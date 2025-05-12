شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب نزول الوزن السريع.. اذهب للطبيب في هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

تفقد وزنك بشكل سريع؟ لابد أن يكون هناك سبب كامن وراء هذا العرض، والذي تحدث عنه تقرير نشر في موقع UCLA Health، مؤكدًا أن فقدان الوزن السريع من العلامات المرضية التي يجب الانتباه إليها مبكرًا، ما دمت لا تتبع نظامًا غذائيًا قاسيًا يهدف إلى إنقاص الوزن وما دمت لا تعاني من مرض ما يسبب هذا الفقدان.

الأسباب المحتملة لنزول الوزن السريع

هناك الكثير من الأمراض أو المشكلات المرضية الخطيرة التي يمكن أن تسبب فقدان الوزن السريع والتي يجب التعامل معها سريعًا، منها:

- الآثار الجانبية للأدوية التي تسبب جفاف الفم أو الغثيان أو تغيرات في التذوق والشم، كلها تؤثر بشكل عام على الوزن والشهية.

- اضطرابات القلق، بعض الاضطرابات النفسية قد تسبب هذه المشكلة.

- الإصابة بالاكتئاب، على سبيل المثال، أحد أهم الأسباب.

- الزهايمر أو الخرف، يسبب تغيرًا في عادات تناول الطعام ويسبب فقدانًا في الوزن.

- مشاكل الغدد الصماء والاضطرابات الغدية الدرقية بشكل عام.

- الإصابة بمرض السكر.

- اضطرابات الوسواس القهري واضطرابات الطعام والضغط النفسي.

- بعض أمراض وحالات الجهاز الهضمي مثل القرح وسوء امتصاص الغذاء واضطرابات السعرات الحرارية ومشكلات بالجهاز الهضمي.

- بعض الأورام والسرطانات تسبب فقدانًا سريعًا ومفاجئًا في الوزن.

متى يجب أن تذهب للطبيب؟

إذا كان هذا الفقدان مستمرًا وسريعًا ولا سبب له، لابد من الذهاب إلى الطبيب المختص الذي يجري عليك بعض الفحوصات الهامة والضرورية، فحوصات بدنية وهرمونية ونفسية وأيضًا تشخيصية سريرية. هذه الفحوصات من شأنها أن تظهر سبب هذا الفقدان السريع في الوزن، خاصة إذا ترافق مع أعراض أخرى معوية مثل الإسهال أو الترجيع أو غيره أو النزيف.

لا تهمل فقدان الوزن السريع

لا تهمل فقدان الوزن السريع لأنه علامة تدل على مشكلة، وإذا كان بسبب نفسي، لابد من تحويلك لمختص نفسي لعلاج المشكلة النفسية التي تعانيها وعودة شهيتك كما كانت.