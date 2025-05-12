شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات النوم أبرزها.. أضرار شرب الشاي للأطفال والبدائل الصحية والان مع تفاصيل الخبر

تعتقد الكثير من الأمهات أن كوب الشاي الدافئ غير ضار بالأطفال، خاصةً أثناء السعال أو نزلات البرد أو اضطرابات المعدة، لكن الشاي ليس مجرد أعشاب وماء، فهو يحتوي على الكافيين، وهو منبه يؤثر على الأطفال بشكل مختلف عن البالغين، فبينما يستطيع البالغون تحمل جرعات صغيرة، إلا أن الكافيين الموجود في الشاي قد يضر بنمو جسم الطفل، ويؤثر على نومه وامتصاصه للعناصر الغذائية، بل وحتى سلوكه، حتى الشاي بالحليب.

لماذا يقدم الآباء الشاي لأطفالهم؟

غالبًا ما يتم استخدام الشاي كحل سريع لمشاكل الطفولة الشائعة:

العلاجات المنزلية: غلي أوراق الشاي في الحليب لتهدئة السعال أو الإسهال.

العادات الثقافية: مشاركة العائلات للشاي كطقوس للترابط.

اعتقاد خاطئ: الاعتقاد بأن شاي الأعشاب "آمن" لأنه طبيعي.

لكن ما لا يدركه الكثيرون هو أنه حتى الكميات الصغيرة من الكافيين يمكن أن يؤثر على صحة الأطفال.

ويُحذّر تقرير نشر على موقع "onlymyhealth"، من أن الشاي ليس بديلاً جيداً للأطفال، فالكافيين الموجود فيه يُحفّز الدماغ، ويُؤخّر النوم، ويستغرق خروجه من جسم الطفل من 10 إلى 12 ساعة، وهي مدة أطول بكثير من ثلاث إلى أربع ساعات للبالغين.

المخاطر الخفية للكافيين في الشاي

مشاكل امتصاص العناصر الغذائية: يُقلل الشاي من امتصاص الحديد والكالسيوم، وكلاهما ضروريان للنمو وصحة العظام.

اضطراب النوم: الكافيين يجعل الأطفال أكثر نشاطًا، ما يجعل وقت النوم أسوأ.

الجفاف: يعمل الشاي كمدر للبول، ما يزيد من إنتاج البول.

التغيرات السلوكية: الأرق، والتهيج، أو الصداع عند الأطفال الحساسين.

ماذا يقول العلم عن الكافيين والأطفال؟

وجدت دراسة في مجلة طب الأطفال وصحة الطفل أن الكافيين يبقى في جسم الطفل لفترة أطول بثلاث مرات تقريبًا من البالغين، ولاحظ الباحثون أن حتى جرعة 20-40 ملغ من الكافيين (نصف كوب شاي) قد تُسبب اضطرابًا في أنماط النوم والتركيز.

بدائل صحية للشاي

تجنب تناول الكافيين وجرب هذه المشروبات المليئة بالعناصر الغذائية بدلاً من ذلك:

حليب الكركم (الحليب الذهبي): مضاد للالتهابات، يساعد على تقوية المناعة، ويعزز النوم كما أنه علاج أكثر أمانًا للسعال ويوفر الكالسيوم دون الآثار السلبية للكافيين.

مشروبات عشبية: خالية من الكافيين مثل البابونج أو شاي النعناع.

ماء الليمون والعسل الدافئ: يهدئ التهاب الحلق ويعزز الترطيب.

عصائر الفاكهة الطازجة: غنية بالفيتامينات والألياف.

متى يكون الشاي مناسبًا للأطفال؟

إذا كنت تقدم الشاي من حين لآخر:

اختر الأعشاب: تأكد من أنها خالية من الكافيين بنسبة 100% (على سبيل المثال الزنجبيل).

قم بتخفيفه: قم بخلط جزء واحد من الشاي الضعيف مع جزأين من الحليب أو الماء.

تجنب إضافة السكر: فالسكر الزائد يضر بالأسنان ومستويات الطاقة.

