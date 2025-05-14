تغيرات تحدث للجنين في الشهر الثامن من الحمل.. تعرفي إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 10:23 صباحاً - عندما تكونين حاملاً، قد تشعرين دائماً بالفضول حول مراحل تطور الجنين؛ خاصة إذا كنتِ قد بدأت في الثلث الثالث من الحمل، فقد لا تستطيعين الانتظار لرؤية جنينك. وفي المقابل يجب على الحامل خلال الشهر الثامن إجراء فحوصات الحمل بشكل منتظم كل أسبوعين. وذلك لأنه مع اقتراب موعد الولادة، يجب على الحامل أن تقوم بشكل روتيني بفحص حالة الجنين في رحمها، فقد يشهد الجسم العديد من التغيرات؛ لذا يجب أن تكوني مستعدة لقبول كافة التغييرات التي من الممكن أن تظهر، فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث" التغيرات التي تحدث للجنين، والتي يجب على المرأة الحامل أن تعرفها.

الجنين يستطيع أن يشم بالفعل

تتطور قدرات الجنين بما في ذلك حاسة الشم-الصورة من موقع AdobeStock

في بداية الأسبوع الثالث والثلاثين، ستتطور قدرات الجنين بشكل سريع، بما في ذلك حاسة الشم ولكن بسبب عدم وجود هواء في الرحم، فإن الطفل لا يستطيع أن يشم أي شيء، وفي المقابل فإن رئتي طفلك تتطوران بسرعة بالفعل في هذا الوقت.

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نعومة بشرة الجنين

بحلول نهاية الأسبوع الثاني والثلاثين، قد تكون الأوعية الدموية للجنين تحت الجلد، مما يجعله يبدو محمراً، بينما في الأسبوع الثالث والثلاثين من الحمل، لم يعد جلد جنينك أحمر وشفافاً، ولكن يصبح جلده تدريجياً أكثر نعومة وسلاسة؛ لأنه الآن بدأ الاستعداد للولادة.

الطفل جاهز للولادة

إذا كنت تشعرين بالتوتر خوفاً من حدوث الولادة المبكرة، فسوف يقل القلق لديك عند معرفة أن الأطفال الذين يولدون قبل موعد ولادتهم في الفترة من 34 إلى 37 أسبوعاً من الحمل لا يعانون عادةً من أي مشاكل صحية. وبالإضافة إلى ذلك، تملأ طبقات الدهون الآن جسم طفلك الصغير، مما يجعل معدته أكثر امتلاءً.

تطور ملحوظ في الأعضاء

مع دخول الجنين في عمر 8 أشهر، تتطور الأعضاء الداخلية للجنين بشكل أفضل، وتعد أحد الأعضاء التي تشكلت، ولكنها لم تكتمل بعد هي الرئتان. وفي الوقت نفسه، يتطور الدماغ بسرعة أكبر مما كان عليه في الشهر السابق.

خلال هذا الشهر، سوف تزيد أيضاً احتياطيات الدهون في الجسم مع تقدم عمر الجنين. ويتحرك الجنين أيضاً بشكل أكثر نشاطاً، وهو ما تشير إليه حركات الركل، ويبلغ طول الجنين 46 سم ووزنه 2.27 كجم.

ظهور سائل فيرنيكس

في الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل، يبدأ معظم شعر الجنين الناعم والمادة الشمعية أو الطلاء الدهني على جسده في النمو لحماية بشرته، وستساعد هذه المادة على الانزلاق إلى أسفل قناة الولادة. سوف يختفي الفيرنيكس عند استحمام الطفل للمرة الأولى.

الطفل يتغوط في الرحم

في هذا الأسبوع، يبدأ الطفل أيضاً في إنتاج العقي أو براز الطفل الذي يخرج عندما يكون جهازه الهضمي صحياً، ويأتي العقي باللون الداكن، ويتكون من خلايا الجلد الميتة والزغب وإفرازات الأمعاء والكبد والمرارة.

أمور يمكنك القيام بها في الشهر الثامن من الحمل

فيما يلي بعض القواعد التي يجب على المرأة الحامل القيام بها عندما تكون في الشهر الثامن من الحمل:

زيادة الوزن

الحامل تحتاج إلى الحصول على 300 سعرة حرارية إضافية-الصورة من موقع AdobeStock

في الثلث الثالث من الحمل، ينصح الأطباء عادةً المرأة الحامل بزيادة وزنها، أي ما يقارب 0.5 كيلوجرام أسبوعياً. ويعد هذا مهماً للحفاظ على صحة المرأة الحامل والجنين.

