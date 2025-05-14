شكرا لقرائتكم خبر عن ليه الناموس مستقصد الأطفال.. استشاري يوضح السبب وطرق حمايتهم والان مع تفاصيل الخبر

من المعروف أن البعوض أو الناموس يلدغ البشر للحصول على ما يعرف بالوجبة الدموية، حيث يستمد البروتينات من دمائنا لإنتاج البيض. وتتحكم الكثير من العوامل في هذا الأمر، فتجعل البعوض والناموس ينجذب لأشخاص دون غيرهم، حسب Verywell Health مثل:

- رائحة الجسم: الناموس لديه قرون استشعارية لاكتشاف الروائح، فيجعله ينجذب لرائحة جسم دون أخرى وفقًا لطبيعة التعرق.

- درجة حرارة الجسم: كلما ارتفعت، زادت فرص لدغ الناموس.

- معدلات الأيض وثاني أكسيد الكربون في الجسم: كلما زادت، جذب ذلك البعوض.



ولكن يظل التساؤل الأهم لماذا ينجذب الناموس للأطفال؟



أجاب عن هذا التساؤل الدكتور محمد فاروق، استشاري أمراض الأطفال وحديثي الولادة بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، مؤكدًا أن الناموس ينجذب إلى الدماء لينتج بويضاته ويسحب من الدماء البروتينات التي تقويه وتحسن من بويضاته. ولكنه يفضل أيضًا أنواع دماء عن أخرى، فالدم الطازج الذي يتمتع به الأطفال، المختلف عن دم الكبار الذي قد يطاله التكسر، يكون أكثر جاذبية للناموس، ما يجعل الأطفال أكثر عرضة للدغاته.

طرق حماية الأطفال من لدغات الناموس

- الدهانات الطبيعية يمكن أن تجعل طفلك في مأمن من لدغات الناموس، فكل ما يمكن دهانه وينفذ منه رائحة على سطح جلد الطفل يحميه من الناموس وينفره من لدغه.

- القليل من زيت الزيتون على بشرة الطفل بالكامل، خاصة الظاهرة غير المغطاة بالملابس.

- دهان القليل من زيت اللوز على جلد الطفل الظاهر.

- دهان الصن بلوك المخصص للأطفال يحميه أيضًا من لدغات الناموس.

تحذيرات من استخدام المبيدات

- حذر استشاري الأطفال من رش المبيدات للتخلص من الناموس، لأنها تضر بالجهاز التنفسي للأطفال وبها مواد سامة - حتى الأنواع منزوعة الرائحة - فهي ترسب هذه المواد السامة في صدر الطفل وفي جهازه التنفسي وجسمه على بشرته.

- يفضل استخدام الطرق الطبيعية وارتداء الطفل لملابس قطنية تغطي معظم جسمه أثناء النوم بشكل خاص.