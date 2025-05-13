شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. يمكنك خسارة الوزن دون ممارسة الرياضة بهذه الشروط والان مع تفاصيل الخبر

من منا لا يرغب في خسارة سريعة للوزن دون مجهود! فهل يمكن بالفعل أن أنقص وزنى دون أن أمارس الرياضة؟

الجواب قدمه تقرير نشر في موقع فيكيورا ويلنيس، مؤكدًا أنه يمكنك بالفعل التخلص من الوزن وحرق الدهون بدون ممارسة التمارين الرياضية، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي فقط يحرق السعرات الحرارية أكثر مما يتم استهلاكه منها، فعندما يحدث عجز حاد في السعرات الحرارية، يجبر جسمك على حرق الدهون للحصول على الطاقة، ولكن لا شك أن التمارين الرياضية تساعد بشكل كبير وسريع في التخلص من الوزن، ولكن لإنقاص وزنك بدون ممارستها، فيجب أن تحدث تغييرات بسيطة في عاداتك الغذائية، مما ينتج نتائج ملموسة مع مرور الوقت، فالنظام الغذائي مسؤول عن حوالي 80% من نتائج فقدان الوزن.

نصائح لإنقاص الوزن بسرعة دون ممارسة الرياضة التحكم في الحصص الغذائية

- ضبط كميات الطعام يؤدي إلى ضبط الوزن بشكل كبير.. ماذا عن وضع صحون صغيرة وكميات أقل.

ممارسة الأكل الواعي

- الانتباه لإشارات الجوع والشبع في جسمك والبعد عن المشتتات، مثل التليفزيون أو الهواتف الذكية عندما تتناول طعامك.

اتباع نظام غذائي متوازن

- نظام غذائي مليء بالخضراوات والفاكهة والبروتينات قليلة الدهون مثل الدجاج والأسماك والحبوب الكاملة والدهون الصحية.

شرب الماء قبل الوجبات

- شرب الماء قبل الوجبات يحدث فرقًا كبيرًا في امتلاء معدتك وتقليل شهيتك، لأن أجسامنا تخلط بين العطش والجوع.. وبالتالي، عندما تشرب الكثير من الماء، يجعلك ذلك تشعر بالشبع بشكل سريع.

الحد من المشروبات السكرية

- الحد من المشروبات السكرية والسعرات الحرارية الفارغة، واستبدلها بشرب المياه وشاي الأعشاب الصحية الخالي من السكر.

تناول الألياف

- حاول أن تتناول المزيد من الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة والبقوليات؛ لأنها تشعرك بالشبع السريع وتحسن من الهضم.

تناول البروتين

- تناول الكثير من البروتين النباتي والحيواني مثل الأسماك والتوفو والفاصوليا ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدواجن.

الحصول على قسط كاف من النوم

- الحصول على قسط كاف من النوم كل يوم يعزز هرمونات الشبع والسيطرة على هرمونات الجوع، وإن كنت متوترًا بشكل كبير لا تشعر بالرغبة في تناول الطعام.

الحفاظ على رطوبة الجسم

- حافظ على رطوبة جسمك بشرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم.