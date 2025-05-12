لأطفال سعداء وناجحين.. نصائح لتطبيق التربية الذكية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 مايو 2025 07:19 صباحاً - إن تربية الأطفال ليست بالأمر السهل، ولذلك يمكن للأمهات تطبيق مختلف أنواع أساليب التربية المنتشرة عبر الإنترنت، وعلى الرغم من وجود العديد من أساليب التربية التي يقترحها الخبراء، فإنه ليس من الممكن تقليد جميع أساليب التربية، وذلك لأن بعضها لا يترك أثراً جيداً على الأطفال، أو على مستقبلهم.

على الجانب الآخر، تعدّ أحد أساليب التربية الجيدة التي يمكن تطبيقها هي التربية الذكية، وهو نمط تربوي يركز على ستة جوانب من نمو الطفل وفقاً لعمره، وهي: الجانب البدني، والحركي، والإدراكي، واللغوي، والاجتماعي، والعاطفي، لذا من الضروري تحقيق جميع هذه الجوانب. إليكِ كأمٍ، وفقاً لموقع "raisingchildren"، نصائح لتطبيق التربية الذكية لأطفال سعداء وواثقين.

استمعوا إلى أطفالكم

يمكنك التأكد من أن طفلك يعلم أنك موجودة - الصورة من موقع AdobeStock

قد يشعر الأطفال بأن صوتهم مُسموع أم لا. كأمّ من الضروري التأكد من أن طفلك الصغير يشعر بأنه مُسموع في جميع الأوقات. سواء كان طفلك سعيداً، حزيناً، غاضباً، أو منزعجاً، استمعي إليه وحاولي فهم وجهة نظره، فقد لا تتمكنين دائماً من حل المشكلة، ولكن يمكنك التأكد من أن طفلك يعلم أنكِ موجودة دائماً ولا توجد مشاعر غير صحيحة، فإذا كان لدى طفلك ما يشاركه؛ فقومي بأخذه على محمل الجد، وأنصتي إليه باهتمام.

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لا تُقارني أطفالك ببعضهم

من أحد الأخطاء التي يقع فيها الأبوان هو مقارنة أطفالهما ببعضهم البعض، ويجب تذكّر أن كل طفل يختلف عن الآخر، فبينما قد يرى بعض الآباء المنافسة أمراً صحياً أو إيجابياً، إلا أنها قد تُسبب ضرراً أكبر من نفعها، خاصة إذا أجبرنا الأطفال على القيام بمهام محددة بناءً على قدرات أو اهتمامات إخوتهم أو أصدقائهم، فما يُناسب طفلاً قد لا يُناسب بالضرورة طفلاً آخر، وقد تؤثر المقارنات السلبية على ثقة الأطفال بأنفسهم، لذا ركّزي على اهتمامات طفلك الفردية ونقاط قوته وضعفه بدلاً من مقارنته بالآخرين، فسيساعدك ذلك على التعامل مع احتياجات أطفالك بفعالية أكبر.

مساعدة الطفل على الشعور بالأمان

عندما يتعلق الأمر بالتربية الذكية، يجب أن يكون الهدف هو تقديم التوجيه، بدلاً من محاولة السيطرة على الأطفال، لذا يجب الحرص على السماح له بالتعبير عن مشاعره بحرية، فلا ينبغي للأطفال أن يشعروا بعدم الأمان أو عدم استحقاق حب والديهم بناءً على أفعالهم أو أقوالهم، فالأطفال الذين يشعرون بالأمان يكونون أكثر قدرة على التعامل مع تقلبات الحياة عندما يكبرون.

عزّزي علاقتك بطفلك

هناك شيء واحد يحتاجه جميع الأطفال من والديهم؛ وهو الحب والحنان، لذا تأكدي من أن طفلك الصغير يشعر بالأمان في حبك من خلال تواصلكِ، واقضي معه وقتاً ممتعاً، وشاركيه أفكارك ومشاعرك.

الاستمتاع بأنشطة ممتعة معاً

من النصائح التربوية الذكية الأخرى الحرص على تخصيص لحظات ممتعة للعائلة. من السهل الانشغال بالعمل أو المسؤوليات أو المهام الأخرى التي تشغل انتباهك عن العائلة. كلما أمكن، حاولي قضاء بعض الوقت الممتع مع طفلك يومياً، سواء كنتِ تفعلين شيئاً بسيطاً؛ كالتنزه إلى محل الآيس كريم المفضل لديك، أو ممارسة نشاط ممتع؛ كالتخييم في عطلة نهاية الأسبوع، فإن القيام ببعض الأنشطة معاً سيساعد على تقوية علاقتك بطفلك الصغير.

الانضباط لا السيطرة

من المهم أن تدعي الأطفال يتخذون القرارات - الصورة من موقع Freepik

من المهم أن تدعي الأطفال يتخذون القرارات، وأن تثقي في خياراتهم، حتى لو كنتِ لا توافقينهم الرأي، فيعد هذا هو جوهر التربية الذكية، فقد يساعد تعليم الأطفال المهارات التي يحتاجونها لمستقبلهم من تمكينهم من اتخاذ خياراتهم الذكية بأنفسهم، فدور الآباء هو توجيه أطفالهم على طول الطريق، بدلاً من محاولة السيطرة على كل تحركاتهم.

قدّمي خيارات

فيما يتعلق بالتربية الذكية، يُعدّ تقديم الخيارات نصيحةً ذكيةً أخرى؛ تُسهم بشكلٍ كبير في تربية أطفالٍ أذكياء وواثقين. على سبيل المثال، جرّبي السماح للأطفال باختيار ملابسهم، أو نوع الطعام الذي يُفضّلونه على الفطور. يُساعدك تقديم الخيارات على التركيز على ما هو مهمّ حقاً، كما يُساعد طفلك على الشعور بمزيد من الاستقلالية.

كوني قدوة حسنة

يميل الأطفال إلى تقليد ما يرونه، لذلك يجب على الآباء أن يكونوا قدوة في سلوكهم؛ حتى يتمكن الأطفال من تقليد الأمثلة الجيدة من والديهم.

أظهري لطفلك كيفية حل النزاعات سلمياً، والتواصل الجيد، وحل المشكلات بشكل إيجابي.

طرق إبداعية لتأديب الأطفال

تعتمد التربية الذكية الجيدة على الأساليب التواصلية والشاملة، حيث يحاول الآباء فهم مشاعر أبنائهم وتقديم الحلول؛ من خلال المناقشة المفتوحة والشرح، فقد تساعد التربية الذكية على استخدام أساليب إبداعية؛ مثل سرد القصص والمناقشة، بدلاً من الاعتماد على العقاب.

وضع حدود واضحة

وضع حدود في التربية الذكية، لا يتعلق فقط بالسيطرة على الأطفال أو تقييدهم، بل يتعلق أكثر بتوجيههم ليصبحوا أفراداً مسؤولين ومستقلين.

في النهاية، يتطلب تطبيق أساليب التربية الذكية الجيدة من الأم الكثير من الصبر، وقد يساعد اتباعك هذه النصائح التربوية الذكية على مساعدة طفلك على النموّ واتخاذ خيارات أذكى، وتنمية ثقته بنفسه، والاستعداد لمواجهة العالم.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.