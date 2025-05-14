شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دقائق= 130 سعر حرارى.. دراسة توضح تأثير إعلانات الوجبات السريعة على الطفل والان مع تفاصيل الخبر

في عالمٍ تحيط بنا الإعلانات من كل اتجاه، أثارت دراسة جديدة مخاوفَ جدية بشأن تأثير تسويق الوجبات السريعة على عادات الأطفال الغذائية، ووجد الباحثون وفق موقع " onlymyhealth"، أن مجردَ تعرّضٍ قصيرٍ، لمدة خمس دقائق فقط، لإعلاناتٍ تُروّج لأطعمةٍ غنيةٍ بالدهون والسكر والملح (HFSS)، يُمكن أن يدفع الأطفال إلى استهلاك سعرات حرارية أعلى بكثير في يوم واحد.

5 دقائق يمكنها أن تشكل نظامك الغذائي اليومي

أُجريت الدراسة على 240 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عامًا، وكانت تجربة عشوائية متقاطعة عُرضت في المؤتمر الأوروبي للسمنة (ECO) في إسبانيا.

اكتشف الباحثون أن خمس دقائق فقط من إعلانات الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسعرات الحرارية (HFSS) - سواءً عبر التلفزيون أو المنصات الإلكترونية أو غيرها من وسائل الإعلام - قد تدفع الأطفال إلى تناول ما معدله 130 سعرة حرارية إضافية في ذلك اليوم، ولتوضيح ذلك، يُعادل هذا تقريبًا شريحتين من الخبز الأبيض.

ما يثير القلق هو أن زيادة تناول السعرات الحرارية لم تقتصر على الوجبات الخفيفة فحسب، فقد كشفت البيانات أن الأطفال استهلكوا حوالي 58.4 كيلو كالوري إضافية من الوجبات الخفيفة، و72.5 كيلو كالوري إضافية خلال الغداء، بعد تعرضهم لإعلانات الوجبات السريعة.

لماذا الأطفال أكثر عرضة للإصابة؟

أوضحت الباحثة من جامعة ليفربول، التي قادت الدراسة، أن الأطفال والمراهقين أكثر عرضة للتأثر بالإشارات الإعلانية، فأدمغتهم لا تزال في طور النمو، ويميلون إلى الاستجابة بشكل أكثر اندفاعًا للرسائل التسويقية.

حتى التعرض القصير لتسويق الأطعمة الغنية بالدهون والملح والسكر يمكن أن يؤدي إلى استهلاك مفرط للسعرات الحرارية، وربما زيادة الوزن، وأكدت أن مثل هذه السلوكيات قد تكون لها عواقب طويلة المدى، لا سيما أن أنماط الأكل التي تشكلت في مرحلة الطفولة غالبًا ما تستمر حتى مرحلة البلوغ.

العواقب الصحية

آثار هذه الزيادة في السعرات الحرارية ليست هينة، فإذا استمرت على مر الزمن، فإن زيادة قدرها 130 سعرة حرارية يوميًا قد تُسهم بشكل كبير في زيادة الوزن غير الصحية، مما يؤدي في النهاية إلى أمراض مثل السمنة، وداء السكر من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وحتى بعض أنواع السرطان، أما بالنسبة للمراهقين، الذين لا تزال أجسامهم في طور النمو، فقد يُمهّد هذا الطريق لمشاكل صحية تدوم مدى الحياة.

تشير الدراسة إلى أن التعرض المتكرر أو المطول لإعلانات الوجبات السريعة ليس هو المهم فحسب، بل إن حتى فترة مشاهدة قصيرة لها آثار ملموسة، وهذا يتحدى افتراض أن التعرض العرضي غير ضار، ويؤكد على ضرورة توفير حماية شاملة للأطفال.

يُضاف هذا البحث إلى الأدلة المتزايدة التي تربط التسويق العدواني للأغذية غير الصحية بوباء سمنة الأطفال العالمي، ويعتقد الخبراء أن هذه النتائج يجب أن تُحفّز على اتخاذ إجراءات سياسية عاجلة تهدف إلى تقييد إعلانات الوجبات السريعة الموجهة للأطفال، وقد يشمل ذلك حظرها خلال ساعات برامج الأطفال، وفرض قيود على الإعلانات الرقمية، ووضع إرشادات أكثر وضوحًا بشأن التسويق عبر المؤثرين والعروض الترويجية داخل التطبيقات التي تجذب القُصّر.

وفقًا لفريق البحث، فإن تصميم سياسات تسويق أغذية تقييدية كهذه قد يلعب دورًا محوريًا في حماية صحة الأطفال والحد من ارتفاع معدلات السمنة.

تقدم النتائج معلومات جديدة ومهمة حول مدى وطبيعة وتأثير تسويق الأغذية غير الصحية عبر مختلف وسائل الإعلام على سلوكيات تناول الطعام لدى الشباب.