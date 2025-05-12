شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية فى حرق الدهون؟ والان مع تفاصيل الخبر

الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية غنية بالألياف والماء، ما يجعل الجسم يحرق طاقة أكبر في هضمها، والأمر أشبه بتناول كمية قليلة من السعرات الحرارية دون أي جهد، وتساعد هذه الأطعمة على كبح الجوع مع الحفاظ على خفة الوزن، كما أنها مثالية لتناول وجبات خفيفة أو إضافة كميات إلى الوجبات الرئيسية دون الشعور بالذنب، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" كيف يمكن لهذه الأطعمة أن تساعد في حرق الدهون.

فيما يلى.. 7 أطعمة ذات سعرات حرارية سلبية تساعدك في حرق الدهون: الكرفس

الكرفس طعام مقرمش وخفيف للغاية وغني بمحتواه من الماء، ولا يضيف أي سعرات حرارية تقريبًا، وفى الوقت نفسه يمنحك شعورًا بالشبع فهو مثاليًا للوجبات الخفيفة.

الحمضيات

الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت والليمون ليس فقط لمذاقها المنعش والرائع، بل هي غنية بالألياف والماء، وتساعد على كبح الشهية، كما أن نكهتها الطبيعية تُضفي لمسة من البهجة على الوجبات المملة، إضافة إلى ذلك، فإن هذه الإضافة رائعة نظرًا لمحتواهل من فيتامين سى.

الخضروات الورقية

الخضروات الورقية مثل الخس والسبانخ والجرجير، هي أفضل الأطعمة في عالم السعرات الحرارية السلبية، ويمكنك تناولها بكثرة دون تردد، فهي تُساعد على إبطاء عملية الهضم ومن ثم تمنحك شعورًا لفترات طويلة بالشبع.

الخيار

الخيار بارد نظرًا لمحتواه من الماء، وهو جيد لترطيب الجسم، ويمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، لذلك فهو وجبة خفيفة مثالية.

التوت

التوت مثل الفراولة والتوت الأزرق تُضفي حلاوة طبيعية دون الشعور بالذنب، فهو منخفض السكر، وغنى بالألياف، ويعد خيارًا مثاليًا عند الشعور برغبة شديدة في تناول الحلويات، كما أنه يُضفي لمسة رائعة على العصائر والسلطات.

الفلفل الحلو

يُضفي الفلفل الحلو نكهة مقرمشة وحلوة وخفيفة، وهو غني بمحتواه من الماء، ويُفضل تناوله نيئًا كوجبة خفيفة، فهو لا يُضيف شيئًا إلى الطبق فحسب، بل يُساعد في الحفاظ على ثبات الطاقة طوال اليوم.

الكوسة

يمكن دمج الكوسة بسهولة مع أي طبق، وتكتسب نكهة رائعة، وتحافظ على نكهتها خفيفة، فهى معروفة أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بمحتواها من الماء، ولا تسبب أي زيادة في الوزن.