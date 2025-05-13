شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. 3 توابل يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي مع تقدمك في السن والان مع تفاصيل الخبر

مع التقدم في السن، يصبح من الضروري أن تعتني النساء أكثر بصحتهن، للوقاية من حالات صحية مثل التهابات المسالك البولية وعسر الهضم ومشاكل الأمعاء، وهنا يأتي دور النظام الغذائي الصحي، ووفقًا لخبراء الصحة، هناك ثلاثة توابل يجب على النساء إضافتها يوميًا إلى نظامهن الغذائي لعلاج مشاكلهن الصحية المتعلقة بأمراض النساء والهضم وغيرها، وفقًا لتقرير موقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 3 توابل يجب على النساء إضافتها إلى نظامهن الغذائي اليومي للوقاية من المشاكل الصحية المحتملة مع التقدم في السن:

بذور الكزبرة

بذور الكزبرة غنية بمضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما أنها تدعم صحة الجهاز الهضمي، وتعزز المناعة، ويمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ويمكنها أيضًا تحسين حالات الجلد وتعزيز صحة القلب، كما أنها تساعد على الهضم، وتزيل سموم الجسم، وغالبًا ما تُستخدم لتهدئة الحالات الالتهابية.

كيفية إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي:

ببساطة أغلى البذور في الماء وتناوليها على معدة فارغة، كما يمكن إضافتها للأطعمة أثناء الطهى، ويمكن تناولها في شل عصير، حيث يساعد في إزالة سموم المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم من الجسم.

بذور الكراوية

بذور الكراوية معروفة بخصائصها الهضمية، حيث تساعد على تخفيف الانتفاخ والغازات وعسر الهضم، كما أنها تمتلك خصائص مضادة للميكروبات تدعم وظائف المناعة وقد تساعد في تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي، كما تُعزز الهضم والتمثيل الغذائي، وتُخفف من نزلات البرد والسعال.

كيفية إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي:

تناول ملعقة صغيرة من بذور الكراوية مع نصف ملعقة صغيرة من الملح وماء دافئ ثم غليها وتناولها على معدة فارغة.

بذور الشمر

تُعزز بذور الشمر صحة الجهاز الهضمي بتقليل الانتفاخ والغازات، كما أنها تتميز بخصائص مضادة للأكسدة، وتُساعد على توازن الهرمونات، وقد تُخفف من آلام الدورة الشهرية، كما يُعزز الشمر صحة الفم بإنعاش النفس، وتُستخدم غالبًا لتعزيز الهضم وتخفيف تقلصات الدورة الشهرية.

كيفية إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي

يُمكن مضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر قبل الوجبات وبعدها، كما يُمكن تناولها في شكل مشروب مع الماء وتناوله صباحًا.

الأطعمة التي يجب تجنبها

ينبغي على النساء الحد من تناول الأطعمة المصنعة، وخاصةً الغنية بالسكر والدهون غير الصحية التي قد تُبطل فوائد هذه التوابل، كما ينبغي عليهن تجنب الإفراط في تناول الكافيين لأنه قد يخل بالتوازن الهرموني وصحة الجهاز الهضمي.