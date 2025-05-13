شكرا لقرائتكم خبر عن في بداية موسمها.. اعرف فوائد هذه الفاكهة لمناعتك وهضمك والان مع تفاصيل الخبر

في بداية موسمه، يعد المشمش أحد أهم أنواع الفاكهة ذات النواة التي تحتوي على كم هائل من الفيتامينات ومضادات الأكسدة الصحية، ووفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي، يحتوي المشمش على كم هائل من الفوائد الصحية شرط تناوله بكميات معتدلة دون إفراط.

محتوى المشمش من الألياف

يحتوي المشمش على فوائد صحية، فهو يحتوي على ما يعادل 11% تقريبًا من القيمة اليومية من الألياف، سواء قابلة للذوبان أو غير قابلة للذوبان، وكلاهما صحي للجهاز الهضمي، ويعمل على تليين البراز وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، وحركة المعدة، كما أنه يمنع الإمساك تمامًا، وتساعد الألياف في خفض محتويات الكوليسترول وتعزيز سكر الدم وتعزيز الشعور بالشبع أيضًا.

فوائد فيتامين سي في المشمش

يحتوي المشمش على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يعزز مناعة الجسم ومناعة الجلد أيضًا. فهو يحتوي على حوالي 15% من فيتامين سي، ما يعادل 17% من القيمة اليومية من هذا الفيتامين الهام الذي يعزز من دفاعات الجسم ضد المرض. كما أنه يعمل على تعزيز المناعة الفطرية والتكيفية لمحاربة مسببات الأمراض. هذا الفيتامين الهام والضروري، بجانب فيتامين أ، يعمل على تعديل الكولاجين في الجلد والجهاز المناعي. إنتاج الكولاجين من خلال تناول المشمش يعزز من مناعة الجلد والوقاية من أعراض الشيخوخة ويخفف من الجذور الحرة ويحسن الصحة الجلدية.

فوائد فيتامين أ في المشمش

المشمش يحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يحسن من صحة الإبصار والعين. كما أنه يلعب دورًا هامًا في تعزيز عمل القرنية والملتحمة ويحمي من أمراض عدسة العين والضمور البقعي. وخصائصه المضادة للأكسدة تحمي من الالتهابات وأمراض العيون.

مضادات الأكسدة في المشمش

المشمش يحتوي على كم هائل من مضادات الأكسدة المعززة للصحة، نظرًا لاحتوائه على البيتاكاروتين وفيتامين ج والمركبات الفينولية. يرتبط بشكل كبير بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. يقاوم الإجهاد التأكسدي الذي يرتبط بشكل مباشر مع أمراض الزهايمر والباركنسون وأمراض العيون والقلب والأوعية.

ترطيب الجسم

المشمش أحد أهم الفاكهة التي تعزز من ترطيب الجسم. يحتوي المشمش على حوالي 85% من الماء وينظم درجة حرارة الجسم ويعمل على إزالة السموم من الجسم وتحسين عمل المفاصل وحركات الأمعاء ويعزز من فوائد الترطيب العميق للجسم والوقاية من الجفاف.

تناول المشمش بحذر

يعد المشمش خيارًا رائعًا لتعزيز الألياف والفيتامينات، ولكن يفضل تناولها طازجة بدلًا من تناولها مجففة، وذلك لاحتوائها على كربوهيدرات أكثر مما يستدعي توخي الحذر الشديد لدى مرضى السكر. إذا كنت تحاول الحد من محتوى السكر المضاف، عليك بعدم تناول الكثير من كميات المشمش المجفف، ويفضل تناوله طازجًا بدلًا من كونه مجففًا.