أخطاء لا تقعي بها حين يشكو لك طفلك من ضرب الأطفال الآخرين له

من أخطاء الأم عدم الاستماع للطفل عند تعرضه للضرب

قومي بالتعامل مع تعرض طفلك للضرب بالكثير من الصبر والحكمة والاحتواء؛ لأن هذه المواقف لا تستوجب أن تتعاملي معها بعصبية وعنف حيث إن تعرض طفلك للضرب أمر طبيعي؛ لأنه من المتوقع أن يقوم طفلك لاحقاً بضرب أحد الأطفال أو أن يكون قد فعل ذلك فعلاً ولم يخبرك، ولذلك فيجب أن تكوني هادئة لكي يشعر الطفل بأن الضرب لا يمكن التعامل معه أو إنهاؤه.

دعي طفلك يشرح لك كل ما حدث معه ولا تقاطعيه بحيث تكون هذه إحدى طرق فعالة لتعليم الطفل التعبير عن مشاعره بدلاً من البكاء لأنه يعود إليك حزيناً وباكياً ومنفعلاً وبحاجة للتعبير عن مشاعره، ولا تحاولي أن تكملي الحديث عنه لأن ذلك قد يؤدي بالطفل إلى التأليف واختلاق أحداث غير حقيقية، ولكن اتركيه يخبرك بما حدث بكل صدق وبدون خجل.

من أخطاء الأم عدم الاهتمام بالاطمئنان على صحة الطفل وإصابته

ضماد يد الطفل

اهتمي بالاطمئنان على صحة طفلك ونفسيته عندما يعود لك باكياً، وقد ظهرت عليه أثار الضرب ولكن دون تهويل، ويمكنك أن تقومي بعلاج أي جرح بسيط أو خدش قد تعرض له مع تهدئة بكاء الطفل وعدم التمادي معه في رفع صوت البكاء لكي يستدر عطفك، ولكن يجب ألا تقولي له إنه جبان مثلاً، بل قولي له إنه طفل شجاع لأنه قد أخبرك عن تعرضه للضرب، فهناك بعض الأطفال يخافون بالاعتراف وعليك اتباع نصائح تربوية هامة لكي لا يتصف الطفل بأنه جبان ومتردد، ومنها عدم استخفاف الأم بما تعرض له الطفل أو السخرية منه.

احتضني طفلك وقومي بالتربيت على رأسه لكي يشعر معك بالأمان والمشاعر التي تقدمينها له مفيدة وهامة، ويجب أن يحصل عليها أثناء محاولتك تضميد الجرح أو إيقافه عن البكاء، ولا تؤخري هذه المشاكل، ولا تبالغي فيها لأن الطفل سوف يتعرض لمثل هذه المواقف كثيراً في حياته.

من أخطاء الأم في التعامل مع ضرب طفلها عدم تعليمه الرد بكرامة

علمي طفلك ما يعرف بمهارات التعامل مع الموقف لأنه يجب أن يرد على ضربه من الأطفال الآخرين بكرامة وبدون أن يكون رده عنيفاً، فلا يجب أن تقولي له القاعدة التي تستخدمها الأمهات وهي اضرب من يضربك لأنك بذلك تزرعين ثقافة العنف في نفس طفلك.

عودي طفلك أن يطلب من الكبار مساعدته في حال تعرضه للضرب، وفي حال أنه لم يكن قادراً على التعامل مع الموقف مثل أن يجتمع أكثر من طفل لضربه، وذلك ضمن أشكال التنمر المدرسي الذي يمارسه التلاميذ الصغار مع بعضهم البعض، ويمكنه أن يرد بالكلام دون أن يمد يده لكي يظهر للطرف الآخر أنه سوف يخسره بسبب ما قام به نحوه.

من أخطاء الأم عدم تعليم الطفل مبكراً طرق حماية نفسه دون أن يضرب الآخرين

أطفال يلعبون معاً

علمي طفلك أن يحمي نفسه بدون ضرب، وذلك منذ سن مبكرة لأن الطفل حين يتعود على الضرب منذ صغره فلن يتخلى عن طريقة الدفاع هذه حين يكبر، حيث نجد أطفالاً يمارسون العض وشد الشعر حتى حين يكبرون، ولذلك فمن المهم أن تقولي لطفلك قبل أن يتم العامين إنه من الطبيعي أن يحدث موقف يغضبه مع صديقه، ولكن لا يعني ذلك أن يمد يده عليه.

