شكرا لقرائتكم خبر عن راحة للجهاز الهضمى وفقدان للوزن.. مشروبات تعزز حركة المعدة وتحرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

المشروبات المنزلية الحارقة للدهون يمكن أن تساعد بشكل كبير على إنقاص الوزن والمساعدة على نجاح الأنظمة الغذائية التي تهدف لإنقاص الوزن بشكل سريع، كما أكد تقرير نشره في موقع فيكيورا.

خصائص مشروبات إنقاص الوزن المنزلية

- مشروبات للتخلص من السموم أو الديتوكس تساعد على إزالة سموم الجسم وتقلل انتفاخ وبالتالي تقلل من دهون الجسم.

- مشروبات تعزز عملية التمثيل الغذائي تعمل على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

- مشروبات تعمل على قمع الشهية وتشعرك بالامتلاء قدر الإمكان وتقلل من تناول السعرات الحرارية.

أهم هذه المشروبات الشاي الأخضر

- يساعد على التخلص من الدهون وحرقها والمساعدة على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويحتوي على كمية قليلة من الكافيين التي تعطي دفعة واحدة وتشعرك بالانتباه.

خلط الخيار بالنعناع

- يساعد على ترطيب الجسم ترطيبًا جيدًا ويعتبر مدرًا طبيعيًا للبول يطرد السموم ويساعد على الهضم، والنعناع يعزز من الهضم الجيد، لذا يمكن اللجوء إليه للتخلص من الدهون تدريجيًا.

الجنزبيل

- يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية كما أنه يعزز من مستويات السكر في الدم ويقلل من الشهية ويساعد على الهضم بشكل عام.

اللبن الرائب

- يساعد على إنقاص الوزن لأنه يعتبر من البروبايوتك المساعد على الهضم ويحتوي على فيتامين ب الذي يعزز من مستويات الطاقة.

ماء الشمر

- يحتوي على كمية مائلة من المضادات الأكسدة التي تعمل على التخلص من السموم الزائدة والسوائل الزائدة واحتباس المياه في الجسم، ويساعد على فقدان الوزن بشكل صحي جيد.

ماء الكزبرة

- أحد أهم أنواع المشروبات التي تساعد على إراحة المعدة وتمنع الغازات والانتفاخات واحتباس المياه وتساعد على طرد السموم.

عصير الجزر البرتقالي

- يساعد على تقليل الالتهاب واحتباس المياه ويعزز البيتاكاروتين من صحة الكبد ويطرد السموم ويساعد على زيادة الحرق، وتشعرك الألياف بالشبع لفترات طويلة.