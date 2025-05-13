تحفيز الخلايا العصبية يمنح الأمل لاستعادة البصر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

في إنجاز علمي واعد، نجح فريق بحثي من كوريا الجنوبية في تطوير علاج جديد قد يمهد الطريق لاستعادة البصر للأفراد الذين فقدوه، وذلك بعد نجاحه في ترميم وتجديد الخلايا العصبية في شبكية العين خلال التجارب الأولية على الفئران.

ويعتمد العلاج ووفقًا لدراسة حديثة، على استخدام أجسام مضادة تعمل على منع بروتين Prox1، الذي يُعيق عملية التجدد الطبيعي للخلايا العصبية في شبكية العين ويحجب تأثيره، وتمكن الباحثون من تحفيز عملية الشفاء الذاتي، مما يفتح آفاقًا جديدة لإعادة النظر للمصابين بأمراض الشبكية.

ورغم أن العلاج لم يُختبر بعد على البشر، فإن النتائج الأولية تشير إلى إمكانية تطبيقه بعد مزيد من التطوير ويتوقع العلماء أن تبدأ التجارب السريرية لهذا العلاج بحلول عام 2028، وسط تفاؤل بإمكانية تسريع أبحاث إصلاح تلف العين باستخدام تقنيات أخرى مثل الليزر وزرع الخلايا الجذعية.

هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في فهم الآليات البيولوجية التي تمنع تجديد خلايا العين لدى الثدييات، ويقدم أملاً جديدًا لمن فقدوا بصرهم بسبب أمراض الشبكية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط