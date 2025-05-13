شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر.. السمنة قبل الثلاثين ترفع خطر الوفاة المبكرة بنسبة 75% والان مع تفاصيل الخبر

حذرت دراسة طبية حديثة من أن الإصابة بالسمنة قبل سن الثلاثين، تزيد من فرص الوفاة المبكرة بنسبة تزيد على 75%.

ووفقا لصحيفة جارديان قام باحثون بقيادة أكاديميين من جامعة لوند في مالمو بالسويد بتتبع 620 ألف بالغ، تتراوح أعمارهم بين 17 و60 عاما، ووجدوا أن النساء اللاتي أصبحن بدينات تحت سن الثلاثين كن أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 84%، بينما كان الرجال أكثر عرضة بنسبة 79%، عند مقارنتهم مع الأشخاص الذين لم يكتسبوا وزنا في مرحلة البلوغ المبكر.

ووفقا للدراسة كان المرضى يكتسبون عادة حوالي نصف كيلو جرام سنويا حتى سن الستين، ولكن بالنسبة لمن هم دون الثلاثين من العمر، فإن كل نصف كيلو جرام إضافى، يزيد من خطر الوفاة بنسبة 24% للرجال و22% للنساء.

وقامت الدراسة، التي عرضت في المؤتمر الأوروبي للسمنة في مالقة، بمتابعة المشاركين الذكور لمدة 23 عاماً في المتوسط، والإناث لمدة 12 عاماً، وحسب الباحثون أن زيادة الوزن قبل سن الثلاثين تزيد بشكل كبير من احتمال الوفاة المبكرة، نتيجةً لمجموعة من الأمراض، وخاصةً أمراض القلب والسكر من النوع الثانى، أما بالنسبة للنساء، فتزيد زيادة الوزن من خطر الوفاة المبكرة بالسرطان فى أى عمر.

وقالت هوين لي، الباحثة الرئيسية بالدراسة، إن النتائج أظهرت أهمية تجنب زيادة الوزن في سنوات المراهقة أو العشرينات، لأن زيادة الوزن في مرحلة مبكرة من البلوغ، أو الإصابة بالسمنة في سن مبكرة، ترتبط بارتفاع خطر الوفاة بسبب العديد من الأمراض المزمنة في مراحل لاحقة من الحياة.

وفي حين أن زيادة الوزن بعد سن الثلاثين تزيد أيضًا من احتمال الوفاة المبكرة، إلا أنها لم تكن بنفس الخطورة، فقد زادت من خطر الوفاة لدى من تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عامًا بنسبة 52%، ولدى من تتراوح أعمارهم بين 45 و60 عامًا بنسبة تزيد قليلًا عن 25%، كما أن العديد من الشباب في طريقهم إلى الإصابة بالسمنة بحلول سن الثلاثين، بسبب بيئة الغذاء التي تهيمن عليها عروض الوجبات السريعة والوجبات ذات الحجم الكبير والمنتجات شديدة المعالجة.

وتنصح الدراسة باتباع عادات صحية خلال هذه المرحلة العمرية الحرجة، مرحلة البلوغ، بما يمكن أن يعود بفوائد دائمة، لأنه حتى الزيادة الطفيفة في الوزن في العشرينيات من العمر قد تزيد بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة إذا استمرت لسنوات عديدة، و كلما تبنى الناس نمط حياة صحي مبكرًا، زادت فرصهم في عيش حياة طويلة.