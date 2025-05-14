شكرا لقرائتكم خبر عن قلل منه وحافظ على كليتيك.. علامات يخبرك بها جسمك أنك تفرط فى الملح والان مع تفاصيل الخبر

الملح عنصر غذائي هام وضروري للجسم، ولكن الإفراط فيه يزيد من نسب الصوديوم في الجسم، وبالتالي يسبب أضرارًا صحية كثيرة، أولها تلك التي تصيب الكليتين وقد تصل حد الفشل الكلوى. فينصحك الأطباء أن تتناول من الصوديوم نسبة لا تتخطى 2300 ملج، وأية نسبة أكبر من هذه النسبة تعد خطرًا على الصحة والكليتين والجسم.

علامات تناول كمية عالية من الملح والصوديوم

وفقًا لتقرير نشر في موقع Eatingwell، فهناك بعض العلامات التي تؤكد لك أنك تتناول كمية من الملح والصوديوم عالية للغاية، وهو أمر وارد الحدوث دون أن تدري أنك تتناول هذه الكمية الكبيرة من الملح يوميًا وهى:

- الرغبة الدائمة في تناول الأطعمة المالحة: شهيتك مفتوحة على كل الأطعمة التي تحتوي على الملح لا السكريات، نتيجة اعتياد جسمك على الطعام المالح، فهو يتكيف معها.



- الشعور الدائم بالعطش: على الرغم من تناولك للمياه بشكل منتظم، وذلك نتيجة أن الملح يسبب احتباسًا للماء في الجسم ويسبب سحبًا للسوائل المخزنة، وبالتالي فإن زيادة الملح في الجسم تسبب نقصًا في السوائل، فيؤدي ذلك بك إلى الشعور بالعطش الدائم كإشارة من جسمك إلى أن توازن السوائل قد اضطرب.



- الصداع المتكرر: زيادة الصوديوم تسبب لك صداعًا ناتجًا عن الجفاف نتيجة فقدان الجسم للكمية الكبيرة من المياه، فينقبض الدماغ نتيجة لذلك، وتشعر بألم رأس شديد.



- الذهاب إلى الحمام أكثر من مرة للتبول: وذلك لأن الملح يؤثر بشكل سلبي على الكليتين، مما يؤدي إلى زيادة إدرار البول.

- الانتفاخ والتورم: نتيجة الإفراط في تناول الملح الذي يسبب احتباسًا للماء في الجسم، ونتيجة لزيادة السوائل في أنسجة الجسم، يظهر الشكل متورمًا ومنتفخًا. قد تشعر أيضًا بأنك تعاني من انتفاخ في اليدين والكاحلين وتحت العينين، وهالات سوداء ظاهرة.

نصائح لتقليل مستويات تناول الملح

- تقليل الملح بشدة في طعامك أو الامتناع عنه.

- الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمعالجة والمعلبات، لأنها تحتوي على نسبة صوديوم عالية ترفع نسب الملح في الجسم.