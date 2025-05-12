شكرا لقرائتكم خبر عن 10 علاجات تجنب تناولها مع القهوة.. أدوية السكر والضغط أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ معظم الناس يومهم بفنجان القهوة الصباحى، ويختلف الأمر في حال كان الشخص يتناول أدوية بشكل مستمر أو حتى لفترة قصيرة، وذلك يجب الانتباه إلى أن الكافيين الموجود بالقهوة قد يتفاعل معها حال تناولهما في نفس الوقت، ويؤثر على امتصاص الجسم لها.

ووفقًا لموقع "Health" الطبي، يوجد 10 مجموعات دوائية لا يجب تناولها في نفس الوقت مع القهوة، لتجنب أي ثأثير ضار على صحة الجسم.

10 أدوية لا تتناولها مع القهوة أدوية السكر

إذا خلطتَ قهوتك بالسكر أو الحليب، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاعٍ حاد في سكر الدم، ويؤثر على فعالية دواء السكر، كما أن الكافيين الموجود بالقهوة قد يفاقم أعراض المرض، لأن تناول أي مشروبات تحتوي على الكافيين، على رأسها القهوة، قد يرفع مستويات الأنسولين والسكر في الدم، ويؤدى الإفراط في تناوله إلى صعوبة التحكم في سكر الدم ويزيد من خطر الإصابة بمضاعفات السكر.

أدوية ضغط الدم

يتناول الكثير من الناس أدوية ضغط الدم، والتي تبطئ معدل ضربات القلب، ما يجعل القلب لا يضطر إلى بذل جهد كبير لضخ الدم إلى جميع خلايا الجسم، لكن شرب القهوة في نفس الوقت قد يقلل من امتصاص الدواء، ما يعنى عدم حصول المريض على الفائدة الكاملة، لذلك من الضرورى أن تكون مواعيد تناول الدواء بعيدًا عن تناول القهوة.

أدوية الغدة الدرقية

إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية، فيؤدي ذلك إلى زيادة الوزن، وجفاف الجلد وآلام المفاصل وتساقط الشعر، وعدم انتظام الدورة الشهرية، كما أن شرب القهوة مع دواء الغدة الدرقية قد يقلل من امتصاص الجسم للدواء، وبدرجة كبيرة قد تصل لأكثر من النصف وفقًا لبعض التقارير الطبية.

أدوية البرد أو الحساسية

يستخدم ملايين الأشخاص أدوية لعلاج نزلات البرد أو الحساسية، والتي غالبًا ما تحتوي على منبهات للجهاز العصبي المركزى، ولأن القهوة منبهة أيضًا، فإن خلطها مع هذه الأدوية قد يحفز جهازك العصبي بشكل مفرط، ما يؤدي إلى زيادة الأعراض مثل الأرق وعدم القدرة على النوم.

أدوية الزهايمر

يعد مرض الزهايمر سابع أكبر سبب للوفاة في الولايات المتحدة، ويصيب غالبًا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، ويمكن أن يؤثر الكافيين على أدوية الزهايمر، لأن الكافيين الموجود في القهوة يعزز الحاجز الدموي الدماغي، ما قد يقلل من وصول الدواء إلى الدماغ، كما تحمي أدوية الزهايمر الناقل الكيميائي الأستيل كولين، وقد ثبت أن شرب كميات كبيرة من القهوة يضعف هذا التأثير الوقائي.

أدوية الربو

يتناول العديد من مرضى الربو موسعات الشعب الهوائية، والتي تقوم بإرخاء الشعب الهوائية، ما يسهل التنفس، إلا أنه قد يكون لها آثارًا جانبية مثل الصداع والأرق، وآلام المعدة والانفعال، وقد يؤدي شرب القهوة أو المشروبات الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين إلى زيادة خطر الإصابة بهذه الآثار الجانبية، بجانب تقليل كمية الدواء التي يمتصها الجسم ومدى فائدتها له.

أدوية هشاشة العظام

يجب عدم تناول أدوية هشاشة العظام مع القهوة لأنها تضعف فعاليته، وينصح بتناول هذه الأدوية قبل الأكل أو الشرب، أو تناولها فقط مع الماء حتى يسمح للجسم بالاستفادة القصوى من الجرعة، لكن عند شرب القهوة مع هذه الأدوية، قد تنخفض فعاليتها بأكثر من النصف.

مضادات الاكتئاب

يمكن للقهوة أن تؤثر على كيفية استخدام جسمك لأدوية الاكتئاب، وقد يختلف تعامل جسمك مع تلك الأدوية إذا شربت القهوة في نفس الوقت، لأنها تقلل من كمية الدواء التي يمتصها الجسم، كما أن بعضها قد يفاقم الآثار الجانبية الشائعة للكافيين، مسببًا أعراضًا مثل الأرق وخفقان القلب، لذلك يفضل عند تناول الدواء الامتناع عن القهوة لفترة.

الأدوية المضادة للذهان

تعالج الأدوية المضادة للذهان، الأشخاص الذين يعانون من الفصام، والهوس واضطراب الاكتئاب الشديد، وغيرها من مشكلات الصحة النفسية، حيث تثبط الأدوية المضادة للذهان بعض النواقل الكيميائية أو تُعيق مستقبلات في الدماغ، وقد يقلل شرب القهوة من امتصاص الجسم لهذه الأدوية، حيث يستقبل الجسم هذه الأدوية ويفككها بشكل مختلف عند شرب القهوة، لذلك من الضرورى تناولها مع الماء فقط.

الميلاتونين

الميلاتونين هو هرمون طبيعي يفرزه الجسم للشعور بالنعاس ليلًا، لكن الكافيين الموجود فيها يعمل عكس الميلاتونين تمامًا، لأنه يزيد من يقظة الجسم ويصعب النوم، كما أن شرب القهوة قد يثبط إنتاج الميلاتونين في الجسم ويقلل من فعالية الهرمون، لذلك قد يلغي الميلاتونين والقهوة تأثير بعضهما البعض.