شكرا لقرائتكم خبر عن ما بتحبش النور.. أسباب مرضية للتحسس من الضوء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالثلاثاء، 13 مايو 2025 05:00 ص
التحسس من الضوء أو رهاب الضوء هو حالة من عدم التحمل للأنوار والأضواء ما يسبب انزعاجا وألما شديدا للضوء بشكل عام.أسباب رهاب الضوء
- ووفقًا لتقرير نشر في موقع UCLA Health، فإن الكثير من الأسباب المرضية وأمراض العين بشكل عام يسببها هذا التحسس الشديد من الضوء، تختلف من حالة لأخرى وفقًا للمسبب:
- الصداع النصفي قد يصاحبه هذا التحسس.
- الإصابة بعدوى بكتيرية مثل التهاب السحايا.
- نتيجة جراحات في العين.
- التهابات في الجفون.
- اعتلال في عدسة العين نتيجة زراعة القرنية.
- نتيجة المياه الزرقاء الجلوكوما.
- نتيجة الإصابة بالهربس.
- زراعة العدسات متعددة البؤر.
- اعتام عدسة العين عند الأطفال نتيجة استئصال القرنية.
- الإصابة بالهربس النطاقي.
- وفقًا لتقرير آخر نشر في موقع كليفلاند كلينيك، هناك مجموعة من العلامات التي تؤكد إصابتك بحساسية الضوء أو رهابه:
- الرمش الكثير.
- حماية عينيك بيديك دومًا.
- عدم القدرة على الخروج في الأيام المشمسة.
- تفضيل الضوء الخافت عن الضوء الصادع.
- الإصابة بالحول.
- الإصابة بجفاف العين.
- انعدام القزحية.
- الاستجماتيزم.
- التهاب الشبكية.
- الحول الخارجي.
- التهاب الملتحمة.
- أمراض القرنية.
- تشنج الجفون.
- يكون العلاج بإجراء فحص عين شامل للمريض ومعرفة تاريخه المرضي بالكامل مع إجراء الاختبارات العصبية اللازمة.
- ثم بعدها تشمل العلاجات:
- عمل عدسات لاصقة أو نظارات بشكل ومقياس معين.
- تناول الأدوية والقطرات والحقن.
- يمكن اللجوء للجراحة في بعض الحالات.
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