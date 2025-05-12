شكرا لقرائتكم خبر عن خلي بالك قلة شرب الماء قد تصيبك بهذه المشكلة الصحية مع ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

هل تشعر بالتعب أو التشويش أو النسيان؟.. قد يكون السبب أبسط مما تظن - الجفاف، فى هذا التقرير نتعرف على كيف أن فقدان السوائل، حتى لو كان بسيطًا، يمكن أن يؤثر على وظائف الدماغ والمزاج والطاقة مع ارتفاع الحرارة بحسب موقع تايمز ناو.

الحفاظ على رطوبة الجسم لا يقتصر على تجنب العطش فحسب، بل هو مفتاح لتحسين التركيز والذاكرة والأداء الذهني.

يأتي العديد من المرضى قلقين بشأن فقدان الذاكرة، أو تشوش الذهن، أو التعب العام يتوقعون حدوث أمر خطير، ولكن في أغلب الأحيان، يكون السبب هو الجفاف الأساسي.

نحن عادة نربط الجفاف بالعطش في الطقس الحار أو بعد التمرين، ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن حتى الجفاف الخفيف - دون جفاف الفم أو الدوخة - يمكن أن يؤثر على وظائف المخ.

دماغك يعمل بالماء

يتكون حوالي 75% من دماغ الإنسان من الماء. هذا يعني أن كل شيء، من تكوين فكرة إلى استرجاع ذكرى، يعتمد على شرب كمية كافية من الماء.

يعتبر الماء ضروريًا لنقل العناصر الغذائية إلى خلايا المخ، وإزالة السموم، والحفاظ على التوازن الدقيق بين الصوديوم والبوتاسيوم الذي يحافظ على إطلاق الإشارات العصبية بسلاسة.

حتى انخفاضٌ طفيفٌ في مستوى ترطيب الجسم بنسبة 1-2٪ قد يؤثر على صفاء ذهنك هذا يعني أنه بحلول الوقت الذي تشعر فيه ولو بقليلٍ من التعب - كأن تشعر بالإرهاق الذهني بعد اجتماعٍ طويل أو بالفراغ بعد رحلةٍ طويلة - قد تكون مصابًا بالجفاف.

التعب الذي يُمكن للماء علاجه

يُعد التعب من أولى علامات حاجة الجسم إلى المزيد من الماء.

غالبًا ما يُلاحظ تعبًا لدى المرضى لا يزول بالراحة أو الطعام اللافت للنظر أنه بمجرد أن يشرب المرضى الماء، تتحسن طاقتهم على الفور تقريبًا. خاصةً لدى كبار السن أو حالات ما بعد الجراحة.

لماذا يحدث هذا؟

عندما تُصاب بالجفاف، ينخفض حجم دمك. قلة الدم تعني وصول كمية أقل من الأكسجين والمغذيات إلى الدماغ. يتفاعل الجسم بتباطؤ، مما يُسبب التعب والخمول وضعف الدافع.

الجفاف يؤثر على المزاج والذاكرة

ليس استنزاف الطاقة فقط هو ما يتأثر، بل يؤثر الجفاف بشكل مباشر على صفاء ذهنك وتركيزك ومزاجك.

تشير الدراسات إلى أن الجفاف، حتى لو كان خفيفًا، قد يُضعف الذاكرة قصيرة المدى والتركيز واليقظة، كما قد يزيد من مشاعر القلق والانفعال.

في الواقع، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أو النوبات أو اضطرابات المزاج، يمكن للجفاف أن يُحفّز الأعراض أو يُفاقمها بسبب زيادة استثارة الخلايا العصبية. كما يُعدّ الجفاف أحد الأسباب الرئيسية للارتباك والهذيان لدى كبار السن، والذي غالبًا ما يُخلط بينه وبين أمراض دماغية أكثر خطورة.

يفترض الكثير منا أننا سنشعر بالعطش إذا احتاج جسمنا إلى الماء، لكن في الواقع، العطش إشارة متأخرةعندما تشعر به، تكون مصابًا بالجفاف".

إن عادات نمط الحياة الحديثة - مثل العمل لساعات طويلة في غرف مكيفة، أو شرب كميات كبيرة من القهوة، أو تخطي وجبات الطعام - يمكن أن تؤدي إلى خفض مستويات الترطيب بهدوء دون الشعور بالعطش بشكل ملحوظ.

لهذا السبب، يوصي الأطباء باتباع نهج استباقي: "لا تنتظر حتى تشعر بالعطش. التزم بروتين ترطيب منتظم - خاصةً إذا كنت طالبًا أو موظفًا أو مسنًا".

نصائح بسيطة للحفاظ على رطوبة الجسم اليك بعض الخطوات السهلة للحفاظ على مستويات الترطيب تحت السيطرة:

احرص على شرب من 2.5 إلى 3 لترات من الماء يوميًا، وأكثر إذا كنت نشطًا أو تعيش في مناخ حار.

تناول الأطعمة المرطبة مثل البطيخ والخيار والبرتقال والخس.

الحد من تناول الكافيين، لأنها تزيد من فقدان السوائل.

راقب العلامات المبكرة مثل جفاف الفم، أو انخفاض إنتاج البول، أو التعب.

قم بتعيين تذكيرات الهاتف أو استخدم تطبيقات الترطيب لبناء عادة.