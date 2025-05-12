شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي يعوق الأمعاء من التعافي بعد العلاج بالمضادات الحيوية.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة بجامعة شيكاغو، عن دور النظام الغذائي الغربى، في تشكيل صحة ميكروبيوم الأمعاء، حيث يُظهر البحث المنشور في مجلة "نيتشر"، أن النظام الغذائي الغربي التقليدي يمنع ميكروبيوم الأمعاء من التعافي بعد العلاج بالمضادات الحيوية، ويتركه عرضة للعدوى مرة أخرى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

النظام الغذائي الغربي الحديث، هو ذلك النظام الغني بالأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والسكر، وله تأثير دائم على ميكروبيوم الأمعاء، وهذا النظام الغذائي، الذي يفتقر إلى الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، يقلل من تنوع الميكروبات في الجهاز الهضمي والنواتج الأيضية التي تنتجها، ونتيجة لذلك يزداد خطر الإصابة بأمراض الجهاز المناعي، مثل مرض التهاب الأمعاء، أكثر من أي وقت مضى.

ووجد الباحثون في الدراسة أن النظام الغذائي الغربى لم يتمكن من إعادة بناء ميكروبيوم أمعائي "صحي" ومتنوع بعد العلاج بالمضادات الحيوية، كما يمكن أن يعرضك ذلك للإصابة بمسببات الأمراض، بينما أظهر النظام الغذائى المتوسطي، الغنى بالألياف النباتية من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، نتائج جيدة في استعادة ميكروبيوم أمعائي صحي ومرن بسرعة بعد العلاج بالمضادات الحيوية.

على الرغم من أن المضادات الحيوية تعتبر منقذة للحياة، إلا أنها تسبب الفوضى في ميكروبيوم أمعائك من خلال القضاء على البكتيريا الضارة والمفيدة.

وتؤكد الدراسة حقيقة أن تناول الفاكهة والخضروات أمر بالغ الأهمية لصحة أمعائك، وقد أظهرت كيف يبني النظام الغذائي الأساس الحاسم لميكروبيوم معوي متنوع وقوي ومرن، كما تؤكد الدراسة أيضًا كيفية استخدام النظام الغذائي كعلاج.

وإلى جانب تعزيز الصحة الجيدة بشكل عام، فإن أحد التطبيقات السريرية المحتملة هو استخدام النظام الغذائي لعلاج الالتهابات لدى المرضى بعد علاج السرطان أو زراعة الأعضاء، وغالبًا ما يُوضع هؤلاء المرضى على مضادات حيوية قوية وأدوية مثبطة للمناعة، ما قد يؤدي إلى التهابات ببكتيريا مقاومة للأدوية المتعددة، فإضافة المزيد من المضادات الحيوية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.