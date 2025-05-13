علامات ضيق التنفس عند الأطفال وكيفية التعامل معه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 08:53 صباحاً - يصاب الأطفال بأعراض ضيق التنفس بسبب عدة عوامل، وتعد هناك طرق بسيطة يمكن للأم القيام بها للتعامل مع ضيق التنفس فعندما يتغير الطقس، قد يعاني طفلك من الحمى والإنفلونزا وقد تؤدي هذه الحالة إلى إصابة الطفل بانسداد الأنف والشعور بصعوبة في التنفس، ذلك إضافة إلى أن الأطفال الذين يعانون من ضيق التنفس عادة ما يكونون أكثر انزعاجاً ويبكون بسهولة. إليك أسباب إصابة طفلك بأعراض ضيق التنفس وما هي أهم أعراضه، وكيفية التعامل معه؟.

أسباب ضيق التنفس عند الأطفال

الحساسية قد تسبب ضيق التنفس عند الأطفال-الصورة من موقع AdobeStock

العدوى الفيروسية يمكن أن تسبب العديد من أمراض الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد والتهاب الحلق فعندما يعاني طفلك من نزلة برد والتهاب في الحلق، فإنه سيواجه صعوبة في التنفس.

يمكن أن تسبب العديد من أمراض الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد والتهاب الحلق فعندما يعاني طفلك من نزلة برد والتهاب في الحلق، فإنه سيواجه صعوبة في التنفس. البكتيريا تعد سبباً آخر لضيق التنفس عند الأطفال وهي، مثل التهاب اللوزتين الحاد وقد تهاجم هذه البكتيريا عادة الجهاز التنفسي العلوي، مما يسبب ضيق وصعوبة التنفس.

تعد سبباً آخر لضيق التنفس عند الأطفال وهي، مثل التهاب اللوزتين الحاد وقد تهاجم هذه البكتيريا عادة الجهاز التنفسي العلوي، مما يسبب ضيق وصعوبة التنفس. أعراض الربو يعد ضيق التنفس أحد أعراض الربو ويمكن أن يصاب به الطفل في أي عمر، بما في ذلك عند الرضع. عندما يعاني طفلك من ضيق التنفس، عليك اصطحابه إلى الطبيب فوراً للحصول على علاج فعال.

يعد ضيق التنفس أحد أعراض الربو ويمكن أن يصاب به الطفل في أي عمر، بما في ذلك عند الرضع. عندما يعاني طفلك من ضيق التنفس، عليك اصطحابه إلى الطبيب فوراً للحصول على علاج فعال. أمراض الحساسية يمكن أن تؤدي إلى ضيق التنفس عند الأطفال، وتعد أبرز أعراض إصابة طفلك بالحساسية هي سيلان الأنف والعطس المتكرر ودموع العينين.

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أعراض ضيق التنفس عند الأطفال

هناك عدة طرق للتعرف إلى أعراض ضيق التنفس لدى طفلك وهي كالتالي:

حساب أنفاس الطفل في دقيقة واحدة

تعد الخطوة الأولى هي حساب عدد الأنفاس التي يأخذها طفلك في الدقيقة الواحدة، ومن الأفضل القيام بذلك عندما يكون الطفل نائماً.

لتسهيل الأمر على الأمهات، إليك عدد الأنفاس التي يمكن للطفل أخذها وفقاً لعمره:

من عمر 0 إلى شهرين: لا يزيد عن 60 مرة في الدقيقة.

من عمر 3 إلى 12 شهراً: لا يزيد عن 50 مرة في الدقيقة.

من عمر 1 إلى 5 سنوات: لا يزيد عن 40 مرة في الدقيقة.

اتساع فتحات الأنف

تعد العلامة الثانية لاختناق الطفل هي أن الهواء الذي يخرج من الأنف قد يكون أسرع وغير منتظم، إضافة إلى أن الطفل الصغير يبكي بسهولة أكبر ويصبح صعب الإرضاء.

و يعد من السهل رؤية علامات الاختناق عند الأطفال عندما يتنفسون الهواء، فعادة ما يتسع أنف الطفل في كل مرة يتنفس فيها.

الاختناق المتكرر

الأطفال الذين يعانون من ضيق التنفس هم أكثر عرضة للاختناق أثناء تناول الطعام أو الشراب. يعد الاختناق والسعال المتكرر من علامات وجود مشاكل خطيرة في الجهاز التنفسي للطفل.

زرقة الجلد

عندما يعاني الطفل من ضيق في التنفس، يميل جلده إلى التحول إلى اللون الأزرق أو ما يسمى طبياً بالزرقة.

تحدث هذه الحالة بسبب عدم حصول جسم الطفل على الأكسجين الذي يحتاجه. كما أن اللون الأزرق للجلد يعد علامة على وجود خلل في القلب ومشاكل أخرى في الجهاز التنفسي.

يهتز الرأس وترتفع الكتفان وتنخفضان

هناك علامة أخرى يجب على الأمهات والآباء الانتباه إليها، عندما يعاني الطفل من ضيق في التنفس وهي أن رأسه يرتفع ويهبط أثناء التنفس. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تظهر الكتفان أيضاً وكأنها ترتفع وتنخفض.

شدّ جدار الصدر

يجب نقل الطفل إلى أقرب مستشفى إذا كان يعاني من انقباض جدار الصدر-الصورة من موقع Freepik

تعد إحدى أسهل العلامات التي يمكن ملاحظتها عندما يعاني الطفل من الالتهاب الرئوي الشديد هي انكماش جدار الصدر بشكل عميق، فإذا حدث هذا، فأنت بحاجة إلى اصطحاب طفلك إلى المستشفى على الفور، وإذا كان الطفل مصاباً بالتهاب رئوي حاد، فإن العلامة الأبرز هي انقباض جدار الصدر وإذا كان يعاني من ضيق في التنفس، فسيكون هناك تجويف في أسفل الصدر وفي هذه الحالة، يجب نقل الطفل إلى أقرب مستشفى أو إلى قسم الطوارئ.

تشبع الأكسجين أقل من 92 بالمائة

الأمهات يمكنهن معرفة ما إذا كان طفلهن يعاني من ضيق في التنفس عن طريق قياس تشبع الأكسجين، فإذا كانت النسبة أقل من 92 بالمائة، فيجب نقل الطفل إلى المستشفى على الفور لمزيد من العلاج.

كيفية التعامل مع ضيق التنفس عند الأطفال

يجب على الآباء معرفة سبب المرض لمعرفة كيفية علاج ضيق التنفس عند الأطفال بشكل فعال لذلك، فإن الفحص لدى الطبيب يعد ضرورياً كخطوة أولى، فإذا كانت الأعراض لا تزال خفيفة، يمكن للأم والأب القيام بما يلي للتغلب على ضيق التنفس عند الأطفال:

إذا كان هناك مخاط في الأنف، حاولي شفط المخاط.

تنظيف الأنف بالمحلول الملحي.

يجب على الأمهات مساعدة الطفل إذا لزم الأمر على الجلوس بشكل مستقيم.

توفير كمية كافية من السوائل، مثل حليب الثدي أو الماء لمنع الجفاف، ومساعدة المخاط على الخروج بسرعة، وتخفيف الألم في الحلق.

اعطي الباراسيتامول والإيبوبروفين إذا كان الطفل يعاني من ضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة. وفي المقابل، فمن الأفضل استشارة الطبيب أولاً.

احتفظي بطفلك بعيداً عن التلوث في المنزل، وخاصة دخان السجائر. ضعي الطفل في غرفة نظيفة حتى يسهل عليه تنفس الهواء.

انتبهي إلى نظافة الأشخاص القريبين من طفلك.

تأكدي من غسل يديك بانتظام واستخدام مناديل نظيفة لمسح المخاط أو السعال عندما يعاني طفلك من نزلات البرد.

عندما يعاني الطفل من ضيق في التنفس، يجب نقله إلى المستشفى على الفور إذا لم تنجح كل الجهود السابقة. لذلك، من الأفضل للأمهات أن يتصلن بالمساعدة الطبية فوراً.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.