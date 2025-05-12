شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يؤثر مرض السكر على النساء بشكل مختلف؟ 10 علامات لا يجب تجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

يتسلل مرض السكر خاصةً لدى النساء، في صمت وقد يتجاهلن الأعراض باعتبارها أمور حياتية مثل التوتر أو الهرمونات أو الشيخوخة أو قلة النوم، لكن المشكلة تكمن في أن داء السكر غير المُشخص أو سوء إدارته قد يُلحق ضررًا بالغًا بجسم المرأة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تُعاني أكثر من 15 مليون امرأة في الولايات المتحدة من مرض السكر، والعديد منهن في مرحلة ما قبل الإصابة به دون أن يدركن ذلك، ولا يؤثر ارتفاع سكر الدم على وزنكِ أو مستويات طاقتكِ فحسب، بل قد يُضعف صحة قلبكِ ووظائف كليتيكِ وبصركِ وحتى خصوبتكِ.

لماذا يؤثر مرض السكري على النساء بشكل مختلف؟

تُعالج أجسام النساء الجلوكوز والأنسولين بشكل مختلف عن أجسام الرجال، ويمكن أن تؤثر التغيرات الهرمونية - كتلك التي تحدث أثناء الدورة الشهرية والحمل وانقطاع الطمث - على ضبط مستويات السكر في الدم، ويُمكن تجاهل الأعراض أو الخلط بينها وبين مشاكل صحية أخرى لدى النساء، مما يُؤخر التشخيص، ناهيك عن أن داء السكري قد يُصيب النساء بشكل أشد في بعض الحالات، فعلى سبيل المثال، النساء المصابات بالسكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بأربع مرات من النساء غير المصابات به.

فيما يلى.. 10 علامات خفية لمرض السكر لدى النساء لا يجب تجاهلها: التعب المستمر

الشعور بالإرهاق المستمر حتى بعد الحصول على ثماني ساعات من النوم، قد يكون بسبب إرهاق الأطراف وتشوش الذهن علامة تحذيرية، حيث أن ارتفاع سكر الدم يمنع خلاياك من امتصاص الجلوكوز بكفاءة، مما يحرم جسمك من الطاقة.

عدوى الخميرة المتكررة

تتغذى الخميرة على السكر، لذل فإن ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار قد يُهيئ بيئة مثالية لالتهابات الخميرة المهبلية المتكررة والتهابات المسالك البولية.

عدم وضوح الرؤية

عدم وضوح الرؤية هو أيضًا من أولى علامات داء السكري، حيث أن ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يُسبب تورم عدسة العين، مما يُصعب التركيز، ومع مرور الوقت، قد يُسبّب تلفًا دائمًا.

فقدان الوزن غير المبرر

قد يبدو إنقاص الوزن دون جهد حلمًا، لكنه في حالة مرض السكري أشبه بإشارة تحذير، فإذا لم يستطع جسمك استخدام الجلوكوز كوقود، فإنه يبدأ بحرق الدهون والعضلات بدلًا من ذلك.

زيادة العطش وكثرة التبول

علاماتٌ شائعة لمرض السكر ولكن غالبًا ما يتم تجاهلها، حيث أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يسحب المزيد من السوائل من الأنسجة، مما يجعلك تشعر بالعطش باستمرار، ومن ثم تشرب الكثير من الماء وما يترتب على ذلك من زيادة التبول.

بطء التئام الجروح والالتهابات

لا ينبغي أن يستغرق التعافي من جرح بسيط أسابيع، ولكن إذا كنت مصابًا بالسكري، فإن ارتفاع سكر الدم يؤثر سلبًا على الدورة الدموية والاستجابة المناعية، مما يُبطئ عملية الشفاء ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

ظهور بقع داكنة على الجلد (خاصة حول الرقبة)

يُطلق على هذه الحالة اسم "الشواك الأسود"، وهي شائعة بشكل مفاجئ لدى النساء المصابات بمقاومة الأنسولين، فإذا لاحظتِ بشرة داكنة مخملية في طيات الجسم (الرقبة، الإبطين، الفخذ)، فافحصي مستويات السكر في الدم.

تقلبات المزاج وضباب الدماغ

مرض السكر ليس مجرد مرض جسدي، وارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الدم قد يؤثر على مزاجك وتركيزك وحتى ذاكرتك، فقد تصابين بالقلق أو التهيج أو النسيان باستمرار، وقد يكون مستويات السكر في دمك هو السبب.

وخز أو خدر في اليدين والقدمين

قد يبدأ اعتلال الأعصاب السكري بشكل طفيف، من خلال الشعور بوخز وخدر في اليدين والقدمين، ولكن إذا استمر هذا الشعور، فقد يكون السبب تلف الأعصاب.

متلازمة تكيس المبايض (PCOS)

متلازمة تكيس المبايض ليست ناتجة عن مرض السكر، ولكنهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، حيث تعاني العديد من النساء المصابات بها من مقاومة الأنسولين، فإذا كنتِ تعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية، وحب الشباب، وزيادة في الوزن، فمن الضروري أن استشارة الطبيب لفحص مستويات السكر في الدم لديكِ.