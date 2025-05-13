شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صباحية تزود معدل الحرق وتنقص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

يُدرك كل من يسعى إلى اللياقة البدنية وفقدان الوزن مدى صعوبة تراكم دهون الجسم، لذا، تُعدّ العادات الذكية، مثل بدء يومك بمشروبات حرق الدهون، بالغة الأهمية، ووفقًا للخبراء، يُمكن لهذه المشروبات، المُصنّعة من مكونات طبيعية، أن تُساعدك على تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون وتحفيز جهودك في إنقاص الوزن، في هذا التقرير نتعرف على بعض المشروبات التي يُمكنها تعزيز عملية الأيض وتحفيز فقدان الدهون خلال 30 يومًا.

بذور الشيا

تقدم بذور الشيا مجموعة من الفوائد الصحية، تشمل دعم صحة القلب، وتحسين الهضم، والمساعدة في إنقاص الوزن والتحكم فيه. فهي غنية بالألياف، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ومضادات الأكسدة.

لتحضير هذا المشروب، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من بذور الشيا إلى كوب من الماء الدافئ وتركها منقوعة لبضع دقائق ثم شربها.

عند نقعها في الماء، تنتفخ بذور الشيا وتشكل قوامًا يشبه الهلام، مما يُشعرك بالشبع لفترة أطول ويُقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

ماء الزنجبيل والليمون

يتمتع كل من الزنجبيل والليمون بالقدرة على تحسين الهضم، وتعزيز المناعة، وحتى المساعدة في التحكم في الوزن، يمكن أن يساعد هذا الماء، عند تناوله في الصباح، على ترطيب الجسم، وتخفيف الغثيان، وتهدئة التهاب الحلق أيضًا.

لتحضير هذا المشروب، قطّع قطعة صغيرة من الزنجبيل إلى شرائح رفيعة واخلطها حتى تصبح عجينة.

أضف كوبًا من الماء واعصر نصف ليمونة فيه، اشربه كل صباح.

ماء الكمون

يحتوي الكمون، على مكون فعال فريد يُسمى الثيموكوينون، وهو أداة قوية وفعالة للغاية لفقدان الوزن. غني بخصائص مضادة للأكسدة، كما أن الجيرة منخفضة السعرات الحرارية للغاية وتساعد على تعزيز عملية الأيض بشكل عام والهضم.

يمكنك نقع ملعقة صغيرة من الكمون في كوب من الماء، وتركه طوال الليل، ثم غليه أو تصفيته وشربه.

القرفة

القرفة غنية بالمركبات التي تساعد على تحسين معدل الأيض لديك وحرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر، كما أنها رائعة للتحكم في مستويات السكر في الدم، مما يحسن حساسية الأنسولين، مما يجعلها مفيدًا للغاية لمرضى السكري أو من هم في مرحلة ما قبل السكري.

القرفة معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، حيث تخفف الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

يمكنك تحضير القرفة بسهولة عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى كوب من الماء.

الحلبة

الحلبة لها فوائد صحية مُتنوعة، تشمل تحسين الهضم، وتحسين ضبط سكر الدم، والتحكم في الوزن، كما تعزز صحة البشرة والشعر، وتعزز عملية الأيض، وتخفض مستويات الكوليسترول.

انقع بذور الحلبة في الماء واتركها طوال الليل في صباح اليوم التالي، صفّ الماء وتناوله فور الاستيقاظ.