أسباب ألم البطن عند الأطفال ومتى يكون مقلقاً؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 مايو 2025 08:53 صباحاً - تعد التقلصات في البطن هي إحساس بألم في منطقة البطن، يصاب به الطفل نتيجة لتناول العديد من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات واللاكتوز، والتي تسبب إنتاج غازات معوية مفرطة، أو الإصابة بأعراض الإمساك المزعجة.

وفي المقابل، عندما تكون الوخزات في البطن مصحوبة بأعراض أخرى لدى الطفل، مثل الإسهال والقيء والحمى والشعور بالضيق، فإنها قد تشير إلى حالات أخرى تتطلب تأكيد التشخيص من قبل الطبيب.

يعتمد علاج تقلصات البطن عند الأطفال على سبب الإصابة بها، وفي المقابل قد يوصي الطبيب بتناول بعض الأدوية لتقليل الألم أو انتفاخ البطن أو الغازات المعوية. إليكِ، وفقاً لموقع "هيلث لاين"، أسباب شعور الأطفال بتقلصات قوية ومفاجئة في البطن.

الغازات المعوية

تسبب الغازات وخز البطن - الصورة من موقع AdobeStock

الغازات المعوية، عند إنتاجها بكميات زائدة، يمكن أن تسبب أعراضاً لدى الأطفال؛ مثل الوخز في البطن، وحرقان في الحلق، والتجشؤ المستمر.

يمكن أن تكون هذه الغازات ناجمة عن تناول الطفل لبعض الأطعمة؛ مثل الفول، أو الملفوف، أو القرنبيط، أو البروكلي، أو العدس، أو البصل، أو الثوم، وذلك بسبب تخمر هذه الأطعمة، وفي المقابل في بعض الحالات، يرتبط وجود الغازات المعوية عند الأطفال بالعديد من المشاكل الصحية؛ مثل حساسية عدم تحمل اللاكتوز، والطفيليات المعوية، ومتلازمة القولون العصبي.

للتخفيف من الغازات المعوية والتخلص منها، ينصح بتناول الكثير من الماء خلال اليوم، وتناول الأطعمة بهدوء، ومضغ الطعام جيداً، وتجنب تناول السوائل أثناء الوجبات. يمكن استخدام بعض الأدوية لتخفيف الأعراض، وفي حالة حدوث غازات معوية بشكل متكرر، يجب استشارة طبيب الجهاز الهضمي لتحديد السبب، والتوصية بالعلاج الأنسب.

الإصابة بالإمساك

يصاب الطفل بأعراض الإمساك بسبب عوامل مختلفة ترتبط بشكل رئيسي بعدم تناول الطفل لكمية كافية من الألياف والماء وقلة النشاط البدني، مما يؤدي إلى إصابة الطفل ببعض الأعراض؛ مثل الانتفاخ والألم في البطن، والذي يحدث بسبب تراكم البراز وإنتاج الأمعاء غازات.

يتكون علاج الإمساك من تغيير العادات؛ مثل زيادة تناول الطفل للأطعمة الغنية بالألياف، وتناول كميات كافية من الماء، بمعدل 2 لتر يومياً، وعدم مقاومة الطفل للرغبة في التبرز؛ لأن ذلك يزيد من تماسك البراز وتراكمه في الأمعاء.

إذا أصيب الطفل بأعراض الإمساك بشكل متكرر ولم تكن عادات الأمعاء منتظمة، فمن الأفضل طلب الرعاية من الطبيب؛ للتحقق بشكل أفضل في الأسباب، ووصف أدوية ملينة للطفل لتسهيل طرد البراز.

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التهاب الزائدة الدودية

يمكن أن يسبب التهاب الزائدة الدودية تقلصات في البطن عند الأطفال، وتحديداً في الجزء السفلي من الجانب الأيمن، والقيء والحمى وفقدان الشهية والشعور بالضيق العام.

تنشأ هذه الأعراض بسبب التهاب الزائدة الدودية، وهي عضو صغير يقع في طرف الأمعاء الغليظة، بسبب انسدادها بالبراز.

بعد التأكد من التشخيص؛ يكون العلاج بإجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، وبعد العملية الجراحية قد يصف الطبيب أدوية مسكنة للطفل لتخفيف الألم، ومضادات حيوية لمنع ظهور التهابات أخرى.

