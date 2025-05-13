أسماء صبيان عربية وأجنبية مستوحاة من الطبيعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 08:53 صباحاً - الطبيعة لوحةٌ فائقة الوصف والجمال، صاغتها حكمة الخالق- سبحانه وتعالى- فهي هبة الله للإنسان بكل ما فيها من ماءٍ وهواء وطيورٍ وحيوانات وأنهارٍ وبحارٍ وجبالٍ وسهول ووديان، وهي سرٌ من أسرار الله التي أودعها في الأرض وسخّرها ليعيش فيها الإنسان ويتمتع فيها ويستغلّها كيفما شاء، وهي مصدرٌ للإثارة والسحر المتجدد الذي تحتار فيه البشرية، وتدعوه إلى الإيمان. كل هذه الأسباب تجعل الآباء والأمهات يختارون اسماً جديداً للمولود مستوحًى من الطبيعة. «الخليج 365 وطفلك» اختارت لك قائمة بمعاني أسماء الطبيعة للأطفال، سيسركم أن تطلقوا على مولودكم منها ما يناسبكم.

أسماء ذكور عربية مستوحاة من الطبيعة

أسماء ذكور عربية مستوحاة من الطبيعة

نهر

اسم عربي يطلق على الذكور، و(الجمع: أَنْهَار وأَنْهُر ونُهُور ونُهُر) وهو مجرى ماء طبيعي واسع ذو ضفتين يجري فيه الماء العذب، الناتج عن هطول الأمطار أو المياه النابعة من عيون الأرض أو من مسطحات مائية كالبحيرات. يُحدث أشكال الأرض الجيولوجية، وتمتد الأنهار ما بين المنبع والمصب. والمصب قد يكون محيطاً أو بحراً أو بحيرة.

عدن

اسم يمكن إطلاقه على الذكور والإناث، ويعني الحديقة الغنّاء؛ حيث أشجار الفاكهة والخضرة والماء العذب و«عدن» بمعنى الخلود، فجنات عدن تعني جنات الخلود أو جنات الخُلد وبمعنى الحلاوة واللذة.

خليج

اسم يُطلق على الذكور، والجمع خُلجَان، وهو مسطح مائي محاط باليابسة من ثلاث جهات. وأغلب الخلجان تكوّنت أو توسعت كنتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر عند نهاية العصر الجليدي.

مطر

اسم عربي يُطلق على الذكور، ويعني الرطوبة المكثّفة من الغلاف الجوي التي تسقط على الأرض بشكل واضح في قطرات منفصلة. سقوط مثل هذه القطرات: مياه الأمطار، المطر الحمضي، يؤدي إلى عاصفة المطر.

أطلس

تُستخدم هذه الكلمة بالعربية، ويمكن إطلاقها على المواليد الذكور، واسم أطلس يعود للغات ما قبل اليونانية، ولكن الإغريق والرومان اعتقدوا أنه مشتق من جذر يوناني لكلمة تعني «شديد التحمُّل».

أسماء أولاد عربية وأجنبية من أربعة حروف 2024

فجر

اسم عربي يُطلق على الذكور، ويعني انكشاف ظلمةِ اللَّيلِ عن نورِ الصُّبْحِ. وهما فَجْرانِ: أَحدهما المستطيلُ، وهو غير الصحيح، والآخر المستطيرُ المنتشرُ في الأُفُقِ، وهو الصادقُ. ويكنى به عن بداية ظهور الأمر وإشراقه؛ فيقال: فجر الحضارة.

جرف

جُرْف (الجمع: أَجرَاف، وجِرَفة) وهي كلمة عربية استُخدمت كإسم للمواليد الذكور، وتعني شِق الوادي إِذا حفر الماء في أَسفله. كما يعني "وجه صخري شديد الانحدار"، ويدل على القساوة والمتانة، بمعنى الرجولة.

برعم

"البرعم" مصطلح عربي، تم استخدامه كإسم يُطلق على الذكور، ويعني النموّ الذي سيتطور في النهاية إلى زهرة أو ورقة، على الرغم من أنه أيضاً شكل من أشكال الصديق، فالبرعم يعني "صديق".

الوادي

"وادِي"، هو اسم عربي مذكر، ويعني الحوض أو المنخفض الطبيعي على سطح الأرض؛ حيث تمتد الأودية بين السهول والهضاب والجبال. وتسيل الأنهار والسيول التي تتدفق في الأودية، تدريجياً من الأراضي الداخلية إلى المحيط. وتمتاز أراضي الأودية بخصوبتها؛ مما يجعلها صالحة للزراعة.

صخر

صخر اسم علم مذكر عربي، يدلُّ استخدامه على العنف والقوة، ويكثر بين سكان المناطق الجبلية. وصخر: جمع صخرة، وهي الحجرة العظيمة التي لم يتكسر منها شيء. فإذا تكسرت صارت حجارة.

رياض

اسم علم مذكر من أصل عربي، ومعناه هو جمع روضة، وهي الأراضي الخضراء المخصبة. رياض هو اسم عربي يعني "المروج" أو "الحدائق"، ويعود أصل بناء الرياض إلى الحضارات القديمة، وهو مزيج مثالي من مختلف الفنون المعمارية.

