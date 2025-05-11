شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة الموجة الحارة.. إجراءات لمرضى الجلدية يجب اتباعها والان مع تفاصيل الخبر

خلال الموجه الحارة، يعاني أصحاب الأمراض الجلدية بشكل خاص من ارتفاع الرطوبة وأشعة الشمس القوي، خاصة أن الأمراض الجلدية كثيرة ومتشعبة، منها السطحي البسيط كالحساسية، ومنها القوي المزمن كالإكزيما والصدفية، ومنها الأمراض التي تسبب أعراض جلدية حادة مثل التقرحات والتشققات والالتهابات والتورمات والانتفاخات والاحمرار والبثور، وكلها تتأثر دون شك بارتفاع درجة الحرارة، هذا ما أكدته الدكتورة رضوى عراقي أخصائي الجلدية جامعة شبين الكوم.

تأثير أشعة الشمس القوية على الجلد

أوضحت أن أشعة الشمس القوية تخترق الحاجز الجلدي وتحدث به الكثير من التغيرات، خاصة أشعة الموجات الحارة التي تتزامن في الغالب مع ارتفاع أيضًا في الرطوبة، هذه الحرارة والرطوبة المباشرة على الجلد تتلف حاجز البشرة الخارجي، بدرجات مختلفة وفقًا لكل حالة، قد تسبب بعض الأعراض مثل:

- الحروق الناتجة عن التعرض للشمس.

- الالتهابات الجلدية وتفاقمها.

- التشققات ونزيف هذه التشققات في بعض الحالات.

- البثور والحبوب وتفاقمها والدمامل.

- التهابات الثنايا بين أصابع القدم وأصابع اليد.

- التهابات فروة الرأس.

- التقرحات والتقيحات وغيرها الكثير من الأعراض وفقًا للحالة.

تأثير الحرارة على الأمراض الجلدية المزمنة

أما الأمراض الجلدية المزمنة التي يعانيها المريض مثل الإكزيما والحساسية والالتهابات الجلدية والتهاب الجلد التحسسي أو التهاب الجلد التأتبي، فتتفاقم لديهم الأعراض بشكل كبير ومضاعف، لأن حاجز الجلد لديهم يكون في حالة ضعف، يستلزم حينها إجراءات قوية للوقاية من المضاعفات الحادة.

إجراءات الوقاية من المضاعفات الحادة

- حاول الجلوس في المنزل دون الخروج إذا كنت تعاني من مرض جلدي.

- إذا اضطررت للخروج فعلاً، فعليك بتغطية جسمك بملابس قطنية فضفاضة واسعة لا تحبس الضوء والحرارة، لذلك يجب أن تكون فاتحة اللون، وحاول تغطية أغلب أماكن الجسم خاصة التي تعاني فيها من الإكزيما، على أن تكون طبقات خفيفة وليست كثيرة.

- لا تستخدم مستحضرات تنظيف البشرة والجلد في هذا اليوم المشمس، الصابون ومستحضرات التنظيف غير المتخصصة للبشرة الحساسة قد تسبب لك التهابًا وزيادة في التحسس.

- تناول أدوية الحساسية أو المرض الجلدي الذي تعانيه في مواعيدها الثابتة، وضع كريماتك أو دهاناتك إن وجدت في مواعيدها أيضًا، وانتظر حتى يتم امتصاصها جيدًا.

- لا تتعرض للكثير من الأتربة أو مهيجات الحساسية أو مهيجات الجلد في هذا التوقيت.

- اهتم بحماية جسمك ورأسك بشمسيه على سبيل المثال أو مظلة.

- لا تحك جلدك مكان الالتهاب أو المشكلة الجلدية.

- سيطر على العرق بمنشفة قطنية خفيفة دون قسوة.

- لا ترش الروائح العطرية أو الكريمات المعطرة على جسدك وبشرتك وتتعرض للشمس، هذا الأمر من شأنه أن يزيد من الالتهابات الجلدية بشدة.

- اجعل مفارش السرير والأقمشة من القطن الخالص، ولا تستخدم أي منتجات تحتوي على البوليستر أو الألياف الصناعية سواء في ملابسك أو مفروشاتك.

- لا تفرط في استخدام أدوية الحساسية أو الأدوية الخاصة بالمرض الجلدي الذي تعانيه دون استشارة طبية.

- حاول تقليل جهدك لتقليل التعرق الذي يمكن أن يخرج من مسامك، قطعة من الجلد على مسامك قد تساعد على غلق المسام وتخفيف حدة الالتهابات الجلدية.

- استشر طبيبك أيضًا.

ترطيب الجسم داخليًا

رطب جسمك داخليًا بالكثير من المشروبات الصحية العشبية والمياه، على مدار اليوم.

تجنب الأطعمة المالحة والحارة

ابتعد عن تناول الأطعمة المالحة والحارة والغنية بالتوابل.

الاستحمام

- عند الاستحمام استخدم الماء الفاتر أو كما ينصحك طبيبك المختص، وابتعد تمامًا عن الماء الساخن.

- لا تستخدم مستحضرات تنظيف للجسم تحتوي على عطور أو مواد تحسسية، استخدم أنواع يصفها الطبيب وحده.

- لا تستخدم الليفة في الاستحمام.

تجفيف الجسم

- جفف جسمك جيدًا بمنشفة قطنية لطيفة على البشرة دون حكها أو قسوة في التجفيف.

- كن لطيفًا مع جلدك.

تجنب الجلوس في الشمس

- لا تجلس لفترات طويلة في الشمس.

- وبين الحين والآخر اجلس في مكان بارد.