شكرا لقرائتكم خبر عن نقص هذه الفيتامينات والمعادن يسبب تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

تساقط الشعر، رغم أنه ليس حالة طبية طارئة، قد يكون مثيرًا للقلق الشديد، وقد يؤثر سلبًا على صورة الشخص لنفسه، ما يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس والشعور بالحرج، ويمكن أن ينجم تساقط الشعر، المعروف أيضًا باسم الثعلبة، عن عدة عوامل، مثل الآثار الجانبية لبعض الأدوية، والعوامل الوراثية، والتقدم في السن، والمنتجات الكيميائية، وغيرها، ومع ذلك، يبقى السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر هو نقص التغذية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. فيتامينات ومعادن يسبب نقصها تساقط الشعر فيتامين د

فيتامين د ضروري لتكوين بصيلات شعر جديدة، وهي الجيوب الصغيرة التي ينمو منها الشعر، ونقص فيتامين د قد يؤدي إلى ترقق الشعر وحتى تساقطه بشكل متقطع، وهو ما يُعرف بالثعلبة البقعية، ولأن ضوء الشمس يساعد الجسم على إنتاج فيتامين د، فإن قلة التعرض لأشعة الشمس قد يؤدي إلى انخفاض مستوياته.

ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د أيضًا مثل الأسماك الدهنية، والأطعمة المدعمة، أو المكملات الغذائية لهذا الفيتامين في الحفاظ على صحة الشعر.

الحديد

نعلم جميعًا أن الحديد يساعد على تكوين الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء، والذي بدوره يحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك بصيلات الشعر، وبدون كمية كافية من الحديد، لا تحصل بصيلات الشعر على ما يكفي من الأكسجين، مما يؤدي إلى تساقط الشعر وترققه.

ويُعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد سببًا شائعًا لتساقط الشعر، وخاصةً لدى النساء، ويمكن أن يُساعد تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء والسبانخ والبقوليات، أو تناول المكملات الغذائية.

البيوتين (فيتامين ب7)

البيوتين، المعروف أيضًا باسم فيتامين الشعر، يدعم إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الذي يُكون خصلات الشعر، ونقص البيوتين قد يُسبب تقصف الشعر وتساقطه، ومع أن نقص البيوتين نادر، إلا أنه شائع لدى المدخنين، أو الذين يتناولون أدوية مُعينة، أو الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غير صحي، وتشمل الأطعمة الغنية بالبيوتين البيض والمكسرات ومنتجات الألبان.

فيتامين ب12

فيتامين ب12 ضروري للغاية، إذ يُشكل خلايا الدم الحمراء التي تُغذي بصيلات الشعر، وقد يُسبب نقصه تساقط الشعر وضعف صحته (إلى جانب العديد من الحالات الأخرى)، خاصةً لدى النباتيين، وتُعدّ الأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان، مصادر جيدة، أو يُمكن استخدام المُكملات الغذائية عند الحاجة، وفي الحالات الشديدة، يُنصح بالحقن.

فيتامين سي

يساعد فيتامين سي على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يُقوي الشعر، كما يُساعد على امتصاص الحديد من الطعام، فبدون كمية كافية من فيتامين سي، قد يُصبح الشعر ضعيفًا وهشًا، وتُعد الحمضيات والتوت والخضراوات الورقية مصادر جيدة لفيتامين سي.

فيتامين أ

فيتامين أ ضروري لإنتاج الزهم، وهي المادة الزيتية التي تحافظ على ترطيب فروة الرأس وتعزز صحة الشعر، ومع ذلك، فإن نقصه أو زيادته قد يُسبب تساقط الشعر، لذلك من المهم مراقبة مستوياته في الجسم، ومن المهم تناول كميات متوازنة من أطعمة مثل الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ، ولكن يُنصح بتجنب المكملات الغذائية إلا بوصفة طبية.

الزنك

يلعب الزنك دورًا في نمو أنسجة الشعر وإصلاحها، وقد يؤدي نقصه إلى تساقط الشعر، ولكن غالبًا ما يكون هذا التساقط قابلًا للعكس مع العلاج المناسب، وتوفر أطعمة مثل المكسرات والبذور واللحوم الزنك.

الأحماض الأمينية

يتكون الشعر في الغالب من الكيراتين، وهو بروتين مُكون من الأحماض الأمينية، ونقص البروتين أو الأحماض الأمينية قد يُضعف بنية الشعر ويُبطئ نموه، وتناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل البيض واللحوم والبقوليات ومنتجات الألبان، يضمن الحصول على كمية كافية من الأحماض الأمينية لشعر صحي.