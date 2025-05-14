شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك فوبيا من الزلزال .. نصائح للتعامل مع الخوف الشديد والان مع تفاصيل الخبر

شعر عدد كبير من المواطنين بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات، بـ زلزال اليوم، الذى حدث فجر اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، هزة أرضية علي بعد 631 كيلومتر شمال رشيد بقوة 6.4 درجة علي مقياس ريختر، وفى هذا التقرير نتعرف على طرق التعامل مع فوبيا الزلزال.

وبحسب موقع "npistanbul" فإن الزلازل كارثة طبيعية ذات عواقب غير متوقعة، رهاب الزلازل هو الخوف من أن يتضرر ليس فقط الشخص نفسه، بل أيضًا عائلته ومحيطه، بل والعالم أجمع.

وأكد الخبراء أن الخوف من الزلازل قد يصيب الجميع، ويؤكدون على إمكانية الإصابة برهاب الزلازل إذا أثر هذا الخوف بشكل كبير على حياة الشخص وتسبب في اضطراب أنماط نومه، ووفقًا للخبراء، إذا لم يتمكن أحد من التغلب على هذا القلق والخوف والتوتر، فيجب طلب الدعم النفسي.

أعراض فوبيا الزلازل

يعاني الأشخاص الذين يعانون من الخوف من الزلزال من أعراض جسدية مثل الأرق، والقلق، والدوار، والارتعاش، والتعرق، وخفقان القلب، وتجنب الأماكن المظلمة، وتجنب الحديث عن الزلازل.

الزلازل أحداث صادمة لها آثار جسدية ونفسية على الناس، لا يؤثر هذا الحدث الصادم على الأشخاص المعرضين للزلزال فحسب، بل يؤثر أيضًا على أقارب الضحايا، فبالإضافة إلى الأشخاص الذين شهدوا الزلزال عن كثب أو من خلال وسائل الإعلام، يتأثر الأشخاص والأفراد المشاركون في أنشطة الدعم والمساعدة سلبًا.

متى يجب طلب الدعم بعد الزلزال؟

تختلف ردود الفعل بعد الزلزال باختلاف السمات الشخصية، وهي ردود فعل طبيعية تُعتبر استجابات طبيعية لموقف غير طبيعي، وتنقسم هذه ردود الفعل إلى فسيولوجية، ومعرفية، وعاطفية، وسلوكية.

تشمل ردود الفعل الفسيولوجية التعب، والغثيان، والصداع، والتشنجات اللاإرادية، والدوار. أما ردود الفعل المعرفية فتشمل مشاكل في الذاكرة، ومشاكل في الانتباه، وصعوبة في اتخاذ القرارات.

وتشمل ردود الفعل السلوكية مشاكل في النوم، وكثرة البكاء، والقلق، والتردد، أما ردود الفعل العاطفية فتشمل القلق، والاكتئاب، والشعور بالذنب، وتوقع إيذاء النفس أو الآخرين.

ورغم أن هذه ردود فعل طبيعية، إلا أنه يجب مراقبتها بعناية، وإذا استمرت لأكثر من شهر، فيجب إحالتها إلى الطب النفسى.

وللتعامل مع الخوف من الزلزال، من الضروري التحلي بالهدوء، ومن المهم الحصول على دعم نفسي قصير المدى قائم على أسس علمية ومن المعروف أن هناك علاقة بين الشعور بالعجز الناجم عن الخوف وأعراض الإجهاد الصادم، لهذا السبب، من المعروف أن الخوف من الزلازل يمكن التغلب عليه بمواجهة الخوف وتنمية الشعور بالسيطرة بدلاً من تجنب المواقف المخيفة.

كيف نتعامل مع الخوف من الزلزال؟

من المهم جدًا التعامل مع الخوف الذي ينشأ لدى من يتعرضون لزلزال.

يجب على الشخص اللجوء إلى بيئة آمنة.

بمجرد وصوله إلى المنطقة الآمنة، سيكون من المفيد التركيز على مواضيع مختلفة بدلاً من الحديث عن الزلزال باستمرار. "نحن في منطقة آمنة الآن. لا يوجد وضع يهدد سلامتنا حاليًا".

تمارين التنفس للتعامل مع التوتر، فسيساعده ذلك أيضًا على الاسترخاء.

إذا استمر الشخص في الشعور بعدم الارتياح والقلق والخوف على الرغم من استخدام هذه الأساليب، فهناك أشياء أخرى يمكن القيام بها. إذا استمر الخوف والقلق حتى بعد أيام من الزلزال، أي إذا كان الشخص تحت تأثير صدمة حادة في هذه المرحلة، فقد يكون مصابًا باضطراب ما بعد الصدمة.

إذا أثرت هذه الحالة على حياة الشخص اليومية، فيجب طلب الدعم من أخصائي نفسي، فالحالات التي لا يمكن علاجها قد تؤدي إلى مشاكل نفسية أكثر خطورة في المستقبل.