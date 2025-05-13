شكرا لقرائتكم خبر عن تسببت فى وفاة 28 شخصا فى بريطانيا.. ما هو داء الليستريات وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

حذر مسئولون صحيون بهيئة الأمن الصحي في المملكة المتحدة من أن حالات الإصابة بداء الليستريات وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثماني سنوات. وكشفت بيانات جديدة من الهيئة عن إصابة 179 حالة في إنجلترا، بما في ذلك 28 حالة وفاة، فيما وصلت الحالات في العام السابق إلى 177 حالة، وفقا لما ذكره موقع the sun

وأكدت التقارير أن معظم الأشخاص الذين يصابون بهذا الداء لا تظهر في الغالب عليهم أعراض ظاهرة وواضحة إلا التهاب المعدة والأمعاء الخفيفة، إلا أن العدوى قد تكون قاتلة لبعض الفئات المعرضة للخطر.

وقالت فانيسا وينج، استشارية عدوى الجهاز الهضمي، إن الليستريات هي عدوى نادرة تحدث أعراضًا طفيفة مثل التهاب المعدة، ومعظم الناس يعانون منها وتمر أعراضها خلال أيام قليلة دون الحاجة لعلاج، إلا أنها خطيرة خاصة لفئات معينة مثل الحوامل وكبار السن والأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة.

وأوضحت أن أفضل طرق الوقاية من هذا الداء النادر هي ممارسة النظافة الغذائية وتجنب الأطعمة التي تحتوي على هذه العدوى:

- الأجبان الطرية.

- الباتيه.

- السمك المدخن.

- شرائح اللحوم المبردة.

- المنتجات المبردة الجاهزة للأكل.

فيما أكدت الهيئة الوطنية الصحية في المملكة المتحدة أن هناك بعض الأطعمة الأخرى التي تحتوي على عدوى الليستريا، مثل:

- السندوتشات والسلطات المعدة مسبقًا.

- منتجات الألبان المصنوعة من الحليب غير المبستر.

- الفواكه المقطعة مسبقًا.

تم التحقيق في حوالي سبع حالات تفشي لهذا المرض في إنجلترا في عام 2024، وفقًا لوكالة الصحة والخدمات الإنسانية في المملكة المتحدة، فيما ارتبطت حالات التفشي بالأسماك المدخنة وموس الشيكولاتة والفراولة والسندوتشات والسجق.

مخاطر البكتيريا النادرة

تكمل مخاطر البكتيريا النادرة تلك أنها قد تسبب مضاعفات خطيرة للغاية، منها:

- الإصابة بالانتان.

- التهاب السحايا.

- الإجهاض أو ولادة مبكرة.

- التهاب الدماغ.

نصائح لتجنب الإصابة بهذه البكتيريا

- تجنب الأطعمة المبردة الجاهزة للأكل.

- تناول الأطعمة الجاهزة للأكل خلال أربع ساعات فقط من إخراجها من الثلاجة.

- حاول التأكد من أن ثلاجتك تعمل بشكل صحيح.

- احفظ الأطعمة النيئة والجاهزة للأكل منفصلة.

- اجعل طعامك ساخنًا للغاية.

- أعد تسخينه جيدًا.

- اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون.