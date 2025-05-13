شكرا لقرائتكم خبر عن ما بتحبش النور.. أسباب مرضية للتحسس من الضوء والان مع تفاصيل الخبر

التحسس من الضوء أو رهاب الضوء هو حالة من عدم التحمل للأنوار والأضواء ما يسبب انزعاجا وألما شديدا للضوء بشكل عام.

أسباب رهاب الضوء

- ووفقًا لتقرير نشر في موقع UCLA Health، فإن الكثير من الأسباب المرضية وأمراض العين بشكل عام يسببها هذا التحسس الشديد من الضوء، تختلف من حالة لأخرى وفقًا للمسبب:

- الصداع النصفي قد يصاحبه هذا التحسس.

- الإصابة بعدوى بكتيرية مثل التهاب السحايا.

- نتيجة جراحات في العين.

- التهابات في الجفون.

- اعتلال في عدسة العين نتيجة زراعة القرنية.

- نتيجة المياه الزرقاء الجلوكوما.

- نتيجة الإصابة بالهربس.

- زراعة العدسات متعددة البؤر.

- اعتام عدسة العين عند الأطفال نتيجة استئصال القرنية.

- الإصابة بالهربس النطاقي.

علامات رهاب الضوء

- وفقًا لتقرير آخر نشر في موقع كليفلاند كلينيك، هناك مجموعة من العلامات التي تؤكد إصابتك بحساسية الضوء أو رهابه:

- الرمش الكثير.

- حماية عينيك بيديك دومًا.

- عدم القدرة على الخروج في الأيام المشمسة.

- تفضيل الضوء الخافت عن الضوء الصادع.

- الإصابة بالحول.

حالات مرتبطة برهاب الضوء

- الإصابة بجفاف العين.

- انعدام القزحية.

- الاستجماتيزم.

- التهاب الشبكية.

- الحول الخارجي.

- التهاب الملتحمة.

- أمراض القرنية.

- تشنج الجفون.

علاج حساسية الضوء أو رهاب الضوء

- يكون العلاج بإجراء فحص عين شامل للمريض ومعرفة تاريخه المرضي بالكامل مع إجراء الاختبارات العصبية اللازمة.

- ثم بعدها تشمل العلاجات:

- عمل عدسات لاصقة أو نظارات بشكل ومقياس معين.

- تناول الأدوية والقطرات والحقن.

- يمكن اللجوء للجراحة في بعض الحالات.