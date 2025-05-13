شكرا لقرائتكم خبر عن تقوى المناعة وتنظم نسبة السكر فى الدم.. 6 أسباب تدفعك لتناول هذه البذور صباحا والان مع تفاصيل الخبر

بذور اليقطين مليئة بالعناصر الغذائية القوية والفوائد الصحية، وهي مصدر غني بالمغنيسيوم والزنك والحديد والبروتين والدهون الصحية، مما يجعلها غذاءً خارقًا، ووفقًا للخبراء، فإن تناول ملعقة صغيرة من هذا الغذاء الخارق كل صباح يمكن أن يصنع العجائب لجسم الإنسان، ووفقًا لدراسة نشرتها المكتبة الوطنية للطب، فإن بذور اليقطين غنية بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يحوله الجسم إلى السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونان ينظمان الحالة المزاجية والنوم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وقد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالتريبتوفان، مثل بذور اليقطين، في تخفيف الاكتئاب وتحسين جودة النوم، كما تسلط الدراسة الضوء على فوائد أخرى لبذور اليقطين، مثل تعزيز شفاء الجروح، كما أن له خصائص مضادة للميكروبات، ومضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة، ومضادة للتقرحات، بجانب علاج تضخم البروستاتا الحميد.

فيما يلى.. 6 أسباب لتناول ملعقة صغيرة من بذور اليقطين كل صباح:غني بالعناصر الغذائية

بذور اليقطين غنية بالعناصر الغذائية، وتناول حفنة منها تحتوي على حوالي 7 جرامات من البروتين، و13 جرامًا من الدهون الصحية، و37% من الكمية اليومية الموصى بها من المغنيسيوم، و1.7 جرام من الألياف، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين هـ، والكاروتينات التي تساعد في مكافحة الالتهابات والشيخوخة.

تعزيز صحة القلب

بذور اليقطين غنية بالمغنيسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على انتظام ضربات القلب، كما أنها غنية بالدهون الصحية مثل أوميجا 3 و6، التي تعزز الكوليسترول الجيد (HDL) وتخفض الكوليسترول السيئ (LDL) كما أنها تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي الذي قد يتلف الأوعية الدموية والقلب.

تحسين جودة النوم

بذور اليقطين غنية بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد على إنتاج السيروتونين (مُحسن المزاج) والميلاتونين (هرمون النوم)، حيث يساعد محتواها الغني بالمغنيسيوم على تهدئة الجهاز العصبي ويساعدك على النوم بشكل أسرع، كما أن محتوى الزنك الموجود فيها يُساعد على تحويل التريبتوفان إلى سيروتونين وميلاتونين بشكل أكثر فعالية، كما تدعم العناصر الغذائية الموجودة في بذور اليقطين إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعية لجسمك.

تنظيم سكر الدم

تساعد الكمية الغنية من المغنيسيوم الموجودة في هذه البذور على دعم حساسية الأنسولين والتحكم في مستويات السكر في الدم، كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيها على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، اللذين يؤثران على التحكم في مستويات السكر في الدم، ويُبطئ محتوى الألياف الغني عملية الهضم وإطلاق الجلوكوز في مجرى الدم، مما يمنع ارتفاعه المفاجئ، كما أن انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم لا يُسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مناسبة لمرضى السكر.

تقوية المناعة

بذور اليقطين غنية بالزنك، الضروري لوظائف الخلايا المناعية ومكافحة العدوى، كما أنها تساعد على تقليل مدة نزلات البرد وشدتها، وتساعد مركبات مضادات الأكسدة الغنية، مثل فيتامين هـ، على حماية الخلايا المناعية من التلف والالتهابات، كما أنها غنية بالحديد، الضروري لإنتاج الإنزيمات الداعمة للمناعة ونقل الأكسجين، كما أنها تحتوي على البروتين والدهون الصحية التي توفر الطاقة للخلايا المناعية وتساعد على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل فيتاميني أ وهـ.

جيد للبشرة والشعر

يساعد محتواها الغني بالزنك على تعزيز شفاء البشرة، وتقليل حب الشباب، وتقوية بصيلات الشعر، كما أنها غنية بفيتامين سى، الذي يحمي البشرة من التلف، ويحارب علامات الشيخوخة، ويحافظ على نضارتها، كما تحتوي على السيلينيوم والحديد، اللذين يدعمان تدفق الدم الصحي إلى البشرة وفروة الرأس، ويعزز نمو الشعر ويقلل من قشرة الرأس، أما محتواها الغني بالبروتين، فيساعد على إنتاج الكولاجين للبشرة وتكوين الكيراتين للشعر.