شكرا لقرائتكم خبر عن نباتي وافتخر.. احرص على هذه العناصر الثلاثة لنظام غذائي متكامل والان مع تفاصيل الخبر

النظام النباتي أحد أفضل الأنظمة الصحية التي يمكن أن تتبعها، شريطة أن تعوض الفاقد من العناصر والفيتامينات التي يمكن أن تتواجد في اللحوم والبروتينات الحيوانية.

ووفقًا لتقرير نشر في ماي هيلث تريت، فإن النظام الغذائي النباتي يجب أن يكون متكاملًا حتى تستطيع تعويض الأحماض الأمينية والفيتامينات الموجودة فقط في البروتين الحيواني كالأسماك واللحوم والألبان والدجاج، إذا استطعت تعويض هذا الفاقد، كان نظامك الغذائي متكاملًا ولا تعاني من ضعف في العضلات أو مشكلة في الطاقة والسعرات الحرارية ولا حتى في الوزن.

مكونات النظام الغذائي النباتي المتكامل

- الحبوب الكاملة: يجب عليك مراعاة إدخال الحبوب الكاملة بشكل كبير لأنها أساس النظام الغذائي المتوازن، ونظرًا لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية والألياف الغذائية. من أهم الحبوب الكاملة التي يجب أن تدخل في نظامك الغذائي:

- الكينوا، وهي بروتين كامل وحبوب رائعة لجسمك.

- الأرز البني، الذي يعد من الحبوب الكاملة الكلاسيكية التي تعزز الطاقة والحيوية.

- المكسرات والبذور: يجب أن تدخل أيضًا المكسرات والبذور في نظامك الغذائي بكميات كبيرة لأنها غنية بالدهون الصحية والبروتين القوي، مثل:

- اللوز، أشهر المكسرات الصحية، يمكن استخدامه كوجبة خفيفة أو كزبدة الجوز.

- الجوز، أيضًا من المكسرات الصحية للقلب وللدهون الصحية بشكل عام للجسم.

- الفول السوداني، يمكنه أن يعزز من صحتك العامة ويحسن من أدائك الحركي والنشاط.

- البقوليات: لابد من إدخال البقوليات بشكل كبير، فالبقوليات مصدر غني بالبروتين والألياف في النظام الغذائي، كما أنها تعزز من الطاقة والقوة، وهذه الإضافات منها تعوض ما يفقده الإنسان من البروتين الحيواني، مثل:

- العدس، الغني بالبروتين والألياف.

- الحمص، الغني بالبروتين الصحي، ويمكن تحميصه كوجبة خفيفة.

- الفاصوليا، أحد أهم أنواع البقوليات التي تعزز صحة الجسم.

- البازلاء الخضراء الصحية الغنية بالبروتين.

نصائح لتحسين النظام الغذائي النباتي

يجب عليك بين الحين والآخر أن تجدد في نظامك الغذائي وتزيد من نسبة البروتين والبقوليات والدهون الصحية لعمل خليط من الفائدة والصحة العامة لجسمك.