عودي طفلك أن يضع حدوداً لنفسه مثل أنه لا يجوز أن يلمس أحد جسمه لكي يحمي نفسه من الضرب، ومن الأذى الجسدي بشكل عام كما عليه أن يبتعد عن الطفل العدواني لأنه يكون من أولئك الذين يمارسون العض مع غيرهم؛ لأنه سوف يتعرض للعض منهم مثلاً، ويجب أن يكون رفضه للتعامل مع طفل عدواني هادئاً ودون أن يواجهه بصراحة بحقيقة تصرفاته.

من أخطاء الأم عدم التأكد من أسباب الموقف المسبب لضربه

أطفال يتمازحون

استمعي إلى القصة كاملة حين يعود إليك طفلك وهو يشكو من تعرضه للضرب؛ لأن الطفل أحياناً يكون في حالة لعب ولهو، وحيث يحب الأطفال أن يتمازحوا مع بعضهم بأن يرمي أحدهم الوسادة أو اللعبة الإسفنجية باتجاه الآخر، ولكن أحدهم قد يبكي لشعوره بالمهانة وليس بالألم، وتكون مهمتك أن تعرفي إذا ما كان الأطفال في حالة مزاج ولهو أم أن الموقف عكس ذلك، ويستلزم التدخل.

علمي طفلك أن يدير مشاعره، فعند الفرح يجب أن يتقبل المزاح ولذلك يجب أن تعلميه أيضاً أن يغضب لكن دون أن يصرخ ويشد شعره مثلاً، كما يجب أن يتدرب الطفل على حل المشاكل بالكلام وليس بالضرب لأنه حين يعتاد على ضرب الآخرين فسوف يتعرض للضرب، ولا تتوقفي عن مدحه وأن تسمعيه كلاماً إيجابياً يدعم شخصيته إضافة لاختياره الأصحاب الذين لا يعانون من مشاكل نفسية بسبب الاضطراب الأسري، حيث يتعرضون للعنف من والديهم ويجعلهم أطفالاً عدوانيين يعتدون على الأطفال الآخرين.

من أخطاء الأم عند تعرض الطفل للضرب أن تكون سبباً في المشكلة

علاقة سيئة بين الأطفال

لاحظي أن إثارة مشاعر الغيرة بين طفلك وإخوته أو بين طفلك وباقي الأطفال سواء في المدرسة أو من أطفال الجيران والأقارب، هو شعور الطفل بالغيرة، ولذلك فمن الضروري أن تكوني قد وضعت أسس تربية طفلك، بحيث أن تكون المساواة بينهم هي الأساس الأول لكي لا يعتدي أحدهم على الآخر، وأن تكوني السبب في أن يتشاجروا باستمرار.

توقعي أن يتعرض أحد الأطفال للضرب في حال كان هناك شعور بالغيرة وأيضاً في حال أنه يشعر دائماً بأنك لا تقفين إلى جواره فيصبح ضعيف الشخصية، فأساس تكوين شخصية الطفل وبناء ثقته بنفسه هي الأم، وحيث إن شعوره بأنك تدعمينه ولا تلومينه وأنه في حال تعرضه لموقف صعب سوف تكونين إلى جواره فهذا يعطيه الثقة لكي يوقف الآخرين عند حدودهم.

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 08:49 صباحاً - من الطبيعي أن يتعرض الأطفال للاعتداء الجسدي من الأطفال الآخرين، ويشمل هذا الاعتداء الضرب مثلاً، إضافة للاعتداء اللفظي وهي تصرفات طبيعية تحدث بين الأطفال، ولا يمكن منعها ولكن يجب على الأم أن تعرف كيف تتصرف حين يشكو لها طفلها من تعرضه للضرب من الأطفال الآخرين.تقع العديد من الأمهات في التعامل مع أطفالهن حين يعود الطفل من المدرسة مثلاً، ويشكو لأمه أنه قد تعرض للعنف الجسدي من الزملاء الصغار، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، وفي حديث خاص بها بالمرشد التربوي عارف عبد الله، حيث أشار إلى أمثل ألا تطلبي منه أن يرد على ضربه بالضرب وغيرها من الأخطاء في الآتي:قد يهمك أيضاً: ابني ضعيف الشخصية ويتعرض للضرب بالمدرسة.. ما الحل؟