لأولئك الذين تعرضوا للزلزال أن يختبروا الزلازل الوهمية لاحقًا، حيث يسعى العقل إلى بناء آلية دفاع مثل: "القتال أو الهروب."

ويحافظ نظام التوازن في الدماغ على استقامتنا من خلال تحليل الإشارات المرسلة من الأذنين والعينين والساقين والقدمين، ويستخدم هذه البيانات للتنبؤ بالاتجاه الصحيح.

عادةً، إذا قمتَ بحركة غير متوقعة، مثل الدوس على شيء أدنى مما تظن، فإن القشرة الحركية في الدماغ تتكيف بسرعة لأنها تدرك طبيعة العالم الحقيقي.

لكن التعرض لزلزال يُزعزع هذه الافتراضات مؤقتًا، لذا قد تُؤدي خطوة خاطئة إلى "زلزال" صغير يكون محصورًا في عقلك.