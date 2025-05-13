شكرا لقرائتكم خبر عن فى الهواء المحمل بالأتربة.. أعراض تتطلب المساعدة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

مع نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة، تكثر الأعراض التنفسية والجلدية الحادة مثل الحساسية الصدرية وحساسية العين وأعراض السعال والعطس وحرقة العين.

المشكلات المرضية التي تثيرها الرياح المحملة بالأتربة



وفقًا لتقرير نشر في موقع Purple Air، فهناك الكثير من المشكلات المرضية التي تثيرها الرياح المحملة بالأتربة:

- حكة وحرقة في العينين نتيجة التعرض للجسيمات الخطرة في الهواء الترابية.

- حكة شديدة وحساسية جلدية وتنفسية.

- صعوبات في التنفس خاصة لأصحاب أمراض القلب والتهابات الشعب الهوائية وأمراض الانسداد الرئوي المزمن.

نصائح يجب الالتزام بها أثناء العاصفة الترابية



- ارتداء كمامة للفم والأنف وقم بتغييرها كل ساعتين إذا كنت خارج المنزل.

- اغلق نوافذ سيارتك ولا تتعرض للهواء المليء بالأتربة.

- الجلوس في أماكن مغلقة ونوافذها مغلقة للحماية من الأتربة المباشرة.

- غسل الوجه واليدين والأماكن الظاهرة في جسدك بين الحين والآخر، كلما أمكنك ذلك بالماء فقط، والتجفيف الجيد للوجه واليدين بعد غسلهما.

- شرب كميات كبيرة من المياه لتجنب تراكم المخاط في الجهاز التنفسي.

- المكوث في المنزل إذا كنت من مرضى الجهاز التنفسي أو صاحب مرض مزمن، وعدم التعرض للطقس الغني بالأتربة.

- عدم ملامسة اليدين للعينين أو الفم إذا تعرضت لأي رد فعل تحسسي حاد.

طلب المساعدة الطبية الفورية

- إذا تعرضت لأي من الأعراض التالية:

- السعال المستمر.

- ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

- ضيق التنفس الحاد.

- ازرقاق.

- قلة وعي.

العناية بالجسم أثناء العاصفة الترابية

- الاستحمام فور دخولك المنزل بالماء الفاتر أو البارد.

- شرب سوائل دافئة صحية خالية من السكر لتعزيز مجرى التنفس.

- تناول طعام صحي غالبًا ما يكون من الشوربات والسوائل الصحية والخضروات.

- الابتعاد عن الطعام المقلي والأطعمة غير الصحية الدهنية خلال هذا الطقس.

- أخذ قسط وافر من الراحة.

- مضادات الهستامين لا تؤخذ إلا وفقًا لرؤية الطبيب المختص.