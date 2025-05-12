نوع من الدايت يساعد مرضى ارتجاع المرىء فى تخفيف الأعراض

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يعاني كثيرون من الارتجاع الحمضي، وهي حالة تحدث عندما يتسلل حمض المعدة إلى المريء، مسببًا إحساسًا حارقًا في الصدر يُعرف بـ"حرقة المعدة"، وغالبًا ما تنجم هذه الحالة عن ضعف أو ارتخاء في العضلة العاصرة المريئية السفلية، ما يفتح المجال أمام محتويات المعدة للصعود إلى الأعلى.

بينما تساعد أدوية الحموضة، وتغييرات النظام الغذائي، وتعديل عادات الأكل على تخفيف هذه النوبات، بدأ بعض الباحثين والمهتمين بالصحة يطرحون سؤالًا مهمًا: هل يمكن أن يساهم الصيام المتقطع في التخفيف من أعراض الارتجاع؟

ووفقا لموقع "OnlyMyHealth" فإن الصيام المتقطع، الذي يعتمد على تنظيم أوقات تناول الطعام والامتناع عنه لفترات محددة، قد يوفر فرصة للجهاز الهضمي للراحة، ما ينعكس إيجابًا على أعراض الارتجاع لدى بعض الأشخاص، ومع ذلك، يبقى التأثير متفاوتًا بين الأفراد، ما يتطلب استشارة طبية قبل اتباع هذا النمط الغذائي.

ما الصيام المتقطع؟

الصيام المتقطع (IF) هو أسلوب صيام يتضمن التناوب بين الصيام وتناول الطعام وفق جدول منتظم، وهذا يعني اتباع نظام غذائي نموذجي لفترة محددة من الساعات أو الأيام، ثم العودة إلى الصيام بعد انقضاء الفترة المحددة حتى موعد تناول الطعام التالي.

يتكون نمط الأكل المقيد بالوقت هذا من عدة طرق، مثل طريقة 16/8 (تناول الطعام خلال فترة زمنية مدتها 8 ساعات)، طريقة 5:2 (الصيام لمدة يومين في الأسبوع)، والصيام يومًا بعد يوم، والذي يتطلب التناوب بين يوم عادي لتناول الطعام ويوم تستهلك فيه كمية أقل بكثير من السعرات الحرارية.

وفقًا للتقرير، بخلاف العديد من الحميات الغذائية التي تُركز على نوعية الطعام، يُركز الصيام المتقطع بشكل أكبر على وقت تناوله، وفيما يتعلق بصحة الجهاز الهضمي، يُمكن أن يُحقق الصيام المتقطع فوائد قصيرة المدى، مثل تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ.

وأشارت دراسة أجراها المعهد الوطني للشيخوخة (NIA) ونُشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية إلى أن الصيام المتقطع يُقدم فوائد صحية عديدة، بما في ذلك تحسين الصحة الأيضية، وصحة القلب والأوعية الدموية، بل وحتى إطالة العمر، وهذا يعني أن الصيام المتقطع لا يُعزز حساسية الجسم للأنسولين فحسب، وهو أمر بالغ الأهمية لتنظيم مستويات السكر في الدم، بل يُقلل أيضًا من الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، وهو عامل رئيسي في العديد من الأمراض المزمنة.

هل يمكن أن يساعد الصيام المتقطع في تخفيف أعراض ارتجاع المريء؟

أشار التقرير إلى أن تنظيم مواعيد الوجبات من خلال الصيام المتقطع يمكن أن يساعد في تقليل أعراض ارتجاع المريء "من خلال تحديد فترات تناول الطعام ، فالصيام المتقطع يقلل من كمية التعرض للحمض في المريء".

من ضمن الأسباب هو أن تناول وجبات كبيرة غالبًا ما يؤدي إلى تراكم الهواء في المعدة، مما يُسبب ضغطًا يُضعف الصمام بين المعدة والمريء، وقد يؤدي هذا إلى ارتجاع المريء، ولكن من خلال تناول وجبات أصغر ضمن إطار زمني محدد والسماح للمعدة بالراحة لفترات أطول، يُمكن للصيام المتقطع أن يُخفف هذه الأعراض ويدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل أفضل

ما جدول الصيام المتقطع الذي يعتبر الأكثر أمانًا لمرضى الارتجاع الحمضي؟

وفقا للدكتور للتقرير، تعتبر طريقة الصيام المتقطع 16:8 هي الأكثر أمانا وفعالية للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع الحمض.

في هذا النظام، تتناول جميع وجباتك خلال 8 ساعات وتصوم عن الطعام لمدة 16 ساعة المتبقية، يمنح هذا النظام المعدة وقتًا كافيًا لإفراغ محتوياتها بشكل صحيح، ويقلل الضغط على العضلة العاصرة المريئية السفلية، مما يساعد على منع ارتجاع الحمض.

ومع ذلك، يجب على أي شخص يبدأ الصيام المتقطع، وخاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، استشارة الطبيب لإنشاء خطة تناسب احتياجاتهم الصحية الفردية.

