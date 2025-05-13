شكرا لقرائتكم خبر عن الجو تراب وحر.. إزاى تحمى صحتك لو خارج فى الهواء المحمل بالأتربة والان مع تفاصيل الخبر

حالة من الأتربة تشهدها البلاد في الوقت الحالي، لذا نستعرض بعض الاحتياطات التى يجب اتباعها للحماية من الجو العاصف والأتربة، بحسب موقع "Health".

من المتعارف عليه، أن العواصف الترابية تؤثر على الجهاز التنفسي من خلال استنشاق الأتربة، ويتسبب ذلك في أعراض مثل السعال، الصفير، ضيق التنفس، وزيادة حدة أعراض الأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وأيضا علي صحة القلب.

وهناك بعض النصائح المهمة في حالة ضرورة الخروج في هذا الطقس المتقلب، ومنها..

- البقاء في الأماكن المغلقة لتقليل التعرض للجسيمات الهوائية، يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام لمنع دخول الغبار إلى داخل المباني.

- ارتداء معدات الحماية الشخصية عند الضرورة لذا يُنصح بارتداء كمامات ذات كفاءة ترشيح عالية كما يُوصى بارتداء نظارات واقية لحماية العينين.

- الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب كميات كافية من السوائل فهذا يساعد في الحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، مما قد يقلل من تهيجها.

- استخدام بخاخات الأنف المحلول الملحي فهذا يمكن أن يساعد استخدام بخاخ الأنف المحلول الملحي في تنظيف الممرات الأنفية من الجسيمات الترابية وتخفيف الاحتقان.

- الالتزام بالأدوية الموصوفة للمرضي المصابين بالأمراض التنفسية والقلبية.

- مراقبة الأعراض يجب على الأفراد مراقبة ظهور أي أعراض تنفسية أو قلبية أو عينيه غير طبيعية والتماس العناية الطبية إذا لزم الأمر.

- تجنب فرك العينين في حالة الشعور بوجود جسيمات في العين، يجب غسلها بلطف بالماء النظيف وتجنب فركها لمنع حدوث خدوش في القرنية.

أصحاب الأمراض المزمنة في الأتربة

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة مني ثابت استشاري الباطنة في قصر العيني، لمعرفة ما يجب أن يفعله أصحاب الأمراض المزمنة.

أكدت أنه حال اضطرار المرضى المصابين بالأمراض المزمنة (السكري، القلب، الكلى، الضغط) إلى الخروج أثناء العاصفة الترابية، يصبح من الضروري اتباع إرشادات صارمة لتفادي المضاعفات.

وقدمت بعض النصائح الصحية مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة خلال العاصفة الترابية، ومنها..



أولاً.. نصائح صحية عند الخروج في العاصفة الترابية

1. ارتداء الكمامة الواقية لمنع استنشاق الغبار الذي قد يؤدي إلى تهيج الشعب الهوائية وارتفاع الضغط أو اضطراب السكر.

2. النظارات الواقية أو الشمسية، لحماية العينين من الغبار، خصوصاً لمن يعاني من أمراض الكلى أو السكر (المعرضين لالتهابات العين).

3. ملابس طويلة ومغلقة.. لتقليل التصاق الغبار بالجلد، ما يقلل من فرص التهيج أو التحسس.

4. تجنب المجهود البدني.. لا تبذل مجهودًا أثناء المشي لتجنب الإجهاد القلبي أو ارتفاع الضغط.

5. اصطحاب أدوية الطوارئ.. مثل بخاخ الربو (إن وُجد)، أو أدوية الضغط أو القلب، أو قطعة سكر لمرضى السكري في حال حدوث هبوط.

6. العودة سريعًا للمنزل بعد قضاء الحاجة، وتغيير الملابس وغسل الوجه واليدين مباشرة ويفضل الاستحمام.

7. مراقبة أي أعراض طارئة مثل ضيق التنفس، الدوخة، ألم الصدر، أو الإرهاق، والتوجه للطبيب فوراً.