شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة الموجة الحارة.. كيف تحمى طفلك من الشمس لو أنت خارج والان مع تفاصيل الخبر

خلال الموجة الحارة، ومع ارتفاع درجات الحرارة لمعدلات عالية وفقًا للأرصاد الجوية، على بعض الفئات أن تتجنب التعرض لأشعة الشمس والحرارة والرطوبة العالية، وفقًا لما قالته الدكتورة نهال الرفاعى أستأذ أمراض صدر الأطفال جامعة القاهرة، مؤكدة أن الأطفال هم الفئة الأكثر تأثرًا بالحرارة في تلك الأجواء الساخنة، والرطوبة العالية، خاصة:

الأطفال أصحاب المناعة الضعيفة

الأطفال الذين يعانون من حساسية صدرية أو أنفية

الأطفال الذين يعانون من مشكلات جلدية

أو أصحاب الأمراض المزمنة

نصائح عند الخروج بالطفل فى الطقس الحار

ولكن إذا اضطررت أنت وطفلك للتعرض لتلك الأجواء الحارة والشمس، فعليك باتباع الآتى: