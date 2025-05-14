شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك حساسية.. لماذا تزداد الأعراض سوءاً فى الربيع وما طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

يعد الربيع موسم الحساسية في جميع أنحاء العالم، فإذا لاحظت أن حساسيتك أصبحت أسوأ من المعتاد، ففي هذا التقرير نتعرف على الأسباب بحسب موقع nbcchicago.

يمكن أن تؤدي زيادة حبوب اللقاح في الهواء ومسببات الحساسية الأخرى إلى أعراض مزعجة، بما في ذلك حكة العين وسيلان الأنف وغيرها.غالبًا ما تُفاقم حبوب لقاح الأشجار والأعشاب والعفن أعراض الحساسية.

هناك ظروف جوية مُحددة قد ترتفع فيها أعداد حبوب اللقاح، وقد تتقلب هذه الأعداد حسب الوقت من اليوم.

قد تتقلب أعداد حبوب اللقاح على مدار اليوم، وتكون عادةً في أعلى مستوياتها خلال ساعات الظهيرة ثم تنخفض عادةً على مدار اليوم.

عادةً ما تُنتج الظروف الجوية العاصفة والدافئة أعلى مستويات حبوب اللقاح، ويُنصح الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه مُسببات الحساسية بتقليل الأنشطة الخارجية خلال تلك الأوقات.

طرق علاج الحساسية الموسمية

للمساعدة في علاج الحساسية، يُوصي الخبراء بخلع الملابس التي ارتديتها في الخارج، والاستحمام بعد الظهر أو المساء لشطف الجلد والشعر من حبوب اللقاح.

قد يُساعد تناول أدوية الحساسية أيضًا، خاصةً قبل الفترات التي يُحتمل أن تكون فيها أعداد حبوب اللقاح مرتفعة، وفقًا لمايو كلينك.

تتوفر مضادات الهيستامين الفموية وبخاخات الأنف التي تحتوي على الكورتيكوستيرويد وبخاخ الأنف الذي يحتوي على كرومولين الصوديوم جميعها دون وصفة طبية، ويمكن أن تساعد في تقليل الأعراض.