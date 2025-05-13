سلوكيات طبيعية عند طفلك ما بين عمر 1- 3 سنوات يجب ألا تستغربيها

من السلوكيات الطبيعية في عمر 1-3 سنوات أن يتشبث ويتعلق بالأم

طفل متعلق بأمه

لاحظي أن طفلك ابتداء من عمر سنة وحتى عمر ثلاث سنوات يكون شديد التعلق بك ويتشبث بك، حتى حين يصبح قادراً على المشي بمفرده، فسوف تلاحظين أنه يتوقف عن ذلك، ويرفع ذراعيه نحوك ويريد منك أن تحمليه طيلة الوقت، وفيما يمسك بملابسك ويشدها ويرغب أن تظلي ملتصقة به، وتعتقدين بأن طفلك مصاب بالخوف، ولكن هذا التصرف يبدو طبيعياً وإن كان خوف الأطفال في هذه السن يكون متخيلاً، ويجب التعامل معه دون قسوة.

توقفي عن السخرية من طفلك حين تجدينه متمسكاً بك، ولا تسخري من مشاعره، فهو في سنواته الأولى للتعرف إلى العالم الخارجي، ويشعر بالغربة والوحشة، ويريدك أن تكوني قريبة منه؛ إضافة لشعوره أنك ملاذه الوحيد وأنك قد تغيبين عنه، فيظل متمسكاً بكِ إضافة لشعور الغيرة من باقي الأخوة، خاصة لو كان هناك مولود جديد في العائلة.

من السلوكيات الطبيعية في عمر 1-3 سنوات أن يكون طفلك صانعاً للفوضى

من السلوكيات الطبيعية في عمر 1-3 سنوات أن يبحث طفلك عن الاستقلالية المبكرة

من السلوكيات الطبيعية في السنوات الثلاث الأولى من عمر طفلك أن يكون من الصعب إرضاؤه

من السلوكيات الطبيعية في السنوات الثلاث الأولى من عمر طفلك أنه يقول دائماً كلمة "لا"

من السلوكيات الطبيعية لطفلك في عمر 1-3 سنوات أن يتمسك بممتلكاته الخاصة

طفل مع ألعابه

من السلوكيات الطبيعية لطفلك في عمر 1-3 سنوات أن يكون كثير البكاء

طفل يبكي

من السلوكيات الطبيعية لطفلك في عمر 1-3 سنوات أن يحب الاسكتشاف ولديه روح الفضول

توقعي أن طفلك في عمر ثلاث سنوات يحب أن يسألك كثيراً؛ وإذا كان لا يجيد النطق جيداً، فهو يكرر بعض المفردات التي تدل على التساؤل، ويكون دورك أن تردي عليه ولكن في حدود مستواه العقلي والإدراكي، وأن تفسري له أي شيء يسأل عنه حسب فهمه ومستواه، ولا تختاري إجابات تحتمل أكثر من معنى؛ لأن عقل الطفل وخياله لا يتوقفان عن العمل، ويجب أن تعطيه المعلومة التي تفسر له الظاهرة بشكل مبسط.

استغلي حب طفلك للاسكتشاف وتولد روح الفضول لديه؛ لكي تنمي الإبداع لديه لأن الطفل يبدأ في اكتشاف مهاراته وقدراته، ويريد أن يشغل وقته طيلة الوقت، وهذه فرصة لكي تحولي لعب الطفل من لعب بدون معنى إلى لعب تعليمي وتفاعلي قادر على تنمية موهبته واستغلال قدراته وتحسينها.