لدعم زيادة الوزن أثناء الحمل، تحتاج المرأة الحامل إلى الحصول على 300 سعرة حرارية إضافية على الأقل يومياً. يمكن أن يكون البيض والحليب والحبوب الكاملة والفواكه خيارات غذائية لتلبية احتياجاتك من السعرات الحرارية.

كمية كافية من الماء

خلال فترة الحمل، ينبغي للمرأة الحامل أن تتناول حوالي 8 أكواب من الماء يومياً، بالإضافة إلى كوب واحد عند الانتهاء من ممارسة الأنشطة الخفيفة، وذلك لأن عدم تناول كمية كافية من الماء قد يسبب الجفاف ومشاكل صحية مختلفة للمرأة الحامل والجنين، وقد يظهر ذلك عندما يصبح البول مائلاً إلى الأصفر أو داكناً، فقد يكون ذلك علامة على أن المرأة الحامل لا تشرب كمية كافية من الماء.

تناول طعام صحي ومتوازن

تحتاج المرأة الحامل إلى تناول طعام صحي خلال فترة الحمل للحصول على السعرات الحرارية والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم. بعض العناصر الغذائية المهمة التي يجب الحصول عليها هي البروتين والحديد وحمض الفوليك والكالسيوم والفيتامينات.

يمكن الحصول على هذه العناصر الغذائية من عدة أنواع من الأطعمة، مثل الفاكهة والخضروات والأسماك والزبادي والجبن.

ممارسة الرياضة بانتظام

لا يزال بإمكان المرأة الحامل ممارسة التمارين الرياضية في الثلث الثالث من الحمل، فقد تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على التغلب على آلام الظهر، وتخفيف الإمساك والانتفاخ، وزيادة قوة العضلات وقدرتها على التحمل، وتحسين نوعية النوم.

يمكن للمرأة الحامل ممارسة المشي أو السباحة أو ممارسة اليوجا كخيارات لممارسة الرياضة خلال الشهر الثامن من الحمل. وفي المقابل عليها تجنب المبالغة في ذلك. إذا كنت تعانين من مشاكل صحية يجب مناقشتها مع الطبيب واختيار التمارين الرياضية ومدتها التي تناسب حالتها.

ما يكفي من الراحة

إن الرغبة المتكررة في التبول وصعوبة إيجاد طريقة مريحة عند الاستلقاء والنوم، يمكن أن يشكلا تحدياً للمرأة الحامل في الثلث الثالث من الحمل، وقد تعاني الحامل أيضاً من اضطرابات النوم بسبب التوتر، أو تشنجات الساق، أو آلام الظهر؛ فإن الحصول على قسط كافٍ من الراحة يعد ضرورياً للحامل؛ لأن قلة الراحة تزيد من خطر تعرض المرأة الحامل لمضاعفات مختلفة، بما في ذلك تسمم الحمل واضطرابات نمو الجنين.

للحصول على نوم جيد، إليكِ بعض النصائح التي يمكن للمرأة الحامل تطبيقها:

استخدمي وسادة خاصة بالنساء الحوامل.

القيام بممارسة بعض الحركات المريحة، مثل اليوجا والتأمل قبل النوم.

تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل النوم.

إذا كنت تعانين من تقلصات الساق بشكل متكرر أثناء النوم، فحاولي فرد ساقيك أثناء النوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضاً علاج تقلصات الساق عن طريق تدليك القدمين واستخدام جوارب خاصة للنساء الحوامل.

النوم على جانبك الأيسر وتجنب النوم على ظهرك لفترات طويلة قدر الإمكان، يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الجنين والرحم والكلى، مما يساعد المرأة الحامل على النوم بشكل أكثر راحة.

لتجنب إرهاق الجسم أثناء ممارسة الأنشطة خلال اليوم، يجب محاولة أخذ استراحة قصيرة لمدة 5 إلى 10 دقائق كل ساعة؛ فإن مجرد الجلوس أو تمديد ساقيك أو المشي حول المنزل أو المكتب، يمكن أن يقلل من خطر تعرض النساء الحوامل لهذه المشاكل.

تحتاج الحامل أيضاً إلى إجراء فحوصات دورية مع الطبيب. بالإضافة إلى فحص الحالة الصحية للمرأة الحامل والجنين بشكل دقيق، فسيقدم الطبيب أيضاً نصائح حول اختيار أفضل طريقة ولادة للمرأة الحامل.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.