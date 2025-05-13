شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات النوم تهددك بهذا المرض الخطير.. ونصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

السرطان هو مجموعة من الأمراض التي تنمو فيها الخلايا بشكل خارج عن السيطرة، حيث تتزايد حالات السرطان عالميًا، وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن حالات السرطان قد ترتفع بنسبة 77% بحلول عام 2050، مع أكثر من 35 مليون حالة جديدة حول العالم، والمادة المسرطنة هي مادة تُسبب السرطان، مثل المواد الكيميائية أو الإشعاع أو حتى بعض عادات نمط الحياة، ومن العوامل التي قد تسبب السرطان هي اضطرابات النوم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

دور الميلاتونين وساعة الجسم

لدى أجسامنا ساعة داخلية تُسمى الإيقاع اليومي، وهي التي تتحكم في النوم، والتمثيل الغذائي، ووظائف المناعة، إنه جدول زمني داخلي يتزامن مع دورة الليل والنهار، ويساعد هرمون الميلاتونين، الذي تُفرزه الغدة النخامية في الدماغ، على تنظيم هذه الساعة، ويُشير إلى وقت النوم، ويبدأ إنتاج الميلاتونين بالظهور في الظلام، ولكن الضوء وخاصةً الضوء الأزرق الصادر من الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر يُمكن أن يُوقفه.

هذا الضوء الأزرق، الذي يكون في أشد شدته بين 446 و477 نانومتر، يخدع الدماغ ويجعله يعتقد أن الوقت نهار، مما يبقينا مستيقظين ويقلل من إنتاج الميلاتونين.

ويرتبط الإيقاع اليومي ارتباطًا وثيقًا بكيفية نمو الخلايا وانقسامها، وهي عملية تُسمى دورة الخلية، حيث تساعد البروتينات التي تتحكم في ساعة أجسامنا، مثل BMAL1 وPER2، أيضًا في تنظيم انقسام الخلايا، وعندما يختل الإيقاع اليومي، مثل السهر ليلًا وهو الوقت الطبيعى للنوم، فإن هذه البروتينات لا تعمل بشكل صحيح، مما يؤدي إلى نمو غير طبيعي للخلايا والسرطان.

لماذا يعتبر الجلوس أمام الشاشات عامل خطر للإصابة بالسرطان؟

الجلوس على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر خاصة في الليل وبالقرب من موعد النوم يُعطل إنتاج الميلاتونين ويُخل بالإيقاع اليومي، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الاضطراب إلى مشاكل صحية مثل صعوبة النوم، وزيادة الوزن، وأمراض القلب، ومرض السكر، وحتى أمراض الدماغ، حيث يُساعد الميلاتونين أيضًا في منع انتشار الخلايا السرطانية، لذلك فإن انخفاض مستوياته بسبب اضطراب الإيقاع اليومي قد يزيد من احتمالية نمو السرطان أو انتشاره.

كيفية تقليل المخاطر

يمكن لإجراء بعض التغييرات البسيطة أن تساعد في الحفاظ على تناغم ساعة جسمك، وربما تقليل خطر الإصابة بالسرطان.. وإليك بعض النصائح العملية:

* الالتزام بجدول نوم منتظم.

* تقليل وقت استخدام الشاشات خاصة في الليل.

* استخدم مرشحات الضوء الأزرق على الأجهزة الذكية.