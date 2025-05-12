شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة الموجة الحارة.. كيف تحمى طفلك من الشمس لو أنت خارج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالإثنين، 12 مايو 2025 12:00 م
خلال الموجة الحارة، ومع ارتفاع درجات الحرارة لمعدلات عالية وفقًا للأرصاد الجوية، على بعض الفئات أن تتجنب التعرض لأشعة الشمس والحرارة والرطوبة العالية، وفقًا لما قالته الدكتورة نهال الرفاعى أستأذ أمراض صدر الأطفال جامعة القاهرة، مؤكدة أن الأطفال هم الفئة الأكثر تأثرًا بالحرارة في تلك الأجواء الساخنة، والرطوبة العالية، خاصة:
الأطفال أصحاب المناعة الضعيفة
الأطفال الذين يعانون من حساسية صدرية أو أنفية
الأطفال الذين يعانون من مشكلات جلدية
أو أصحاب الأمراض المزمنة
ولكن إذا اضطررت أنت وطفلك للتعرض لتلك الأجواء الحارة والشمس، فعليك باتباع الآتى:
- تناول الطفل للسوائل على مدار اليوم، بأكواب من المياه متوازنة الحرارة، لا باردة ولا ساخنة
- شرب السوائل المفيدة العشبية كالينسون والبابونج والنعناع، ويمكن شربها باردة
- تقليل الجهد وعدم اللعب في الأماكن المفتوحة المعضة للشمس، حتى لا يجهد الطفل ويفقد كما من المياه بالجسم من خلال العرق
- تناول الطعام الصحىى الذى يجب أن يحتوى على خضروات وفاكهة صحية للغاية، لاحتوائها على المياه بكميات كبيرة
- الاهتمام بتناول السلطة وكذا الشوربات الصحية كشوربة الدجاج
- أية أدوية لعلاج الحساسية أو الأمراض المزمنة يجب أن يحصل عليها الطفل في مواعيده الثابتة
- غطاء للرأس للطفل للوقاية من الشمس
- ارتداء الطفل لملابس قطنية مريحة فضفاضة فاتحة اللون وبطبقيتن فقط على أقصى تقدير
- الاهتمام بدهان الصن بلوك المخصص للأطفال لوقاية الجلد
- الاهتمام بوضع الطفل في مكان حرارته منخفضة للراحة وتكون تهويته جيدة
- الاهتمام بملاحظة أية علامات إعياء أو اجهاد حاد او اضطراب وعى مع قلة تبول حتى لا تكون بدايات جفاف
- راحة الطفل جيدًا والنوم الجيد عن الوضول إلى المنزل والاستحمام كذلك
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