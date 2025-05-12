شكرا لقرائتكم خبر عن ليست مجرد حلوى لذيذة.. فوائد غير متوقعة للجيلاتين والان مع تفاصيل الخبر

الجيلى هو حلوى صيفية لذيذة ومنعشة، يقبل عليها الأطفال تحديدًا ويمكن إعدادها بالكثير من الطرق والأطعمة المختلفة، ويعد "الجيلاتين" المكون الرئيسى في صناعته.

فالجيلاتين هو مادة مستخلصة من الكولاجين الحيواني، تعطى أطعمة مثل الجيلي والمارشميلو والحلوى الجيلاتينية، قوامها الهلامي المميز، ويحتوى هذا المكون عديم النكهة واللون، على عدد من الفوائد الصحية غير المتوقعة، وفقًا لموقع "Health" الطبي.

فوائد صحية للجيلاتين يعزز صحة الجلد

يعد الكولاجين مكملًا غذائيًا معروفًا على نطاق واسع لصحة الجلد، وقد وجدت الأبحاث أن مكملات الكولاجين قد تعزز ترطيب الجلد ومرونته، وبما أن الجيلاتين مصنوع من الكولاجين الحيواني، يعتقد البعض أنه يفيد صحة الجلد أيضًا.

ويعتقد الباحثون أن الجيلاتين مفيد بشكل خاص في التئام الجروح، نظرًا لتوافقه العالي مع جلد الإنسان.

يدعم صحة العظام

يساعد الجيلاتين أيضًا في تحسين صحة العظام، ووجدت إحدى الدراسات أن تناول مكملات الجيلاتين الغنية بفيتامين سي، أدى إلى تحسين تخليق الكولاجين لدى الرجال الذين يمارسون التمارين الرياضية بشكل متقطع، ما يحافظ على صحة العظام ويمنع إصابات الجهاز العضلي الهيكلى.

يحسن صحة الأمعاء

تشير بعض الدراسات إلى أن نوعًا محددًا من الجيلاتين، يسمى تانات الجيلاتين، قد يساعد في علاج الإسهال الحاد أو التهاب المعدة والأمعاء لدى الأطفال، وقد وجدت إحدى الدراسات أن الأطفال الذين تناولوا الجيلاتين مع محلول الإماهة الفموي شهدوا انخفاضًا ملحوظًا في حركة الأمعاء، وقصرًا في مدة المرض، مقارنةً بمن تناولوا محلول الإماهة الفموي فقط.

مخاطر محتملة للجيلاتين

يعد تناول الجيلاتين في الطعام آمنًا بشكل عام، لكن تناوله كمكمل غذائي بجرعات عالية قد يكون ضارًا، وقد يزيد تناول أكثر من 15 جرامًا من الجيلاتين يوميًا من خطر الآثار الجانبية، مثل التهاب الحلق وتورم اللثة وتقرحات الفم.

وبما أن الجيلاتين مشتق من الكولاجين الحيواني، فهو غير مناسب لمن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

استخدامات أخرى للجيلاتين

يمكنكِ أيضًا العثور على الجيلاتين في منتجات العناية بالبشرة أو الشعر، مثل المنظفات والشامبوهات وكريمات الوجه، ويضيف هذا المكون كثافة وترطيبًا لهذه المنتجات.