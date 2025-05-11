شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الشخص الأعسر "الأشول" أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات العصبية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة عن أن استخدام اليد اليسرى وبعض الاضطرابات العصبية قد يرتبطان مع بعضهما البعض، على الرغم من أن الباحثين وغيرهم أقروا بوجود قيود محتملة.

في حين أن حوالي 10% من الناس في العالم يستخدمون اليد اليسرى، فإن الأشخاص المصابين بالتوحد هم أكثر عرضة للإصابة بهذه السمة بنحو 3.5 مرات، وفقًا لفريق دولي من الباحثين قاموا بتحليل بيانات من أكثر من 200 ألف شخص.

أشارت الدراسة، التي نشرت في مجلة Psychological Bulletin، إلى أن استخدام اليد اليسرى يظهر أيضًا في كثير من الأحيان عند الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل الفصام والتوحد والإعاقة الذهنية.

ارتفاع معدلات التوحد يؤثر الآن على 3% من الأطفال، وفقًا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

يشير مصطلح "استخدام اليد المختلطة" إلى حالة قد يستخدم فيها الأشخاص يدهم اليسرى لمهمة معينة ويده اليمنى لمهمة أخرى، وفقًا لخبراء علم النفس.

وهذا يختلف قليلاً عن القدرة على استخدام اليدين بشكل متساوٍ، وهو الاستخدام المتساوي لكلتا اليدين، وقال الدكتور جوليان باكهايزر، المؤلف الرئيسي للدراسة، لموقع " foxnews": "النقاط الرئيسية المستفادة من هذه الدراسة هي أن التغيرات في تفضيل اليد عن المعتاد (أي استخدام اليد اليمنى) ترتبط بشكل خاص بالحالات النفسية والعقلية التي تؤثر على نظام اللغة (مثل عسر القراءة أو الفصام) أو تؤثر على النمو العصبي من خلال سن مبكرة من البداية (مثل التوحد أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه )".

عامل اللغة

كما توصل الباحثون إلى أن "استخدام اليد غير الطبيعية" قد يكون مرتبطًا بأعراض لغوية طويلة الأمد مثل التأتأة وعسر القراءة، في معظم الناس، يكون الجانب المهيمن من الدماغ هو المكان الذي يقع فيه الكلام واللغة ومعالجة التفكير المنطقي وتفضيل اليد".

ووجدوا أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى أو اليد اليمنى غالباً ما لا يمتلكون دماغاً مهيمناً من جانب واحد، بل يمكن تقسيم الأجزاء الرئيسية من اللغة بين الجانبين.

"اللغة، مثل استخدام اليد اليمنى، لها موقع أحادي الجانب في الدماغ، لذا فمن المنطقي أن يكون هناك ارتباط بين تطور كل من اللغتين واضطراباتهما."

التوقيت هو المفتاح

كما أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل أخرى قد تلعب دورا، مثل العمر الذي قد تظهر فيه الأعراض على الشخص، ويبدو أنه كلما ظهرت أعراض الاضطراب مبكراً ، كلما رأى الباحثون حالات من استخدام اليد اليسرى أو المختلطة في كثير من الأحيان.

افترض الباحثون أن استخدام اليد اليسرى أو المختلطة قد يكون مرتبطًا بأمراض تحدث في وقت مبكر جدًا من الحياة، لأن اليد المهيمنة يتم تحديدها في سن مبكرة جدًا - ربما حتى قبل الولادة .

وأشار الباحثون إلى أن مص الإبهام في الأسبوع العاشر من الحمل أثناء وجود الجنين في الرحم يرتبط ارتباطًا وثيقًا باليد التي سيتم تفضيلها في وقت لاحق من الحياة، وقد يساعد هذا الارتباط الخبراء على فهم الطريقة التي يتم بها تنظيم الأدمغة وكيفية تطورها.

الدراسة لها آثار على فهم طرق ضبط إعادة التأهيل العصبي للمرضى الذين يعانون من حالات دماغية في جانب واحد، مثل السكتة الدماغية أو التصلب المتعدد أو إصابة الدماغ الرضحية".

