أسباب تدفع طفلك إلى التنمر والطريقة الصحيحة للتعامل معه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 10:23 صباحاً - لا شك أن العدد المتزايد من حالات التنمر في المدارس، يثير قلق الآباء؛ حيث يعد التنمر سلوكاً عدوانياً غير مرغوب فيه، ينتشر بين الأطفال في سن المدرسة، وينطوي على اختلال حقيقي، وقد يتكرر هذا السلوك، أو يُحتمل أن يتكرر، مع مرور الوقت. كما قد يُعاني كلٌّ من الأطفال الذين يتعرضون للتنمر والذين يتنمرون على الآخرين من مشاكل نفسية خطيرة ودائمة. إليك وفقاً لموقع "raisingchildren" أنواع التنمر عند الأطفال، وأسباب تحول الأطفال إلى متنمرين، وكيفية التعامل مع الطفل.

أنواع التنمر عند الأطفال

تشمل أمثلة التنمر الجسدي أفعالاً مثل الضرب والركل-الصورة من موقع Freepik

التنمر الجسدي . يتضمن هذا النوع من التنمر العنف المباشر ضد جسد الضحية من قبل المتنمر. ومن أمثلة التنمر الجسدي أفعال مثل الضرب والركل والصفع والقرص وسحب الشعر وما إلى ذلك.

. يتضمن هذا النوع من التنمر العنف المباشر ضد جسد الضحية من قبل المتنمر. ومن أمثلة التنمر الجسدي أفعال مثل الضرب والركل والصفع والقرص وسحب الشعر وما إلى ذلك. التنمر اللفظي . في هذا النوع من سلوك التنمر، يكون الهجوم الذي يقوم به الجاني من خلال الكلمات. لسوء الحظ، كثير من الأطفال لا يدركون أن الكلمات التي تخرج من أفواههم يمكن تصنيفها على أنها شكل من أشكال التنمر اللفظي. وذلك لأن المحيطين بهم يتعاملون مع تلك التصرفات على أنه أمر طبيعي، ويعتبرونه مجرد مزحة، وتشمل أمثلة التنمر اللفظي التهديد والإذلال والنميمة والتقليل من شأن الضحية وتسميته بألقاب جسدية؛ سمين، قصير، نحيف، أسود اللون وما إلى ذلك.

. في هذا النوع من سلوك التنمر، يكون الهجوم الذي يقوم به الجاني من خلال الكلمات. لسوء الحظ، كثير من الأطفال لا يدركون أن الكلمات التي تخرج من أفواههم يمكن تصنيفها على أنها شكل من أشكال التنمر اللفظي. وذلك لأن المحيطين بهم يتعاملون مع تلك التصرفات على أنه أمر طبيعي، ويعتبرونه مجرد مزحة، وتشمل أمثلة التنمر اللفظي التهديد والإذلال والنميمة والتقليل من شأن الضحية وتسميته بألقاب جسدية؛ سمين، قصير، نحيف، أسود اللون وما إلى ذلك. التنمر الإلكتروني . يحدث هذا النوع من التنمر باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من المنصات الإلكترونية، فمع تزايد استخدام التكنولوجيا بين الأطفال، تزداد أيضاً حالات التنمر، والأمر الأكثر إثارة للخوف في التنمر الإلكتروني هو أن مرتكبيه يمكن أن يأتوا من أي مكان، وأن يكونوا في أي عمر، ويعد معظمهم ليس لديهم دافع للقيام بهذا التنمر. إنهم يفعلون ذلك من أجل المتعة فقط. ومن ثم، بالإضافة إلى الطبيعة المجهولة التي يتمتع بها المتنمر، فإنه يستطيع أن يرتكب بحرية أعمال عنف لفظي ضد ضحيته.

. يحدث هذا النوع من التنمر باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من المنصات الإلكترونية، فمع تزايد استخدام التكنولوجيا بين الأطفال، تزداد أيضاً حالات التنمر، والأمر الأكثر إثارة للخوف في التنمر الإلكتروني هو أن مرتكبيه يمكن أن يأتوا من أي مكان، وأن يكونوا في أي عمر، ويعد معظمهم ليس لديهم دافع للقيام بهذا التنمر. إنهم يفعلون ذلك من أجل المتعة فقط. ومن ثم، بالإضافة إلى الطبيعة المجهولة التي يتمتع بها المتنمر، فإنه يستطيع أن يرتكب بحرية أعمال عنف لفظي ضد ضحيته. التنمر غير اللفظي. تتضمن الإجراءات المتخذة في هذا النوع من التنمر حركات جسد الجاني. وتشمل أمثلة هذا السلوك تعبيرات الوجه التي تسخر أو تقلل من شأن الضحية عندما تكون قريبة منهم، وكذلك النظرة الساخرة في عيونهم عندما يرون ضحيتهم.

