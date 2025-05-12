شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: الإصابة بالكبد الدهني أثناء الحمل يهدد بولادة مبكرة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة طبية حديثة أجراها معهد كارولينسكا بالسويد، عن أن النساء المصابات بمرض الكبد الدهنى خلال فترة الحمل، معرضات لزيادة خطر الولادة المبكرة بمعدل 3 مرات أعلى من غير المصابات بالمرض.

وتستند الدراسة، والتي نشرها موقع "News medical life science" إلى بيانات السجلات السويدية، وتشمل ما مجموعه 240 ولادة لنساء مصابات باضطرابات MASLD "الكبد الدهنى"، و1140 ولادة مطابقة لنساء من عامة السكان، حيث كانت النساء المصابات باضطرابات الكبد الدهنى أكثر عرضة للولادة المبكرة بثلاث مرات، واستمرت الزيادة في الخطر حتى عند مقارنتها بالنساء المصابات بزيادة الوزن أو السمنة دون وجود اضطراب MASLD.

كما زادت احتمالية إجراء ولادة قيصرية لدى النساء المصابات بمتلازمة الكبد الدهني المتعدد ، بنسبة 63% مقارنةً بغير المصابات بالإضطراب، ومع ذلك يبدو أن هذا يُفسر بارتفاع مؤشر كتلة الجسم، حيث لم تُلاحظ أي زيادة في هذا الخطر مقارنةً بالنساء المصابات بزيادة الوزن أو السمنة دون الإصابة بمرض الكبد الدهني.

ولا يقتصر على ارتفاع مؤشر كتلة الجسم فحسب، بل إن مرض الكبد نفسه قد يُسبب آثارًا سلبية، لذلك من المهم متابعة النساء الحوامل المصابات بـ MASLD أثناء الحمل للحد من خطر حدوث مضاعفات، كما أن النساء الحوامل المصابات بمرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، (MASLD) معرضات لخطر متزايد للولادة المبكرة ولا يمكن تفسير زيادة الخطر بالسمنة.

ووفقًا للدراسة لم تلاحظ أي زيادة في خطر إنجاب الأطفال المصابين باضطراب الوراثة المرتبط بالعمر، أو الذين يعانون من تشوهات خلقية أو وفاة الأطفال عند الولادة.

وتشير التقديرات إلى أن واحدًا من كل خمسة أشخاص في السويد مصاب بداء الكبد الدهني غير الكحولي (MASLD)، والذي كان يُعرف سابقًا بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وقد تصل هذه النسبة عالميًا إلى ثلاثة من كل عشرة، ومن عوامل الخطر الشائعة اضطرابات التمثيل الغذائي، مثل مرض السكر من النوع الثاني وزيادة الوزن أو السمنة، وقد ازداد انتشار هذا المرض، بما في ذلك بين النساء في سن الإنجاب.