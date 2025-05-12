شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة والوجبات السريعة أبرز أسباب ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة الشائعة مع التقدم في العمر، ولكن توجد مؤشرات حديثة تشير إلى أن الأطفال أيضا أصبحوا من الفئات المعرضة للإصابة بهذا المرض، نتيجة مجموعة من العوامل المختلفة.

وبحسب موقع "Web MD" تلعب مجموعة من التغيرات في أنماط الحياة حاليا دورا في إصابة الأطفال بارتفاع ضغط الدم ، وعلى رأسها السمنة والطعام غير الصحى.

إحصائيات مثيرة للقلق

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP)، يصاب ما يصل إلى 5% من الأطفال والمراهقين الأمريكيين دون سن 18 عامًا بارتفاع ضغط الدم، ما يعنى أن ما يصل إلى 3.6 مليون طفل يعانون من حالة خطيرة كانت تُصيب كبار السن في السابق، كما أن 10% إضافية، أي 7.3 مليون طفل، قد بارتفاع ضغط الدم أعلى من المعدل الطبيعي، ولكنه أقل من المعدلات المرضية، وتعد هذه الإحصائيات أعلى بأربع مرات مما كانت عليه قبل حوالى 30 عامًا.

أسباب ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال

يوجد عدد من الأسباب لتلك الظاهرة، على رأسها ارتفاع معدلات السمنة لدى الأطفال من 5% في أواخر سبعينيات القرن الماضي، إلى 19.7% في عام 2020، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهو ما يعد عامل خطر رئيسي لارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى سوء التغذية، ونمط الحياة الخامل، والإفراط في تناول الصوديوم، وقلة النوم، ومشروبات الطاقة المليئة بالسكر والكافيين، والعوامل الوراثية.

في مارس 2023، نشرت جمعية القلب الأمريكية، (AHA) بيانًا علميًا يصف ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال بأنه حالة غير معترف بها، وينبه العاملين في المجال الطبي والآباء إلى مدى شيوعه وكيفية تشخيصه وعلاجه بدقة.

ترى الدكتورة بونيتا فالكنر، التي قادت فريق الخبراء الذين صاغوا بيان جمعية القلب الأمريكية، والتي درست ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال لمدة 20 عامًا، أن الأمر يدعو للقلق، لأنه في الأساس، يمتلك العديد من هؤلاء الأطفال سجلًا طبيًا مشابهًا لأجدادهم.

مخاطر ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال

تكمن مشكلة الأطفال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المُعالج، أنه يشكل ضغطا على أجهزتهم القلبية الوعائية وكليتيهم لفترة أطول بكثير، حيث يظهر هؤلاء الأطفال بالفعل علامات شيخوخة الأوعية الدموية، ما يعني أن أوعيتهم الدموية أصبحت أكثر تصلبًا وعضلات قلوبهم أصبحت أكبر حجمًا.

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال

يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، بل وحتى عكس مساره، من خلال تغييرات في نمط الحياة، بما في ذلك تحسين التغذية، وزيادة التمارين الرياضية، وفقدان الوزن، وتناول الأدوية عند الحاجة، ويتطلب هذا أولًا الوعي بالمشكلة، ثم الكشف المبكر والدقيق، وهما عاملان تُشير الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إلى نقصهما.