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 05:54 صباحاً - تُصاب الأمهات بالقلق والحيرة من بعض السلوكيات والتصرفات، التي يقوم بها أطفالهن، وذلك في المرحلة العمرية من عمر السنة حتى عمر ثلاث سنوات، ولا يعرفن أن مثل هذه السلوكيات تعد طبيعية، ولا تستدعي الخوف والقلق، فلا يجب أن يراود الأم الخوف من أن طفلها قد يكون مصاباً بطيف التوحد أو فرط الحركة، وهي من الحالات المنتشرة في هذه الأيام.يجب أن تعرفي أهم السلوكيات الطبيعية التي تصدر من طفلك حتى عمر الثلاث سنوات، وبعد أن يتجاوز السنة من عمره، ويتخلى عن الرضاعة، ويصبح قادراً على المشي وحده، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية تربوية واختصاصية تقويم السلوك بالتمرين واللعب؛ الدكتورة ربا خلدون؛ حيث أشارت إلىيجب ألا تستغربيها، ومنها صعوبة إرضائه وحبه للفوضى وتعلقه الزائد بك وغيرها في الآتي:توقعي أن يمتلئ بيتك بالفوضى لأن الطفل يبدأ في مرحلة الاكتشاف والتعرف إلى العالم من حوله، فتجدينه يفتح الثلاجة والأدراج والخزانات ويبعثر محتوياتها؛ لأنه يريد أن يكتشف، ويشيع الفوضى في المكان، ويجب أن تتحملي ذلك حتى يتعدى عمر الثلاث سنوات وتبدئين في التعرف إلى فن التعامل مع الطفل الفوضوي؛ لأن طفلك يجب أن يتعلم النظام؛ لكي يرتب حياته وينجح فيها.توقعي أن يتعامل طفلك مع نفسه على أنه شخص كبير، وخاصة حين يصبح قادراً على المشي وحده، فهو يشعر أنه قد أصبح مثل الكبار ويريد أن يفعل ما يريد؛ حتى حين تحاول الأم مساعدته على تخطي عتبة أو صعود درجة، فهو يُبعد يدها عنه ويحاول أن يفعل ذلك بنفسه، كما أنه يبدأ في خلع ملابسه وجواربه حتى لو لم يكن هناك ضرورة لذلك، وقد يفعل ذلك أمام الضيوف ولكن استقلالية الطفل هي جزء تطوري هام ينمو بالتدريج ويجب تقبله.لاحظي أن طفلك في سنواته الثلاث الأولى يكون من الصعب إرضاؤه، ولكنك لا يمكنك أن تطلقي على طفلك مسمى الطفل العنيد؛ لأنه يكون في بداية تعرفه إلى أصناف طعام جديدة مثلاً، ويبدأ في تكوين ذوقه الخاص، ولا يجب أن تجبريه على تناول أي صنف دون أن تشجعيه وأن تغيري طريقة تقديمه، كما أنه ينظر للأطفال الآخرين ويرى ملابسهم وألعابهم ويحاول أن يكون لديه ما يملكون، ولذلك فهو يريد لعبة حتى لو معطوبة على اعتقاد أنها أفضل أو أنها تشبه لعبة صديقه، ولذلك فيجب أن تتحلي بالصبر وأن تتحدثي معه بهدوء عن مزايا ما يملك، وأنه يجب أن يأكل لكي يكبر ويبعد عن نفسه الأمراض وهكذا.توقعي سماع كلمة " لا" دائماً من طفلك في هذه المرحلة العمرية، بل سوف تلاحظين أنه يقولها وهو يضحك ليرى ردة فعلك، والطفل في هذه السن يكون عنيداً ومتمرداً، ولكنه يفعل ذلك لأنه يبدأ في اكتشاف ذاته وبأن له شخصية مستقلة، وعليك أن تساعديه في الاختيار، وأن تبحثي عن طرق تعليم الأبناء اتخاذ القرارات دون أن تكون ارتجالية وبدون هدف، أو أن تؤدي لنتائج سلبية لمجرد أن يشعر الصغير بذاته، ولذلك فحين يقول لك الطفل كلمة "لا" يجب أن تتمالكي أعصابك وتناقشيه بهدوء وتضعي له خيارات أفضل.توقعي أن يتمسك طفلك بممتلكاته الخاصة بصورة واضحة؛ حيث أنه يبكي لمجرد أن يقوم أحد بلمسها، فتلاحظين أنه يضعها تحته حين يجلس أو يخفيها بين ملابسه أو في سريره، ولذلك فأنت قد تعتقدين بأن هذا تصرف غير طبيعي، ولكن طفلك في الحقيقة يبدأ في اكتشاف معنى التملك والملكية الخاصة، ومن الضروري أن يتعلم بعد ذلك أن تتبعي نصائح لتعليم طفلك التفرقة بين أغراضه الخاصة وممتلكات الآخرين حيث قد تلاحظين أنه يسطو على أشياء إخوته من الألعاب والحلوى، ويجب أن تعلميه أن كل شخص يمتلك أشياء يحبها ويحب أن يحافظ عليها.لاحظي أن طفلك يكون كثير البكاء بل إنك قد تتخيلين أنه يبكي دون سبب، ولذلك يجب أن تعرفي أن هذا سلوك طبيعي في هذه المرحلة العمرية؛ خاصة بعد أن تنتهي مرحلة الرضاعة مثلاً، ويشعر الطفل أنه قد أصبح بعيداً عن أمه، كما أنه يمر بمرحلة التسنين وتستمر معه الآلام طيلة الوقت، فيكون عصبياً ومتهيجاً إضافة لمشاعر أخرى قد يشعر بها الطفل مثل الغيرة والمرض والجوع، ويجب أن تتوقعي أنه غير قادر عن التعبير عنها، وعليك التعامل معه بهدوء وصبر وسؤاله بطريقة مباشرة دون أن تثوري في وجهه.قد يهمك أيضاً: 6 مهارات حياتية أساسية لن يتعلمها الطفل إلا عن طريق الوالدين