ربما تودين التعرف إلى كيفية تعليم طفلك الدفاع عن نفسه وخاصة المدرسة؟

أسباب تحول الأطفال إلى متنمرين

هناك خمسة أسباب رئيسية تجعل الأطفال يصبحون متنمرين، وهي:

أنماط التربية الخاطئة

أنماط التربية التي لا تعلم التحكم العاطفي ومخاطر سلوك التنمر، تميل إلى تحويل الأطفال إلى أشخاص لا يهتمون بظروف الآخرين، ويركزون فقط على أنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن سلوك الوالدين اللذين يمارسان العنف الجسدي ضد أطفالهما كنوع من العقاب قد يكون له تأثير على سلوك الطفل خارج المنزل. على سبيل المثال، الضرب بالمكنسة أو الحزام وما إلى ذلك، غالباً ما يكون له تأثير على سلوك الأطفال الذين يقلدون هذه الأفعال.

تقليد الأصدقاء

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطفال أيضاً تقليد سلوكيات الأصدقاء من حولهم والمشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أو التلفزيون الذي يشاهدونه. على سبيل المثال، يرى الطفل كيف يكتسب المتنمر في المدرسة القوة والسيطرة، وبالتالي يقوم الطفل بتقليد سلوك التنمر في بيئات أخرى.

الشعور بالتفوق

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضاً عوامل داخلية عند الطفل، تدفعه إلى الميل إلى التنمر على أقرانه أو من حوله، فإن الشعور بالتفوق لدى الأطفال يؤدي إلى ظهور فكرة مفادها أن الآخرين يستحقون أن يكونوا أدنى منهم. لذلك، يصبح الأطفال متنمرين من أجل إشباع هذه الرغبة في التفوق.

عدم احترام الذات

الطفل الذي نادراً ما تلاحظه عائلته، ونادراً ما يحصل على الحب والاهتمام الكافي من عائلته، غالباً ما يشعر بأنه يعاني من انخفاض احترام الذات وقدراته. ومع هذا الشعور، سيبحث عن طريقة للتنفيس عنه. من خلال التنمر على الآخرين، يمكن أن يكون ذلك وسيلة له للشعور وزيادة ثقته بنفسه وتقديره لذاته المنخفضين سابقاً.

كيفية التعامل مع الأطفال المتنمرين

عدة طرق يمكن للأمهات والآباء من خلالها مساعدة أطفالهم على التوقف عن التنمر.

تحدثي بحزم

دعي طفلك يُخبرك ما الذي دفعه إلى التنمر-الصورة من موقع AdobeStock

إذا كان الطفل متورطاً في التنمر، فمن الجيد أن يتحدث الوالدان بحزم مع الطفل، وحاولي أن تجعلي طفلك يخبرك ما الذي دفعه إلى ارتكاب التنمر، وعليك تجنب توجيه الاتهامات المتنوعة له؛ لأن هذا سيجعل الطفل متردداً في الحديث.

تحدثي إلى طفلك من وجهة نظر الضحية

في هذه الحالة، من الضروري اتباع نهج التحدث من وجهة نظر الطفل الضحية، وعلّميه الاهتمام بالآخرين من حوله، وكيف يشعر الطفل الآخر الذي يتعرض للتنمر، مما يساعد في فتح عقول الأطفال على مخاطر أفعالهم.

مراقبة سلوك طفلك

يجب على الوالدين مراقبة سلوك طفلهم دائماً، سواء في المنزل أو المدرسة أو البيئات الأخرى. فالأطفال الذين تعرضوا للتنمر عادة ما يكون لديهم ميل لتكرار ذلك.

حاولي دائماً التواصل مع المعلمين في المدرسة لمراقبة سلوك طفلك. إذا أظهر الطفل سلوك التنمر مرة أخرى، فمن المتوقع أن يقوم المعلم بإبلاغك عن ذلك.

الحفاظ على التواصل

بعد المرور بالمراحل السابقة، فإن آخر شيء يمكن القيام به للحفاظ على سلوك الأطفال الذين بدأوا بالابتعاد عن التنمر هو الاستمرار في الحفاظ على التواصل بين الأطفال وأولياء الأمور. لذلك حاولي أن يكون التواصل دائماً في الاتجاهين، حتى يشعر طفلك أنه يحصل على الاهتمام والعاطفة.

وبالإضافة إلى ذلك، عليك أن تقضي دائماً وقتاً مع أطفالك لخلق روابط أسرية قوية؛ لذا شجعي أطفالك على التفاعل مع بيئتهم، حتى يتمكنوا من فهم الحياة الاجتماعية الصحية.

إن السلوك العنيف الذي يمارسه الأطفال المتنمرون يتطلب دوراً كبيراً من جانب الوالدين.

قد يهمكِ الاطلاع على 5 معادلات تربوية مهمة لكي تكوني أماً ناجحة في تربية طفلك

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.