شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. 7 مشروبات من الأعشاب تعالج الالتهاب في الجسم والان مع تفاصيل الخبر

الالتهاب هو استجابة الجسم الطبيعية للإصابة أو العدوى أو المحفزات الضارة، ولكن عندما يصبح مزمنًا، يمكن أن يتحول إلى إنذار يستدعي الاهتمام، وقد رُبط بمشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكر والتهاب المفاصل واضطرابات المناعة الذاتية، وحتى السرطان، ويمكن لتناول مجموعة من المشروبات معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات أن تسيطر على هذه الحالة وتمنع تفاقمها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

سواء كنت تعاني من آلام المفاصل أو الانتفاخ أو ترغب فقط في تحسين صحتك العامة، فهذه المشروبات هي الحل، فكل مشروب مصنوع من توابل مضادة للالتهابات وأطعمة فائقة الجودة ليمنحك حلاً طبيعيًا ومهدئًا.. على النحو التالى:

فوائد المشروبات المضادة للالتهابات

تلعب المشروبات المضادة للالتهابات دورًا حيويًا في دعم الصحة العامة من خلال مساعدة الجسم على مكافحة الالتهاب المزمن، وهو السبب الجذري للعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسكر وآلام المفاصل، وحتى بعض أنواع السرطان، وتساعد هذه المشروبات، الغنية غالبًا بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمغذيات النباتية، على تقليل الإجهاد التأكسدي، وتهدئة الأمعاء، وتعزيز جهاز المناعة، حيث تعمل مكونات مثل الكركم والزنجبيل والشاي الأخضر والتوت بشكل طبيعي على تهدئة الالتهاب، مما يوفر طريقة لطيفة وفعالة لتعزيز الصحة.

ماء القرفة والقرنفل

الطريقة: أضف أعواد القرفة والقرنفل إلى الماء، واغليه لبضع دقائق، ثم صفيه واشربه دافئًا.

الفوائد: يُساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، ويُعزز عملية الأيض، وله خصائص مضادة للالتهابات.

ماء النعناع والخيار

الطريقة: قطع نصف خيارة، وأضف بضع أوراق نعناع إلى كوب من الماء، وانقعه لمدة 3-4 ساعات، ثم اشربه.

الفوائد: يُهدئ الهضم، وله خصائص مُرطبة ومُبردة.

ماء الزنجبيل والليمون

الطريقة: أضف 2.5 سم من الزنجبيل إلى الماء، واغليه لبضع دقائق، ثم أضف عصير الليمون إليه، واخلطه جيدًا، ثم اشربه دافئًا.

الفوائد: يساعد على تقليل الانتفاخ، ويسهل الهضم، ويحارب الالتهابات.

ماء الكركم والفلفل الأسود

الطريقة: أضف نصف ملعقة صغيرة من الكركم ورشة من الفلفل الأسود إلى ماء دافئ، وقلب جيدًا واتركه لمدة 10 دقائق ثم اشربه.

الفوائد: يُساعد على تقليل الالتهاب، ويعزز المناعة، ويدعم صحة المفاصل.

بذور الشمر وماء الليمون

الطريقة: أضف ملعقة صغيرة من بذور الشمر ونصف شريحة ليمونة إلى الماء، واتركه منقوعًا لمدة 3-4 ساعات ثم اشربه.

الفوائد: يُخفف الانتفاخ، ويُعزز الهضم، ويُنعش الجسم.

ماء الصبار والنعناع

الطريقة: أضف ملعقة صغيرة من الصبار وأوراق النعناع إلى الماء، واتركه منقوعًا لمدة ساعة ثم اشربه.

الفوائد: يُهدئ الأمعاء، ويُرطب الجسم، ويُقلل الالتهابات.

مشروب الكركديه والريحان

الطريقة: أضف ملعقة كبيرة من أزهار الكركديه وبعض أوراق الريحان إلى ماء دافئ، واتركه منقوعًا لمدة 15 دقيقة، ثم صفه واشربه.

الفوائد: غني بمضادات الأكسدة، ويدعم صحة القلب، ويُقلل الالتهابات.