متلازمة القولون العصبي

تسبب متلازمة القولون العصبي أعراضاً عند الأطفال؛ مثل الحاجة الملحّة للتبرز، وعدم الراحة في البطن، والانتفاخ، والوخز في البطن.

تتميز هذه الحالة بتغيرات في الحركات المعوية، والتي يمكن أن تتناوب بين فترات الإسهال والإمساك. يجب الإشراف على العلاج من قِبل طبيب الجهاز الهضمي، الذي قد يوصي بتغييرات في النظام الغذائي للطفل أو استخدام الأدوية لتنظيم وظيفة الأمعاء والميكروبات الحيوية، أو لتخفيف الألم.

التهابات المسالك البولية

عدوى المسالك البولية تسبب ألماً حارقاً في البطن - الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن تسبب عدوى المسالك البولية ألماً حارقاً وطعناً في البطن عند الأطفال، خاصة عند التبول، وإذا أثرت العدوى على الكلى، فقد تسبب آلاماً في أسفل الظهر.

تسبب هذه العدوى البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي في الجسم، مثل الإشريكية القولونية، لذا يجب أن يوجه العلاج طبيب مسالك بولية؛ لتخفيف الألم عند الطفل، والقضاء على البكتيريا من المسالك البولية؛ من خلال استخدام المضادات الحيوية، أيضاً يمكن استخدام بعض العلاجات الطبيعية مثل عصير التوت البري.

حصوات المرارة

يمكن أن تسبب حصوة المرارة ألماً في البطن عند الأطفال أو تشنجاً، مما يؤثر على الجانب الأيمن تحت الأضلاع أو منطقة المعدة.

يمكن أن يكون هذا الألم شديداً لدى الطفل، خاصة بعد تناول الأطعمة الدهنية، وقد يكون مصحوباً بأعراض أخرى، مثل الغثيان أو القيء أو ألم في الظهر أو الكتف اليمنى، أو حتى اصفرار الجلد والعينين.

يجب أن يتم العلاج من قبل طبيب الجهاز الهضمي، وعادة ما يتضمن تناول الطفل مسكنات الألم ومضادات القيء لتخفيف الأعراض، والأدوية؛ للمساعدة في إذابة الحصوات، أو إجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة.

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قرحة المعدة

يمكن أيضاً أن يكون سبب الألم في البطن عند الأطفال هو قرحة المعدة، وهي جرح في المعدة، عادة ما يكون سببه عدوى الملوية البوابية، والأعراض الأخرى التي قد تنشأ هي حرقة المعدة، وعسر الهضم، والغثيان، والقيء، وفقدان الشهية، أو الشعور بانتفاخ المعدة، والذي يتفاقم بشكل عام بعد تناول الطفل الطعام، أو عند تناول الأطعمة الحارة أو الدهنية جداً.

يجب عليكِ استشارة طبيب الجهاز الهضمي، الذي يمكنه تحديد أفضل علاج للطفل حسب السبب، والذي يتضمن استخدام الأدوية لتقليل حموضة المعدة، والمضادات الحيوية.

متى يمكنك اصطحاب طفلك إلى الطبيب؟

آلام المعدة عند الأطفال، والتي تحدث من حين لآخر وتختفي من تلقاء نفسها، لا تشكّل خطورة بشكل عام. وفي المقابل، يجب عليك اصطحاب طفلك إلى الطبيب فوراً إذا كان يعاني من آلام في المعدة لا تتحسن خلال 24 ساعة، أو إذا كانت مصحوبة بالأعراض التالية:

التقيؤ المتكرر أو القيء الدموي.

الإسهال أو البراز الدموي.

انخفاض الشهية، خاصة إذا ظهرت علامات الجفاف.

الحمى.

اصفرار الجلد والعينين.

صعوبة في التنفس.

انخفاض الوزن بشكل كبير.

فقدان الوعي.

يمكن علاج آلام المعدة عند الأطفال في المنزل من دون الحاجة إلى علاج خاص، ولكن قد تشير العلامات السابقة إلى مشاكل صحية أخرى، ولتأكيد التشخيص من الضروري استشارة الطبيب على الفور.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.