رماد

اسم يطلق على الذكور، والرماد هو مادة تتبقّى بعد احتراق مادة عضوية بالكامل، وهو مادة غير قابلة للاحتراق بمفردها، ولذلك فإن إجراء الفحوصات على الرماد لأغذية محروقة، يساعد في التنبّؤ بما كانت تحتويه المادة من مواد عضوية قبل الاحتراق، ويشار به إلى الشخص الضعيف.

البرق

كلمة من أصل عربي، استُخدمت كإسم للذكور، و(الجمع: بُروق) وهي ظاهرة طبيعية بصرية تظهر في صورة شرارة كهربائية، والتي تنشأ عن تفريغ مفاجئ وعنيف في مناطق الغلاف الجوّي المشحونة. غالباً ما يتشكّل البرق أثناء العواصف الرعدية.

بلال

بلال كلمة مشتقة من اللغة العربية وتعني "الرطب" أو "البلل"، و"الندى"، في إشارة إلى نعمة المطر، وكل ما يُبلّ به الحلق يسمى بلالاً، ماءً كان أو لبناً. وقد أطلق هذا الاسم على عدة شخصيات عربية وإسلامية، منهم بلال الحبشي.

أسماء ذكور أجنبية مستوحاة من الطبيعة

أسماء ذكور أجنبية مستوحاة من الطبيعة

أوليفر

أصل الاسم لاتيني، ومعناه "شجرة الزيتون أو جيش الجان"، وهو منتشر في مجموعة البلدان الأوروبية وأمريكا اللاتينية، من النرويج إلى تشيلي، ومن سلوفينيا إلى سويسرا.

ديل

أصل الاسم إنجليزي، يُطلق على الذكور، ويعني الوادي الصغير، ويعَد من أسماء الذكور البسيطة في كتابتها والجميلة في معناها.

فورست

الاسم يعني الغابة التي تنمو نموّاً كثيفاً من الأشجار والشجيرات البرية، والتي تعيش فيها الحيوانات.

وودي

الاسم الإنجليزي Woody يعني "ممتلئ بالأشجار أو الشجيرات"، وهو أيضاً لقب لـWoodrow، كما يعني الطبيعة أو الحرفة. كثيراً ما يرتبط بالغابات وجمال الطبيعة.

ألبيون

وتعني كلمة "ألبيون" باللغة السلتية "الصخرة" أو "الجرف"، وهي أيضاً مصطلح شعري لبريطانيا.

دالاس

تأتي كلمة دالاس من كلمة غالية تعني "موقف المرج"، وهو مرج يُستخدم كمكان للراحة طوال الليل لرعاة الماشية وأبقارهم.

يشب

يُعتقد أن اسم اليشب مرتبط باسم فارسي يعني "الخازن". لكن اليشب أيضاً نوع من الأحجار الكريمة يُقدّر لخصائصه التأريضية والحماية.

دريك

هي كلمة إنجليزية تعني "بطة ذكر"، ولكنها مرتبطة أيضاً بالكلمة الإنجليزية القديمة draca، والتي تعني "ثعبان" أو "تنين".

دوغلاس

الاسم أُسكتلندي يعني "الجدول المظلم". ويشير أيضاً إلى نوع من أشجار الصنوبر دائمة الخضرة، موطنها غرب الولايات المتحدة.

بيتر

هو اسم علَم من أصل يوناني معناه الصخرة، يُعتبر من أكثر الأسماء المقدسة في العالم الغربي، وله نسخ أخرى في اللغات الأخرى مثل: بطرس في العربية، وبيدرو في الأسبانية، وبيير في الفرنسية.

فلوريان

يعود أصل اسم فلوريان، الذي يُطلق على الذكور، إلى الكلمة اللاتينية flos، والتي تعني: "أشقر، مُزهِر".

لاكلان

لاكلان تأتي من اللغة الأُسكتلندية وتعني "أرض البحيرات"، التي تتصف بجمالها وخيراتها الكثيرة والطبيعة الخلابة حولها في الدول الإسكندنافية.

فورد

كلمة إنكليزية، تعني بالعربي المخاضة، وهي مكان ضحل يُمكن عبور الماء فيه بأمان. اسم فورد في الأصل كان لقباً إنجليزياً لشخص عاش بالقرب من معبر نهر كهذا.

باركلي

اسم "باركلي" له جذور بريطانية وأُسكتلندية، ويُترجم إلى "مرج شجرة البتولا". ووفقاً للفولكلور، يُقال إن أشجار البتولا ترمز إلى البدايات الجديدة، والحظ السعيد، والأمل؛ مما يجعلها هدية أولى رائعة للطفل.

أسماء أولاد حسب الصفات: هل تحبين الاختيار؟

كاسبيان

هو اسم ولد ويعني "الأبيض" يُعَدّ "كاسبيان" من أكثر التسميات رومانسية، وهو اسم جغرافي يُشير إلى البحر المالح الكبير الواقع بين آسيا وأوروبا. وهو البحر الذي يُطلق عليه بحر قزوين بالعربية. وكان كاسبي اسم شعب آسيا الوسطى الذين يعود أصلهم إلى القوقاز.

ديلان

أصل الاسم ويلزي، ومعناه "ابن البحر"، ولايزال اسم ديلان يحمل في طياته شاعرية ورومانسية بعد سنوات من الشهرة. ولايزال يحتل مرتبة متقدمة في قوائم أسماء الأولاد.